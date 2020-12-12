Большинство из нас считают вирусы злом, от которого человечество должно избавиться как можно быстрее. Однако ученые с этим не согласны: они утверждают, что без вирусов человечество не выживет. Более того, найдены факты, свидетельствующие о том, что способность к живорождению появилась у человека благодаря частичке генетического кода древнего ретровируса, которым наши предки заразились около 130 миллионов лет назад.

Вирусы укрепляют иммунитет

Ученые считают, что вирусы попали на Землю из космоса в момент ее зарождения и стали первыми живыми организмами на планете. С них фактически и началась жизнь на Земле. Вирусы способны меняться, размножаться и выживать в любых условиях. Они обитают внутри людей, животных, растений и очень важны для нашей иммунной системы, так как доказано, что в условиях полной стерильности не выживает ни один организм.

Если можно так выразиться, то цель жизни вирусов – это размножение, и для этого им нужны клетки. Именно с этой целью вирусы поселяются внутри живых организмов – ведь мы все состоим из клеток. Продолжительность жизни вирусов зависит от условий. Их любимая погода – холод, влажность, туман, в такой обстановке они чувствуют себя лучше всего.

Существует два вида вирусов – эпидемические и пандемические. К эпидемическим относятся все виды обычного гриппа, против которого человечество вынуждено каждый год создавать новые прививки и лекарства. К пандемическим видам можно отнести «свиной» и «птичий» грипп, Эбола и другие тяжелые вирусные заболевания. Кстати, «свиной» грипп уже курсировал по планете в начале прошлого века, это именно он позже мутировал в «испанку» и гонконгский грипп.

Вирусы участвуют в процессе естественного отбора

Многие люди даже не догадываются об истинной роли вирусов в нашей жизни. А ведь на самом деле они выполняют неприглядную роль «санитаров леса». Когда популяции животных или растений становятся слишком многочисленными, вирусы начинают очень быстро размножаться и уничтожать «излишек». Для всех экологических систем на земле – это совершенно естественный процесс, который носит название «убить победителя».

Он распространен у многих видов, живущих на планете, в том числе у людей. Доказательством этому могут служить пандемии. Обычному человеку это может показаться жестоким, да, собственно, так оно и есть. Но если бы вирусов не было, то самые сильные виды легко вытеснили бы слабых, и человечество могло бы просто не выжить.

К счастью, болезнетворных вирусов на земле не так уж и много, зато вирусов «дружественно настроенных» к человеку – подавляющее большинство. Вирусов так много, что даже ученые не знают, сколько их существует. Нам знакомы тысячи, но на самом деле их миллионы. Ведь кроме вирусов-убийц, вроде коронавируса или «свиного» гриппа, на планете существует масса других, которые помогают нам и защищают нас.

Вирус поможет лечить рак

Когда в человеческий организм попадает вирус, это в большинстве случаев не смертельно, а иногда даже приносит определенную пользу. Например, вирус гепатита G (джи) предположительно замедляет развитие СПИДа. А вирус герпеса при опытах на грызунах делал их менее восприимчивыми к бактериальным инфекциям, среди которых была даже бубонная чума. Считается, что также герпес может влиять и на человека.

Также вирусы научились использовать для лечения. Уже в 1920-х годах применяли их возможности против бактериальных инфекций. Сегодня существует такое направление в медицине, как фаготерапия – когда лечение проводят при помощи бактериофагов, то есть вирусов, которые способны убивать бактерии. Ведь антибиотики уничтожают все бактерии – и вредные и полезные, а вирусы-бактериофаги можно «натаскивать» против определенного вида. Например, существует такой способ лечения онкологии, когда вирусы могут уничтожать исключительно раковые клетки.

«Огнеупорный» вирус

Американские биологи из Йелоустонского парка обнаружили интересный факт. В местах, где бьют горячие источники и почва раскалена до 50-60 градусов, растет трава. Внутри клеток травы живут микроскопические грибы, зараженные определенным видом вирусов. Если «вылечить» гриб, уничтожив вирус, то трава потеряет термоустойчивость и на раскаленной почве расти не сможет.

Солдат во время войны спасли бактериофаги

В период Первой мировой войны солдатам часто ампутировали конечности из-за гангрены, которую после ранения вызывал стафилококк. Тогда ученые создали препарат, который помог избежать столь радикальных мер: в его состав входили бактериофаги – вирусы-«пожиратели» бактерий, которые и уничтожали стафилококк, не позволяя ему размножаться.

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