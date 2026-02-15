Ключевые моменты:

Атака дронов РФ: более 80 дронов в ночь на 15 февраля.

В Орле (РФ) повреждено оборудование электровоза ВЛ80 поджогом.

Усложнена логистика на Сумское направление: задержки техники, боеприпасов, горючего.

Реакция РФ на выборы

Потери врага на фронте.

Российские силы задействовали более 80 дронов по Украине

В ночь с 14 на 15 февраля российские оккупанты совершили атаку на мирные города Украины, выпустив более 80 ударных беспилотников. Украинские силы ПВО сбили или подавили большинство из них.

Дроны стартовали с Миллерова, Брянска, Приморско-Ахтарска и с временно оккупированных Гвардейского и Чауда в Крыму. Для противодействия привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

В результате ударный дрон попал в жилой дом в Запорожье, три человека ранены. В Одессе тревога звучала всю ночь, враг повредил железнодорожную инфраструктуру, окна в жилых домах и школах.

«Атеш» сорвал логистику окупантов диверсией в Орле

Бойцы «Атеш» провели успешную операцию в российском Орле, повредив ключевое оборудование магистрального грузового электровоза ВЛ80. Это критически усложнит поставки врага в Сумском направлении.

ВЛ80 – мощный локомотив для перевозки тяжелых грузов, в том числе многотонных военных эшелонов. Оккупанты применяли его для доставки техники, боеприпасов и горючего с тыла в приграничные зоны России, чтобы усилить силы на Сумщине.

Добавим, что повреждение электровоза нарушило логистические цепи. Пока россияне будут искать замену, вооружение и техника не успеют на фронт вовремя.

Россия соглашается воздержаться от ударов по Украине только в день выборов

Владимир Зеленский обратился в США с просьбой повлиять на РФ, чтобы прекратила огонь на два месяца для проведения выборов в Украине. Однако Москва заявила, что готова не наносить удары исключительно в день голосования.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин прокомментировал инициативу Зеленского по поводу двухмесячного перемирия для выборов. «Мы готовы гарантировать отсутствие ударов в день голосования, если Киев рискнет провести выборы», — сказал он в интервью российским медиа.

В целом Галузин сообщил об открытости Москвы к переговорам с США и Европой о временном внешнем управлении Украиной под контролем ООН после завершения «спецоперации». Кроме того, российский чиновник повторил обвинения в адрес Зеленского, усомнившись в его легитимности.

Напомним, Зеленский отмечал, что выборы возможны только при полном прекращении огня и гарантиях безопасности.

Потери врага

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022-го по 15 февраля 2026 года составляют примерно 1 253 270 человек.

По состоянию на эту дату РФ потеряла:

личного состава – около 1 253 270 (+1 250) человек;

танков – 11 672 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 24 037 (+6) ед;

артиллерийских систем – 37 293 (+11) ед;

РСЗО – 1 648 (+3) ед;

средств ПВО – 1 300 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 134 858 (+552) ед;

крылатых ракет – 4 286 (+0) ед;

кораблей/катеров – 29 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 78 485 (+97) ед;

специальной техники – 4 071 (+0) ед.

