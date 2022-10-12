Теперь каждый может помочь ВСУ сбивать ракеты и дроны: в Одессе придумали как

Указать ВСУ местонахождение ракеты или дрона теперь можно с помощью специального приложения для смартфона. Рассказываем, как это сделать.

О том, как работает специальная программа єППО, рассказал ее создатель, одесский волонтер, Геннадий Сульдин.

Сразу отметим, что Андроид-версия приложения єППО уже доступна на Playmarket. Скачать и установить ее может любой владелец смартфона с операционной системой Андроид. Версия для айфонов (iPhone) уже на подходе.

Чтобы установить єППО на свой смартфон, наберите в поиске плэймаркета на украинском языке название программы: єППО и далее следуйте простым инструкциям.

Как это работает?

Если вы увидели воздушную цель, например, крылатую ракету или дрон камикадзе шахед, вам нужно только открыть еППО на своем смартфоне, выбрать тип воздушной цели, направить смартфон в направлении движения цели и нажать большую красную кнопку. Все. А через несколько секунд специалисты ПВО увидят вашу отметку на карте, она дополнит радиолокационную информацию и летающая смерть будет сбита.

Почему это нужно?

Благодаря кривизне земного шара все локаторы видят низковысотные воздушные цели с короткого расстояния. Поэтому крылатые ракеты и бпла орков прячутся от нашей ПВО на достаточно малых высотах. Но увидеть ракету или дрон-убийцу можем мы даже тогда, когда их временно не видят радары.

Что мы будем делать с помощью еППО?

Теперь каждый из нас может принять участие в построении первой в мире сетевой системы ПВО, в которой будут задействованы почти все сознательные граждане Украины. У нас есть лучшая мотивация – жить самому и помочь защитить других украинцев. Нужно только установить приложение еППО на свой смартфон, за несколько секунд пройти авторизацию с помощью Дии, нажать «Тест», чтобы убедиться, что все ок и быть готовым когда-либо известить зенитчиков об известной вам угрозе с Неба.

Зачем нужна авторизация в Дии?

Чтобы враги и разнообразные дураки не мешали зенитчикам ложными целями.

Известна ли эта система военным, нужна ли она им?

Да, мы делали еППО постоянно консультируясь с настоящими специалистами нашей ПВО, которые сейчас, с моей точки зрения, по опыту и профессии являются лучшими в мире. С самого начала разработка была согласована с командованием ОК «Юг» и старшими офицерами Воздушных сил ВСУ.

А когда будет версия для IOS?

Сегодня был первым тестом єПВО для айфонов. Тест был успешен. Надеюсь, «через 2-3 недели» (с) айОС версия приложения будет уже доступна всем.

Прошу вас устанавливать приложение, распространять информацию и рассказывать о єППО всем, кого вы знаете. Вместе мы защитим наше Небо и сохраним жизнь наших граждан!

Приложение єППО разработано конструкторской группой «Технари», прошло верификацию Гугла. Оно уже доступно на плеймаркет. Теперь каждый гражданин Украины может присоединиться к противоракетной и противовоздушной обороне нашего Неба.