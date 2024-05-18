Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы осталась без света 18 мая: адреса

Часть Одессы осталась без света 18 мая: адреса

Сегодня, в субботу, 18 мая 2024 года, в связи с ремонтными работами на городских электросетях без света до вечера осталась часть Приморского района.

Как сообщили в мэрии города, света сегодня не будет по таким адресам:

  • ул. Пастера, 8, 10, 12;
  • ул. Княжеская, 6;
  • ул. Новосельского, 9, 20, 22;
  • ул. Сеченова, 3, 7, 9.

Работы продлятся до 19:00 часов.

По данным ДТЭК «Одесские электросети», на сегодняшний день компания Укрэнерго не доводила лимиты потребления электроэнергии для Одесской области. В этой связи ограничений не прогнозируется, соответственно, графики стабилизационных отключений в этот день применяться не будут.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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