История одесских эпидемий: первый карантин в городе объявили при Ришелье

Пандемия коронавируса, накрывшая мир, – далеко не первое испытание для человечества и для нашего города, в частности. За время существования Одессы ее периодически терзали чума и холера, «испанка» и обычный грипп, не говоря уже о многих современных заболеваниях, которые «гостили» у нас сравнительно недолго.

Дезинфекцию в домах проводили каторжники

В 1812 году при генерал-губернаторе Ришелье в Одессе началась одна из самых страшных эпидемий в истории города — чумная. Вообще, солнечную Одессу чума «любила» и заглядывала потом сюда несколько раз — в 1821, 1829, 1831 и 1837, 1901 и 1910 годах. Однако эпидемия 1812-го стала самой жестокой. Предполагали, что заболевание в город занесли «работники культуры» – гастролирующая итальянская труппа, которая незадолго перед этим вернулась из Средней Азии.

Когда стало ясно, что эпидемия, если ее не остановить, уничтожит город, Ришелье собрал медицинский совет и объявил Одессу «в сомнительном положении». Он решился на беспрецедентные меры — всеобщий карантин, отодвинув санитарные границы более чем на 100 км от города. Одессу разделили на пять районов, в каждом из которых был назначен свой инспектор и врач, наблюдавшие за ситуацией. Границы районов патрулировали отряды вооруженных казаков. Выходить из домов без особого на то разрешения было запрещено под страхом смерти, а все заведения в городе — как торговые, так и культурные, и даже храмы — были закрыты.

В дома, в которых хозяева умерли от чумы, отправляли каторжников — в кандалах и кожаных «спецовках». Они очищали помещения от заразы и хоронили умерших. Впрочем, и сами одесситы не сидели сложа руки и боролись с эпидемией «народными» средствами — смолили одежду, купались в море, а монеты промывали в уксусе. На улицах зажигали костры для «очистки воздуха».

Во время эпидемии Ришелье не бросил на произвол судьбы никого из жителей вверенного ему города. Специальные люди дважды в сутки развозили по домам продукты. А для тех, кого карантин лишил средств к существованию, губернатор приказал конфисковать пшеницу из купеческих складов.

Квартиры окуривали серой, а рухлядь сжигали

В 1901 году чума снова решила «навестить» Одессу, однако у горожан уже был опыт противочумных мероприятий. После первого же случая чумы градоначальник созвал особое совещание, на котором обсуждалось усиление медицинского надзора в городе. По примеру Ришелье, город разделили на санитарные участки.

Для тех, у кого подозревали чуму, отвели специальный барак — изолированное здание городской больницы, а медперсоналу сразу сделали прививки Герсеновской противочумной сыворотки. Санитарные меры соблюдались неукоснительно. Вещи больных сжигали, а одежду сестер милосердия, вплоть до чулок и носовых платков, постоянно обеззараживали. Даже извозчик, лошадь и коляска, на которых везли заболевшего, подвергались дезинфекции.

Не успевали дезинфекторы расправиться с одним очагом заразы, как тут же появлялись новые — в районе Серединской площади, Малороссийской, Большой Арнаутской, Болгарской и Мещанской улиц. Квартиры и дома заболевших окуривали серой, затем обрабатывали специальным формалиновым аппаратом, а в заключение – мыли стены, потолки и полы раствором сулемы. Чистили также подвалы и конюшни, истребляли крыс. Хлам и рухлядь без сожалений сжигала пожарная команда.

Никогда в истории Одессы городские власти так не беспокоились о личной гигиене горожан, как во время чумы. Для бедняков было организовано бесплатное мытье, для чего арендовали несколько бань. Согласно документам, в первые шесть дней эпидемии успело вымыться 10 тысяч человек «одесской босяцкой команды, не мывшейся, может быть, со дня своего рождения».

