Новости Одессы и Одесской области

Теперь каждый может помочь ВСУ сбивать ракеты и дроны: в Одессе придумали как

Теперь каждый может помочь ВСУ сбивать ракеты и дроны: в Одессе придумали как

Указать ВСУ местонахождение ракеты или дрона теперь можно с помощью специального приложения для смартфона. Рассказываем, как это сделать.

О том, как работает специальная программа єППО, рассказал ее создатель, одесский волонтер, Геннадий Сульдин.

Сразу отметим, что Андроид-версия приложения єППО уже доступна на Playmarket. Скачать и установить ее может любой владелец смартфона с операционной системой Андроид. Версия для айфонов (iPhone) уже на подходе.

Чтобы установить єППО на свой смартфон, наберите в поиске плэймаркета на украинском языке название программы: єППО  и далее следуйте простым инструкциям. 

єппо у плеймаркеті

Как это работает?

Если вы увидели воздушную цель, например, крылатую ракету или дрон камикадзе шахед, вам нужно только открыть еППО на своем смартфоне, выбрать тип воздушной цели, направить смартфон в направлении движения цели и нажать большую красную кнопку. Все. А через несколько секунд специалисты ПВО увидят вашу отметку на карте, она дополнит радиолокационную информацию и летающая смерть будет сбита.

еПВО выбор цели

Почему это нужно?

Благодаря кривизне земного шара все локаторы видят низковысотные воздушные цели с короткого расстояния. Поэтому крылатые ракеты и бпла орков прячутся от нашей ПВО на достаточно малых высотах. Но увидеть ракету или дрон-убийцу можем мы даже тогда, когда их временно не видят радары.

Что мы будем делать с помощью еППО?

Теперь каждый из нас может принять участие в построении первой в мире сетевой системы ПВО, в которой будут задействованы почти все сознательные граждане Украины. У нас есть лучшая мотивация – жить самому и помочь защитить других украинцев. Нужно только установить приложение еППО на свой смартфон, за несколько секунд пройти авторизацию с помощью Дии, нажать «Тест», чтобы убедиться, что все ок и быть готовым когда-либо известить зенитчиков об известной вам угрозе с Неба.

Зачем нужна авторизация в Дии?

Чтобы враги и разнообразные дураки не мешали зенитчикам ложными целями.

Известна ли эта система военным, нужна ли она им?

Да, мы делали еППО постоянно консультируясь с настоящими специалистами нашей ПВО, которые сейчас, с моей точки зрения, по опыту и профессии являются лучшими в мире. С самого начала разработка была согласована с командованием ОК «Юг» и старшими офицерами Воздушных сил ВСУ.

А когда будет версия для IOS?

Сегодня был первым тестом єПВО для айфонов. Тест был успешен. Надеюсь, «через 2-3 недели» (с) айОС версия приложения будет уже доступна всем.

Прошу вас устанавливать приложение, распространять информацию и рассказывать о єППО всем, кого вы знаете. Вместе мы защитим наше Небо и сохраним жизнь наших граждан!

Приложение єППО разработано конструкторской группой «Технари», прошло верификацию Гугла. Оно уже доступно на плеймаркет. Теперь каждый гражданин Украины может присоединиться к противоракетной и противовоздушной обороне нашего Неба.

 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить