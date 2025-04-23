Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, данное мероприятие проходит в рамках Европейской недели иммунизации.
«Департамент здравоохранения Одесской ОВА в тесном сотрудничестве с Одесским областным центром контроля и профилактики болезней организовали выезды, чтобы сделать прививки доступными даже в самых отдаленных населенных пунктах. В составе бригад – семейный врач, педиатр, психолог, логопед и лабораторные специалисты», – поясняет Кипер.
График выездов мобильных клиник
Одесский район
23 апреля – с. Большой Дальник
- 11:00-13:00
- Маршрут: Черноморск → Одесса → Большой Дальник;
24 апреля – с. Яськи
- 11:00-13:00
- Маршрут: Черноморск → Одесса → Яськи;
25 апреля – г. Пивденный
- 13:00-15:00
- Маршрут: Черноморск → Одесса → Пивденный;
28 апреля – г. Черноморск (просп. Мира, 20)
- 11:00-13:00;
29 апреля – пгт Доброслав
- 11:00-13:00
- Маршрут: Одесса → Доброслав;
30 апреля – пгт Овидиополь
- 11:00-13:00
- Маршрут: Одесса → Овидиополь.
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Подольский район
24 апреля – Савранская ОТГ (пгт Саврань, с. Концеба)
- 10:00-14:00
- Маршрут: Подольск → Саврань → Концеба;
29 апреля – Куяльницкая ОТГ (с. Нестоита, с. Ст. Кульна)
- 10:00-14:00
- Маршрут: Подольск → Нестоита → Ст. Кульно;
7 мая – Подольская ОТГ (с. Липецкое I, II)
- 10:00-14:00
- Маршрут: Подольск → Липецкое И → Липецкое II.
Березовский район
23 апреля – с. Знаменка (Знаменская ТГ)
- 09:00-15:00
- Маршрут: пгт Ивановка → Знаменка;
25 апреля – с. Петровировка (Петровировская ТГ)
- 09:00-15:00
- Маршрут: пгт Ивановка → Петровировка.
Измаильский район
25 апреля – г. Измаил (ул. Клушина, 6)
- 09:00-13:00;
30 апреля – пгт Суворово (Котлабужская ТГ)
- 09:00-12:00
- Маршрут: Измаил → Суворово.
Белгород-Днестровский район
2 мая – с. Заря
- 10:00-13:00
- Маршрут: Черноморск → Заря.
Жителей Одесчины призывают воспользоваться возможностью и вакцинироваться в удобном формате, возле дома. Все вакцины сертифицированы, качественны и безопасны.
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