Холера в Одессе: большой секрет для маленькой компании

Кроме чумных эпидемий, Одессе несколько раз пришлось пережить и «нашествие» холеры. С 1910 по 1926 год холера приходила в город четыре раза, но после этого одесситы забыли об этом заболевании на несколько десятков лет, пока летом 1970 года как гром с ясного неба на жителей города не свалилось сообщение: в Одессе холера. Впрочем, то время было временем тотальных тайн, и горожанам об этом официально никто не сообщал — город полнился слухами. Вскоре стало известно, что в Батуми началась эпидемия холеры, и медики стали приводить в состояние «боеготовности» все санитарные службы Одессы и проводить анализы у больных с желудочно-кишечными заболеваниями. Вскоре у одного из пациентов был-таки выделен холерный вибрион.

Хотя в городе официально объявили карантин, железнодорожные и морские ворота города были по-прежнему открыты. Количество заболевших увеличивалось, по Одессе стали распространяться жуткие слухи, началась паника. И с 8 августа городские власти вынуждены были ввести полноценный карантин: Одессу и окрестности оцепили войска и милиция. Выехать из города теперь можно было только после бактериологического обследования и обсервации, для которой использовали морские суда, пионерлагеря и школы. Наконец, 16 сентября ситуация нормализовалась, и город официально открыли. Количество заболевших и умерших не разглашалось, известно только, что смертность была достаточно низкой.

От «испанки» — до «русского» гриппа

Эпидемии гриппа одесситы переживают практически каждый год, и особого страха перед ними не испытывают. Впервые с гриппом одесситы столкнулись в 1918 году, когда на планете свирепствовала одна из самых страшных пандемий за всю историю человечества — «испанка». По данным из разных источников, она унесла жизни от 50 до 100 миллионов человек. Не избежала общей участи и Одесса. Кстати, именно от «испанки» в Одессе умерла Вера Холодная.

Заканчивалась Первая мировая война, шла гражданская, и говорить о каких-то противоэпидемических мероприятиях было смешно. Конечно, какие-то меры врачи принимали, однако в основном люди спасались, как могли. Например, «Союз упрощения приветствий» придумал лозунг «Долой рукопожатие» – таким способом рассчитывали сократить количество случаев контактной передачи вируса. Насколько эффективной была эта мера, неизвестно, но эпидемия постепенно шла на спад.

Позже в Одессе прокатились две волны «азиатского грипа» (А(H2N2) — в 1957 и 1959 годах. Сколько одесситов перенесло этот грипп, неизвестно, а вот в масштабах тогдашней страны им переболело более 20 миллионов человек. В следующий раз новый вирус навестил нас в 1977 году. За то, что он начал путешествие по планете из советской страны, его окрестили «русским гриппом». Он был трех типов — А/H3N2, А/H1N1 и В. Самым опасным этот грипп оказался для молодежи.

За последние годы вирус гриппа мутировал и приобрел массу новых «фишек» и «родственников». Но несмотря на то что он хитер и коварен, есть надежда, что современная медицина справится с ним. Это вопрос времени. А нам не повредит вести более здоровый образ жизни и не поддаваться слухам, которые иногда бывают страшнее любой эпидемии.

Холера начиналась с Пересыпи

В Одессе была основана первая в России и вторая в мире бактериологическая станция, где еще в начале 1900-х годов холерный вибрион изучал одессит и будущий академик Николай Гамалея. Он заметил, что холерные эпидемии в Одессе начинаются с Пересыпи — там отсутствовала канализация и не везде был водопровод. Поэтому инфекция чаще всего распространялась через воду.

Эпидемия помогла вычистить «Привоз»

В рамках борьбы с чумной эпидемией 1901 года в городе навели небывалый порядок. Больше всего «пострадал» знаменитый «Привоз». Как писала «Нива», это был огромный базар, «давно мозоливший одесситам глаза своим неблагоустроенным видом и своей исторической гнилью и грязью». Всю Привозную площадь дезинфекторы залили карболовой кислотой и засыпали известкой, а наиболее грязные лавки просто сожгли, правда, выдав владельцам денежную компенсацию. Всю торговлю с «Привоза» временно переместили на Куликово поле.

Фото: volkovysk.by

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