Ключевые моменты:

В селе Великодолинское Одесского района 11 июля водитель сбил насмерть собаку и уехал;

Полиция установила личность нарушителя по видео из соцсетей;

53-летний мужчина объяснил, что «не заметил» пса и испугался ответственности;

Составлены два админпротокола: за наезд и побег с места ДТП;

Нарушителю грозит штраф до 3400 грн, лишение прав или арест до 15 суток.

По информации правоохранителей, позавчера, 11 июля, во время мониторинга социальных сетей в полиции обнаружили видео, на котором водитель легкового автомобиля совершил наезд на находившегося на проезжей части пса и поехал дальше. Это случилось в селе Великодолинское Одесского района.

В ходе проверки полицейские установили, что наезд на животное, которое, к сожалению, погибло, совершил 53-летний местный житель.

Мужчина объяснил, что якобы не заметил собаку на дороге, а не остановился, потому что испугался ответственности.

В отношении правонарушителя правоохранители составили протоколы по ст. 124 (нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства) и ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также у мужчины изъяли водительские права.

Материалы дела будут направлены в суд. Убийце собаки грозит штраф до 3400 гривен или лишение права управления транспортными средствами до двух лет, или административный арест до пятнадцати суток.

Напомним, в среду, 9 июля, на улице Львовской в Одессе местные жители обнаружили бездомного пса с огнестрельным ранением в голову.

Ветеринары и зооволонтеры всеми силами пытались спасти животное, но, к сожалению, на следующий день пес Паштет умер: из-за полученного ранения у него началось обильное кровотечение из легких.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Но по сей день стрелка так и не нашли.