Як філологиня перетворила захоплення риболовлею на сімейну традицію

Дідівське дворище Тетяни Поліщук виходить городом прямісінько до річки Кодими. Тож з раннього дитинства вона приохотилась до риболовлі. Любов до цієї справи їй прищепив батько Іван Фалєєв. Тепер залюбки переймає рибальський азарт своєї бабусі 12-річний онук Микита.
На риболовлю – у село
Філологиня за освітою, Тетяна Іванівна спершу навчала дітей у Любашівці. Вийшовши заміж за молодого парубка Володимира, помандрувала з коханим на Сумщину. Протягом двадцяти літ трудилась вона на педагогічній ниві, була завучем школи. Кожну відпустку разом із синами проводила у рідній Арчепитівці. За літо встигала порибалити та заготовити запаси на зиму: закрутки, різносоли і, звичайно, смачну сушену рибу.
З переїздом родини Поліщуків до Одеси у 2005-му Тетяна своїх звичок не змінила. У вільний час знову мчала до близьких та на риболовлю у рідне село.
Найкращий подарунок — рибальська сітка
З початком війни рибачка Тетяна остаточно перебралась на дідівщину. І доки її коханий Володя доробляє в Одесі до пенсійного віку, жінка засаджує городиною чималеньку ділянку та розводить різноманітну живність.
Торік через ветхість довелося знести прадідівську хатину під очеретом, а натомість зводять будинок та необхідні у господарстві допоміжні споруди.
У вихідні Володимир поспішає в село до дружини на допомогу, прихопивши з міста щось смачненьке. Розповів, що найліпшим подарунком дружині на день народження була рибальська сітка. А найбільшим трофеєм рибачки Тані стала 2,5-кілограмова щука.
За обіднім чи святковим столом родини Поліщуків здебільшого переважає страва з річкової риби. Господиня готує її по-особливому: спійману здобич чистить, ріже на порційні шматочки, солить, перчить, загортає у кулінарний папір і, додавши трішки вершкового масла, запікає у духовці.
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