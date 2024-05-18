Часть Одессы осталась без света 18 мая: адреса

Как сообщили в мэрии города, света сегодня не будет по таким адресам:

ул. Пастера, 8, 10, 12;

ул. Княжеская, 6;

ул. Новосельского, 9, 20, 22;

ул. Сеченова, 3, 7, 9.

Работы продлятся до 19:00 часов.

По данным ДТЭК «Одесские электросети», на сегодняшний день компания Укрэнерго не доводила лимиты потребления электроэнергии для Одесской области. В этой связи ограничений не прогнозируется, соответственно, графики стабилизационных отключений в этот день применяться не будут.