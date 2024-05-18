Часть Одессы осталась без света 18 мая: адреса

Сегодня, в субботу, 18 мая 2024 года, в связи с ремонтными работами на городских электросетях без света до вечера осталась часть Приморского района.
Как сообщили в мэрии города, света сегодня не будет по таким адресам:
- ул. Пастера, 8, 10, 12;
- ул. Княжеская, 6;
- ул. Новосельского, 9, 20, 22;
- ул. Сеченова, 3, 7, 9.
Работы продлятся до 19:00 часов.
По данным ДТЭК «Одесские электросети», на сегодняшний день компания Укрэнерго не доводила лимиты потребления электроэнергии для Одесской области. В этой связи ограничений не прогнозируется, соответственно, графики стабилизационных отключений в этот день применяться не будут.