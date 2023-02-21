Одесские штучки: как назвать заведение, чтоб «проняло»?

Любое заведение (магазин, кафешка-ресторан, лавка, мастерская и так далее, так далее) должно зазывать. А как зазвать? А так, чтоб «проняло»! Как пронять? Ну мы же в Одессе – надо поразить, рассмешить (сейчас особенно важно!), а порой и слегка напугать. В крайнем случае – вызвать слезы умиления.

Чего не сделаешь ради рекламы! Насчет «слез умиления» – так далеко ходить не надо.

Дали название ресторану на Дерибасовской «Овощной» в связи с тем, что именно тут находился «центральный овощной» магазин – и вот вам уже отличный рекламный ход умилительно-ностальгической направленности.

Ах, эти вывески-названия-объявления! Поднимешь иногда голову, посмотришь на уровне глаз, а то и под ноги – поражаешься креативным идеям. Собираем мы их по городу постепенно – и отчитываемся. Вот вам еще одна подборочка.

Что там насчет «испугать»? Объявление на рынке «Фреш из гранат» (дословно). Звучит, а? Особенно по сегодняшним дням хорошо по нервишкам бьет, не правда ли?

А вот это – бургер-паб «Ржавый краб»! Опять же, в рифму.

Насчет «под ногами». Так вы приглядитесь. На асфальте у нас не только в любви признаются, но и дают понять, что здесь вот – «Кофе у Васи», а здесь – обращение к «голубкам» о том, что «стоянки здесь нет»…

Ага, самое время что-нибудь «чисто одесское» отыскать. Пожалуйста: пивная (обратите внимание, что «одесская») «Бекицер». Далее – просто песня: «корюшка наша, тарань чудесна, сарган смачнющий»… Есть о чем задуматься.

Не так давно рассказывали мы о заведении (вернее, его названии) на Преображенской «I like пожрать». Мне тогда вот очень «понравилось». Теперь звучит совершенно иначе, между прочим: «I like поїсти». Вносят все-таки времена свои посильные перемены в дело кричащих вывесок.

Что касается еды, то она – чуть ли не главный рулевой в вопросе «вывески сегодняшнего дня». И вот уже читаем: «В гостях у казки». Далее – пояснение: «Це не казка, це ковбаска!». Или вот проще и конкретней – «Вкусно есть полезно». В крайнем случае так – «Дело в хлебе»…

Насчет конкретики – это тоже такой рекламный ход. Потому как назвать магазинчик как-то вроде «Нужные вещи» – так-сяк. А вот «Все, что надо» – так супер! Попробуй не зайди. А вдруг там именно то, что тебе надо? Не надо? Все равно зайди.

Или вот еще – «Городская оконная». Вероятно, где-то есть «дверная», «замочная», «балконная»…

Ах, а еще хочется чего-то умильненько-гламурного. Искать долго не будем, отыскалось и такое. Тут у входа сразу и название, и пояснение, и чуть ли не весь ассортимент указан. С одним объединяющим словом: в этом заведении все сладкое. И само оно сладкое, и цены в нем сладкие, и молоко сладкое. Показалось мало? Получите в добавок приписку: «таки одесские». Потому как одесское – это ж сладкое. Причем, во всех смыслах, не правда ли? В том числе – и рекламно-зазывающих.

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