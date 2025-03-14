Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Вакцина ПЕНТА-Hib — это комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции у детей первого года жизни. Эти заболевания могут быть смертельно опасными, поэтому бесплатная вакцинация против них в Украине предусмотрена Календарем профилактических прививок.

Доставка вакцин организована отделом иммунопрофилактики ЦКПХ и распределена на специализированном транспорте с тщательным соблюдением правил «холодовой цепи» под руководством регионального координатора по иммунизации Людмилы Самойленко.

Бесплатные прививки можно сделать в государственных медицинских учреждениях или частных клиниках, которые заключили соглашение с НСЗУ Национальная служба здоровья Украины.

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