Мобильные клиники в Одесской области
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Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, данное мероприятие проходит в рамках Европейской недели иммунизации.

Вакцинальный автобус, Одесская область

«Департамент здравоохранения Одесской ОВА в тесном сотрудничестве с Одесским областным центром контроля и профилактики болезней организовали выезды, чтобы сделать прививки доступными даже в самых отдаленных населенных пунктах. В составе бригад – семейный врач, педиатр, психолог, логопед и лабораторные специалисты», – поясняет Кипер.

Вакцинальный автобус на Одесчине, бригада медиков

График выездов мобильных клиник

Одесский район

23 апреля – с. Большой Дальник

  • 11:00-13:00
  • Маршрут: Черноморск → Одесса → Большой Дальник;

24 апреля – с. Яськи

  • 11:00-13:00
  • Маршрут: Черноморск → Одесса → Яськи;

25 апреля – г. Пивденный

  • 13:00-15:00
  • Маршрут: Черноморск → Одесса → Пивденный;

28 апреля – г. Черноморск (просп. Мира, 20)

  • 11:00-13:00;

29 апреля – пгт Доброслав

  • 11:00-13:00
  • Маршрут: Одесса → Доброслав;

30 апреля – пгт Овидиополь

  • 11:00-13:00
  • Маршрут: Одесса → Овидиополь.
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Подольский район

24 апреля – Савранская ОТГ (пгт Саврань, с. Концеба)

  • 10:00-14:00
  • Маршрут: Подольск → Саврань → Концеба;

29 апреля – Куяльницкая ОТГ (с. Нестоита, с. Ст. Кульна)

  • 10:00-14:00
  • Маршрут: Подольск → Нестоита → Ст. Кульно;

7 мая – Подольская ОТГ (с. Липецкое I, II)

  • 10:00-14:00
  • Маршрут: Подольск → Липецкое И → Липецкое II.

Березовский район

23 апреля – с. Знаменка (Знаменская ТГ)

  • 09:00-15:00
  • Маршрут: пгт Ивановка → Знаменка;

25 апреля – с. Петровировка (Петровировская ТГ)

  • 09:00-15:00
  • Маршрут: пгт Ивановка → Петровировка.

Измаильский район

25 апреля – г. Измаил (ул. Клушина, 6)

  • 09:00-13:00;

30 апреля – пгт Суворово (Котлабужская ТГ)

  • 09:00-12:00
  • Маршрут: Измаил → Суворово.

Белгород-Днестровский район

2 мая – с. Заря

  • 10:00-13:00
  • Маршрут: Черноморск → Заря.

Жителей Одесчины призывают воспользоваться возможностью и вакцинироваться в удобном формате, возле дома. Все вакцины сертифицированы, качественны и безопасны.

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