Авто на фронт: как волонтер из Познанки ремонтирует и перегоняет транспорт для военных

Житель Познанского старостата Зеленогорского общества Анатолий Кудин с начала российской агрессии против Украины почти круглосуточно находится «на колесах».

Сельский предприниматель уже 25 февраля 2022 года помчался в село Борщи записываться в ряды территориальной обороны. Но через несколько дней вернулся домой очень расстроенный, потому что не попал в ряды защитников Отечества по состоянию здоровья.

Да он не растерялся. Прихватил из семейного бюджета отложенные средства и отправился закупать необходимые вещи для бойцов терробороны и ВСУ.

А еще и взялся «гонять» транспорт на передовую. На сегодня уже доставил на линию столкновения около 20 автомобилей. Ведь авто на фронте – расходный материал.

Как аграрии из Одесщины «достают» автомобили для ВСУ

На территории Любашевщины поиском и приобретением транспорта занимается Ассоциация сельхозпроизводителей и предпринимателей севера Одесщины. Впрочем, аграрии также берут на себя затраты на ремонт, заправку и оснащение автомобилей всем необходимым.

Волонтеры рассказывают, что собирать деньги на покупку машины в первые дни вторжения было легче — тогда земледельцы жертвовали свои джипы, а некоторые просто приносили ключи от своих авто и говорили отдать кому надо.

Особая потребность есть в пикапах, которые необходимы для выполнения боевых задач, но волонтеры страны уже «вычистили» все европейские автобазары и в своих поисках внедорожников по доступной цене уже добрались до Англии.

Предварительные доработки автомобилей для военных

Обычно закупленную технику приходится тщательно чинить и перекрашивать. Ремонт одного автомобиля обходится в несколько десятков тысяч гривен. А это уже забота еще одного патриота из Любашевки, владельца небольшой авторемонтной мастерской Александра Богданова.

Недавно с его ремонтного «конвейера» отправился по назначению УАЗ «Буханка». Автомобиль был списан и фактически был не на ходу. Однако автомастера, заменив необходимые механические узлы и топливную систему, дали машине вторую жизнь, затем перекрасили в камуфляж. Также наладили бус Nissan для одного защитника-земляка.

Сложности перегона авто на передовую

Анатолий Кудин скупо делится своими впечатлениями от поездок на «жаркие» Восток или Юг, потому что не считает себя героем, а просто выполняет свою работу. Говорит, что тем, кто сражается в окопах с оружием в руках, еще труднее! В дальних поездках патриота из Познанки приходится сталкиваться с разными приключениями и досадными случаями.

Однажды, когда его авто начало перегреваться, он попросил в автосервисе города Покровска, что на Донетчине, ему помочь. Но там отказали. Так что в пути, когда Анатолий пытался долить в радиатор воды, чуть не ошпарился кипятком.

А то сквозь ночь, в проливной ливень управлял авто без дворников.

Крайне возмущает мужчину то, что как-то полицейские где-то в Киевской области чуть ли не «загнали» его авто с грузом на штрафплощадку, когда он вез гуманитарку.

Правда, положительные моменты в его опасной работе преобладают. Анатолий советует всем хоть раз съездить на фронт, чтобы ощутить настоящую мощь и героизм наших защитников. Сам же, несмотря на проблемы со здоровьем, рвется на передовую, чтобы лично защищать Родину с оружием в руках!