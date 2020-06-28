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Признак болезни, убивает вирусы: мифы о температуре тела человека

Признак болезни, убивает вирусы: мифы о температуре тела человека

Идеальная температура тела – 36,6°C, а если горячий лоб, значит температура повышена – некоторые мифы о температуре нам навязывают с детства.

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Миф 1. Температура — признак болезни

Повышение температуры зависит не от тяжести заболевания, а от особенностей организма. Чем моложе человек, тем крепче иммунитет, а значит, у него выше температурная реакция. Практически без лихорадки протекают болезни у пожилых людей. Высокая температура также может возникать от перегрева или стресса.

Миф 2. Температура убивает вирусы

Как утверждают медики, патогенные микроорганизмы «сжигает» только очень высокая температура — выше 41°C. Но это опасно для организма: при такой температуре нагрузка на сердце возрастает в 5-6 раз, а при 42°C в организме начинает сворачиваться белок.

Миф 3. Температура 36,6°C — это норма

Принято считать, что нормальная температура тела человека — 36,6°C. Исследователи установили, что температура здорового человека может варьироваться в пределах от 35,5 до 37,7°С.

Миф 4. Температуру можно определить, потрогав лоб

Тактильно температуру лучше определять в верхней части живота. Из-за выделения пота лоб может оставаться прохладным даже при очень высокой температуре, особенно это актуально во время жара и лихорадки.

Какая температура нормальная?

Существует несколько способов выяснить, какая температура тела у человека. В нашей стране самый популярный метод — измерить ее в подмышке. В Европе предпочитают ректальные замеры, а в США и других англоговорящих странах – оральный метод.

Также измерить температуру можно в паховой складке, в сгибе локтя, в ушном канале, в лобной зоне — бесконтактным термометром. Каждый из этих способов — по-своему эффективен и действенен.

Однако далеко не все знают, что температура будет отличаться в зависимости от места ее измерения и соответствующего вида термометра. Так, нормальными значениями считаются:

  • 35,3-37,8°C — для ректальной температуры;
  • 36,0-37,4°C — для оральной температуры;
  • 36,0-37,8°C — для температуры в ухе;
  • 35,8-37,6°C — для температуры на лбу.

Сообщая врачу результаты измерений, нужно обязательно рассказать, в какой части тела они проводились и каким термометром.

Фото: UkrHealth

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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