Ключевые моменты:

С 2025 года в Украине отменена МСЭК и внедрены экспертные команды врачей, которые работают в обычных больницах.

Группу инвалидности определяют по уровню ограничения жизнедеятельности, а не только по медицинскому диагнозу.

Индивидуальная программа реабилитации стала обязательной для выполнения государственными органами.

Людям с бессрочно установленной инвалидностью не нужно проходить повторное оценивание.

Письмо в редакцию

Добрый день, редакция!

Поясните, пожалуйста, как теперь оформляется инвалидность после отмены МСЭК. Нужно ли снова проходить комиссию, если группа была установлена несколько лет назад, и какие реальные льготы предусмотрены новыми правилами?

Светлана, Одесса

Как в Украине изменился подход к инвалидности

Реформа 2025 года стала одной из самых масштабных изменений в системе социальной защиты за последние десятилетия. Власть официально отказалась от устаревшей модели МСЭК, которая ассоциировалась с бумажной волокитой, очередями и формальным подходом.

Теперь в центре системы — не справка и не печать, а сам человек и его реальные потребности. Государство переходит к европейской модели, где важно не то, как называется болезнь, а насколько она влияет на жизнь.

Вместо МСЭК — экспертные команды в больницах

Оценивание состояния здоровья теперь проводят экспертные команды врачей-практиков. Они работают в многопрофильных больницах, а не в отдельных закрытых учреждениях.

Состав команды формируется автоматически через электронную систему. Это означает, что ни врач, ни пациент не знают друг друга заранее — такой подход снижает коррупционные риски и делает процедуру более прозрачной.

К оцениванию привлекают не только врачей, но и реабилитологов, физических и эрготерапевтов — тех, кто может реально оценить уровень самостоятельности человека.

Меньше бумаг — больше цифровизации

Одно из ключевых нововведений — принцип «информация ходит за пациентом». Все медицинские данные вносятся в электронную систему здравоохранения.

Направления на оценивание, заключения экспертной команды и решения о группе инвалидности оформляются в электронном виде. Человек может отслеживать этапы рассмотрения своего дела без походов по кабинетам.

Как теперь определяют группу инвалидности

Группу инвалидности определяют по степени ограничения жизнедеятельности:

I группа — для людей с самыми тяжелыми состояниями, которые полностью или почти полностью утратили способность к самообслуживанию.

II группа — для лиц с существенными ограничениями, которые нуждаются в помощи, но не в постоянном круглосуточном уходе.

III группа — для людей с умеренными нарушениями, которые могут работать или учиться с ограничениями.

Такой подход позволяет более точно определять объем помощи, а не «подгонять» человека под формальные критерии.

Индивидуальная программа реабилитации — не формальность

Вместе с решением об инвалидности человек получает индивидуальную программу реабилитации (ИПР). Это главный документ, который определяет, что именно государство должно обеспечить.

В программе могут быть:

протезы, ортезы, кресла колесные и другие средства,

реабилитационные услуги,

лекарства и медицинские изделия,

адаптация жилья,

социальное сопровождение, обучение или переквалификация.

Важно, что ИПР является обязательной для выполнения — это не рекомендация, а юридический документ.

Льготы и государственная поддержка

Лица с инвалидностью имеют право на бесплатные или льготные лекарства, протезирование за счет государства, льготный или бесплатный проезд в транспорте, надбавки к пенсии и помощь по уходу.

Что касается жилищно-коммунальных услуг, большинство людей с инвалидностью имеют приоритетное право на субсидии, а в отдельных громадах действуют дополнительные местные льготы.

Кому не нужно проходить оценивание повторно

Если инвалидность была установлена бессрочно, проходить новую экспертизу не нужно. Все документы и льготы остаются действительными автоматически.

Читайте также: