Решение о проведении иммунизации было принято областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией и утверждено распоряжением председателя Одесской областной военной администрации. Вакцинацию будут проводить методом наземного разложения приманок, содержащих антирабическую вакцину. Их будут размещать в охотничьих угодьях, природно-заповедных территориях, а также на расстоянии от населенных пунктов и водоемов.

В мероприятии принимают участие специалисты государственных больниц ветеринарной медицины, представители структурных подразделений Госпродпотребслужбы, охотничьих хозяйств и местной власти. Вакцинация направлена на уменьшение риска распространения бешенства среди диких животных.

По результатам лабораторных исследований, ситуация с заболеванием бешенством в регионе остается сложной. Среди носителей инфекции чаще всего фиксируют лисиц, шакалов и енотовидных собак. Для вакцинации используют брикеты с мясо-костным запахом, внутри которых размещена капсула с вакциной.

Жителей области призывают не трогать приманки и не переносить их с места на место. Они не представляют угрозы, но должны оставаться в запланированных местах разложения для достижения эффекта иммунизации.

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