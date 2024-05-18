Одессу украсят сотней ваз с цветами (фоторепортаж)

Одессу планируют украсить 100 подвесных ваз с цветами, сообщает пресс-служба городского совета.
Подвесными цветочными вазами уже украсили Приморский бульвар, Думскую и Театральную площади.
Всего в этом году в разных районах Одессы планируется установить 100 чаш вертикального озеленения. Специально для этого в теплицах коммунального предприятия «Горзелентрест» была заготовлена рассада таких цветов, как: пеларгония, традесканция, аспарагус и других.
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Фото пресс-службы Одесского горсовета