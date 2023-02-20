Как развитие украинского языка влияет на защиту государства

20 декабря 2022 председатель Одесской ОВА Максим Марченко утвердил областную Программу развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на 2023-2025 годы. О финансировании, создании Ассоциации языковых курсов Одесщины и популяризации украинского языка читайте дальше.

Вопрос языка для Одесщины триггерный

Заместитель директора департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации Ярослава Резникова рассказала, что полиэтнический Одесский регион достаточно долгое время втягивался в русскую языково-культурную парадигму. Учитывая долговременную активную работу российской пропаганды, языковой вопрос в нашем регионе остается определенным триггером. Поэтому ключевыми проблемами программы определены:

сохранение в сознании значительной доли населения области негативных стереотипов относительно статуса и места украинского языка в общественной, культурной жизни;

искусственная заполитизированность и эмоциональная перегруженность вопроса функционирования украинского языка в области, в результате чего язык иногда используется как инструмент политической борьбы и становится предметом манипуляций.

Ярослава Резникова напомнила о решении Конституционного суда Украины от 14 июля 2021 года. Им признан конституционным Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Там говорится, что угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, поскольку «Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, что сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи. Украинский язык — конечное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности», — говорится в документе.

Какая проблема украинского языка в южных регионах

Представительница Уполномоченного по защите украинского языка в южных регионах Украины Ярослава Витко-Присяжнюк считает, что Программа должна популяризировать украинский язык. По ее мнению, это комплексный вопрос, в который должны входить и языковые курсы, и разнообразные просветительские мероприятия, и распространение украинской культуры (книги, песни и т.п.).

— Самое важное в этом вопросе, как мне кажется, это отойти от своеобразной «совковщины» в подходе к популяризации украинского языка. Наш язык — это не декоративный элемент, на одном уровне с вышитым полотенцем, шароварами, хлебом-солью и «застольными» песнями», — прокомментировала Ярослава Витко-Присяжнюк.

По ее мнению, украинский язык — это язык народа-воина, он живой и ежедневно меняется и развивается, им пишут художественные книги и историю. Это то, что мы используем постоянно, живем и думаем им.

— Это наше оружие в информационной борьбе с агрессором, и только после осознания всех этих тезисов каждым рядовым украинцем — эта борьба будет выиграна, — считает Ярослав Витко-Присяжнюк.

Как будет финансироваться программа развития украинского языка

Ярослава Резникова рассказала, что Программа рассчитана на три года.

— Она включает план конкретных мер, для реализации которых предполагается выделить из областного бюджета 1 миллион 650 тысяч гривен, — сообщила она.

В рамках финансирования предполагается:

проведение межрегиональных писательских туров-обменов «С Украиной в сердце» и встреч с современными украинскими писателями;

организация коммуникативных мероприятий для целевых аудиторий;

поддержка общенационального конкурса «Украинский язык — язык единения», проекта «Показ украинского патриотического кино под открытым небом», литературного конкурса писателей им. В.Л. Мороза для молодых писателей за вклад в развитие украинской литературы;

поддержка электронных ресурсов для популяризации украинской литературы, в том числе обеспечение функционирования в библиотеках области «Украинской цифровой библиотеки»;

продвижение и популяризация украиноязычной книги путем проведения выездных книжных выставок и ярмарки, проведение культурно-массовых мероприятий;

издание лучших образцов книг краеведческой, исторической, детской этнографической тематики, художественной литературы местных авторов, а также расширение сети курсов по украинскому языку и т.д.

К реализации Программы привлекут органы публичной власти, учреждения культуры и образования, общественные организации. Информация о ее выполнении будет обновляться дважды в год. По мнению Ярославы Резниковой, это позволит вовремя реагировать на изменения в ситуации.

На Одесщине создадут Ассоциацию языковых курсов

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил, что в Одесской области маловато сеть курсов изучения украинского языка. Ярослав Витко-Присяжнюк сообщила, что сейчас существенно увеличился спрос на изучение украинского языка. Многие отказываются от русского, не желая иметь ничего общего с агрессором, и ищут себе украиноязычное окружение. В то же время после 24 февраля существенно увеличилось количество разговорных клубов и языковых курсов. Часть из них функционирует при государственных и коммунальных учреждениях, часть которых образуют неравнодушные.

— Сейчас совместно с профильным департаментом Одесской ОВА и общественностью работаем над созданием Ассоциации языковых курсов Одесщины, — отметила Ярослава Витко-Присяжнюк.

Она считает, что это позволит более эффективно работать в общем направлении, обмениваться опытом, расширить существующую сеть курсов и клубов. Для выполнения Программы в Одесской области специалистов хватает, отметила представительница Уполномоченного по защите украинского языка на Юге.

О соблюдении языкового законодательства со стороны мэра Одессы Геннадия Труханова, Ярослава Витко-Присяжнюк отметила, что Закон он не нарушает.

Ольга Лопатюк



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