Как работают «Незламні матусі»: более 700 «марушек» и пример для Франции

Сегодня здесь без выходных работает около 60 женщин, которые помогают бойцам на фронте и друг другу.

Новая задача — «лес» на заказ

— Мы из самого Херсона. После деоккупации выехали с семьей на Западную Украину. У меня — ребенок-инвалид, который нуждается в реабилитации. Сегодня мы находимся в Одессе, снимаем здесь квартиру. Пятого января узнали, что во время очередного обстрела родного города наш дом разбомбили. Он был полностью уничтожен. До этого мы жили надеждой, что скоро вернемся домой. Сейчас эта надежда просто умерла. Возвращаться уже некуда, — рассказывает Наталья Жмурова, постоянная участница волонтерского штаба.

Вместе с мамами всегда приходят и дети. Они тоже приобщаются к работе — плетут, складывают, упаковывают, делают то, что могут.

— Мы приходим с мамой пять дней в неделю. Мой отец на фронте, и чтобы ему как-то помочь, я разматываю ткань для «марушек» («кикимор»), — говорит Максим.

Всегда на рабочем месте и сама Татьяна, вот что она рассказала о новом задании: «Этот заказ у нас — «лес». Надо будет плести по две зеленые окрашенные, две чистые, две коричневые, один пиксель рыжий и один пиксель серый».

Мамочки детей с инвалидностью знают, что такое не сдаваться

Татьяна Златова-Посконная много лет живет в Одессе. С началом полномасштабного вторжения она сразу начала помогать защитникам.

— У меня ребенок с инвалидностью, поэтому жизнь научила, что надо бороться и не сдаваться. Легко ничего не дается. Поэтому я понимала, что надо помогать нашим военным. Ко мне присоединились другие мамы. Два года мы помогаем нашим защитникам, — говорит волонтер.

— Слава Украине!

— Героям слава!

Здесь здороваются только так. И еще — меня очень поразило, что все здесь очень искренние и позитивно настроенные.

Как приходят, сразу приступают к работе:

— Привет, девочки, вы очень вовремя. Вот эту надо закончить, а потом уже будем плести другие, чтобы мы могли сегодня отправить заказ. Сегодня отсылаем шесть и остается сплести не так уж и много — пятьдесят две штуки. И, как говорят ребята: все надо еще на вчера, — сообщила Татьяна и, отложив блокнот, начала нарезать ткань.

Объемы увеличились — нужен материал

В самом начале войны «Незламні матусі» делали окопные свечи. Потом, когда уже потеплело, даже не представляли, что можно все оставить и остановиться. «Кикиморы» мало кто берется плести, потому что это кропотливый труд: надо очень много рук и внимательность.

— Когда начинали, у нас было до десяти женщин. Потом, когда количество заказов ежедневно увеличивалось, мы начали подавать объявления в соцсетях, телеграм-канале, в группах, просили людей присоединяться к нам. Теперь в штабе 50-60 человек.

Сначала объемы были небольшими, поэтому мы вкладывали свои деньги. Скидывались, закупали все необходимое. Потом, когда объемы увеличились, мы начали поощрять других помогать в закупке материала.

Болгары из Бессарабии, которые уехали еще до войны и уже много лет живут в Болгарии, также заинтересовались работой штаба и написали Татьяне письмо, в котором предложили помощь.

Теперь они раз в месяц закупают по несколько рулонов спанбонда и оформляют доставку.

У французов научились плести «марушки»

— Мы очень благодарны за это. А когда приезжали волонтеры из Франции, мы их пригласили к нам.

Общались просто через телефонный переводчик. Ежедневно они с нами по полдня были. Сейчас связались со мной и сказали, что хотят во Франции организовать такой же штаб, где будут плести «марушки». Сейчас попросили, чтобы я помогла здесь закупить шесть рулонов спанбонда. А когда кто-то из них будет в Украине, заберет их, потому что во Франции они не нашли такого материала. Он не намокает и очень легкий. «Кикимора» весит почти килограмм. Они сейчас будут плести там маскировочные сетки и передавать нашим военным. Настолько они хотят быть полезными, хотят помочь всем нам, — рассказала Татьяна.

А также добавила, что родственники многих из волонтерок, которые сейчас находятся в Польше, Германии, в других государствах, тоже активно приобщаются и присылают денежную помощь.

«Благодаря вашим «марушкам» вернулись живыми»

— Мы начали в соцсетях проводить лотереи, чтобы люди не просто донатили. Хочется сделать им что-то приятное. Работы Ирины Сичевской, например, хоть немножко, но помогают нам заработать деньги, чтобы мы могли покупать все необходимое для плетения «кикимор» и не только. Ирина разрисовывает гильзы от снарядов, — продолжает свой рассказ организатор штаба.

Недавно «Незламні матусі» закупили 400 грелок, чтобы вместе с сетками отправить защитникам и хоть как-то согреть их и подарить тепло. Каждый раз, когда «мамочки» что-то присылают военным, в посылки кладут детские рисунки, обереги — все, что будет напоминать бойцам о том, что за них волнуются, их любят и им безгранично благодарны.

За это время женщины сплели более 700 «марушек». Они уже используются военными. Татьяна говорит, что ребята, когда есть такая возможность, звонят и говорят: «Девушки, благодаря вашим «марушкам» мы вернулись с задания живыми».

Невозможно передать, как это вдохновляет женщин все больше работать и молиться, чтобы каждая «марушка» помогала нашим защитникам, сохраняла их жизни.