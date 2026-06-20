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Лидия Мазур более четырёх десятилетий работала поваром на свадьбах и больших семейных праздниках Кодымщины

В Загниткове свадьбы собирали до 300 гостей, а к праздничному столу готовили сотни блинов и десятки традиционных блюд

Семья повара пережила голодные годы, а воспоминания о «Ганущиной мельнице» передаются в селе из поколения в поколение

Сегодня Лидия Мазур остаётся активной участницей жизни громады и помогает сохранять кулинарное наследие Подолья

Свадебные традиции Подолья — это не только обряды и песни, но и особая культура гостеприимства, которая десятилетиями формировалась в сёлах севера Одесской области. Многие местные рецепты и обычаи никогда не попадали в книги или архивы, а передавались из поколения в поколение в семьях.

Журналистка «Одесской жизни» побывала в Загниткове Кодымской громады и пообщалась с местной жительницей Лидией Мазур, которая более сорока лет готовила на свадьбах и больших семейных праздниках. Её воспоминания позволяют увидеть, какими были традиционные подольские свадьбы, что ставили на праздничный стол и как сельская кухня сохраняла память о нескольких поколениях жителей края.

Заменила у печи родную маму

Лидия Мазур имеет крепкие загнитковские корни. Отсюда её прапрадеды из рода Мазуров-Кучанских, здесь живут её дети и внуки.

Лидия Петровна, бухгалтер по профессии, работала в сельхозпредприятии. И становиться поваром, как её бабушка и мама, не собиралась, хотя способности к этому имела.

— Взялась я за это дело, чтобы заменить маму. К ней приехали просить её быть поваром на свадьбе, а маме уже было тяжело. Тогда я и решила её заменить, — рассказывает Лидия.

Первая свадьба в соседней Алексеевке удалась на славу. Тогда ей помогла подруга и кума Светлана Буздуган. А дальше были сотни праздников, поминальных обедов и других мероприятий. Готовили на 200–300 гостей. Позже Светлану сменила жена сына Таисия Мазур.

— Девочки отвечали за холодные блюда, а я стояла у печи, — вспоминает Лидия. — Так было легче. Кроме того, Тая очень красиво оформляет столы — невестка по профессии повар-кулинар.

Много голубцов — много помощников

— Когда-то подготовку к свадьбе начинали в четверг. Закалывали одного, а то и двух кабанчиков, разделывали мясо, делали заготовки для отбивных, котлет, бендериков и прочего. А рано утром в пятницу уже начинали готовить, — рассказывает повар.

В субботу и воскресенье праздновали саму свадьбу, а в понедельник продолжали в семейном кругу.

Крутить голубцы, формировать котлеты и делать нарезку собирались старосты, родственники и знакомые.

— Разве одна повариха могла накрутить семь-восемь горшков голубцов? Люди помогали. Я показывала, как делать, а дальше они сами. Потом все эти горшки с голубцами, котлетами, мясом и курами доставали из печи и ставили сверху на печь. К утру всё было готово и оставалось горячим до начала свадебной церемонии. Только мясо в тёплое время года держали в печи, чтобы оно постоянно «булькало» и не скисло, — говорит Лидия.

На одно мероприятие уходило по семь-восемь килограммов риса.

— Котлет закладывали по две-три печи. В одну печь помещается двенадцать форм, а в каждой форме — 15–20 больших котлет, — вспоминает повар.

Во время голода спасала «Ганущина мельница»

Загнитков и сегодня сохраняет свои уникальные блюда: голубцы, отбивные, мяснички или бендерики, бабку.

— Моя бабушка — мамина мама — делала папшойные голубцы (из кукурузы). Помню, принесу ей казанок и рис, чтобы она приготовила голубцы, а она обязательно добавит туда кукурузную крупу, и вместо одного казанка получается два. Бабушка и мама пережили голод, поэтому привыкли экономить, — рассказывает Лидия.

Во время голода их спасала «Ганущина мельница»*. Мама придёт к мельнице, ей положат в косынку две горсти зерна, а она шепчет: «Косыночка, растянись». Если давали помыть казан после каши, то пока доходила до реки, успевала его весь облизать.

Позже жизнь наладилась. Вели хозяйство. Когда кололи свинью, мясо тушили в печи и складывали в казаны и глиняные горшки, заливая смальцем. Холодильников тогда ещё не было.

Когда пекли полный свод печи хлеба, заодно выпекали и пряники. Четыре буханки сушили на сухари.

— Мама была настоящей хозяйкой. Всё успевала. Готовила нам рулеты со сливовым вареньем, щедро добавляла орехи. Мы брали их в школу, угощали детей. Варила варенье из кизила и жерделей. Мы с братом собирали фрукты, а мама готовила. Потом всю зиму ели, — рассказывает женщина.

«В селе без хозяйства нельзя»

Лидия Петровна с мужем тоже держали большое хозяйство. Всегда были быки, по три коровы, по пять свиней. Была большая яма, куда помещались две машины свёклы. Эту свёклу для скота перетирали дети.

— В селе без хозяйства нельзя. Вся наша семья трудолюбивая, — говорит женщина. — Дочь отвечала за уборку, стирку и приготовление еды. Сын смотрел за скотом. Мы с мужем целыми днями работали, а когда возвращались домой, всё уже было сделано и еда приготовлена. Мы управлялись утром, а дети — днём. К сожалению, муж рано ушёл из жизни.

В свои 69 лет Лидия Петровна обрабатывает 20 соток огорода, держит уток и кур, ухаживает за виноградником и делает вино. Занимается и заготовкой продуктов: привыкла, чтобы в доме всегда были консервация и тушёнка, чтобы было чем угостить гостей.

— Дети мне очень помогают. Невестка мне как родная дочь, — с гордостью говорит женщина. — Благодарю судьбу за то, что у меня такие дети и что они рядом.

Её труд — не просто вкусная еда

Долгое время Лидия Мазур работала в трапезной при сельском храме. Вместе с народным фольклорно-аутентичным детским коллективом «Витоки» участвовала в фестивалях на Кодымщине, в Киеве, Приднестровье и Винницкой области, где готовила свои фирменные блюда и удивляла гостей.

Женщина и сегодня участвует в сельских благотворительных ярмарках, во всех мероприятиях громады и коллектива «Витоки» — теперь в нём занимается уже её внук, которым она очень гордится.

Её труд — это не только вкусная еда, но и часть культуры, традиций и памяти. Она не просто повар, а хранительница свадебных традиций, которая сохраняет и передаёт потомкам кулинарное наследие родного края.

Традиции свадьбы в Загниткове

Свадьба в Загниткове — это особый мир традиций.

Свадьбы были многолюдными — на 200–300 человек.

Праздновали их дома, в большом шалаше, украшенном в этностиле.

Меню было почти одинаковым. Голубцы без мяса, с салом и овощами, котлеты из печи, холодец, салаты, блины, отбивные, бендерики-мяснички, тушёное мясо, кисель, бабка с изюмом или сливами, рыба, сельдь. А летом обязательно готовили салаты из помидоров и огурцов.

Печь топили по пять-шесть раз в сутки. Блюда хранили в погребах, позже — в передвижных холодильниках.

На свадьбу выпекали до 600 блинов, готовили десятки видов холодных закусок и горячих блюд.

*«Ганущина мельница» — водяная мельница, которая когда-то работала в Загниткове. Такое название ей когда-то дали местные жители.

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