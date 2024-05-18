Новости Одессы и Одесской области

Одессу украсят сотней ваз с цветами (фоторепортаж)

Одессу украсят сотней ваз с цветами (фоторепортаж)

Одессу планируют украсить 100 подвесных ваз с цветами, сообщает пресс-служба городского совета.

Подвесными цветочными вазами уже украсили Приморский бульвар, Думскую и Театральную площади.

Одессу украшают цветами

Цветы в Одессе

Ваза с цветами, центр Одессы

Всего в этом году в разных районах Одессы планируется установить 100 чаш вертикального озеленения. Специально для этого в теплицах коммунального предприятия «Горзелентрест» была заготовлена рассада таких цветов, как: пеларгония, традесканция, аспарагус и других.

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Подвесная ваза с цветами

Цвета у Одесского горсовета

Озеленение Одессы

Фото пресс-службы Одесского горсовета

Фото аватара
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