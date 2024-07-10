В Одессу пришла тропическая жара: город ждут душные ночи и +40 днем

В Одессу пришла тропическая жара: город ждут душные ночи и +40 днем

На этой неделе украинцам прогнозируют аномальную жару, пик которой еще не настал. Температура воздуха в Одесском регионе в ближайшие дни может превысить экстремальные +40° и уже этой ночью одесситы испытают на себе эффект «тропиков».

Сегодня и завтра одесситы опробуют на себе «тропические ночи», когда ночью температура воздуха не опускается ниже 25 градусов. Об этом предупреждает профессор в Одесского государственный экологический университета Сергей Степаненко.

О том же говорит специализированный одесский ресурс TheWeatherLAB.

«Температура воздуха в полночь —  Тропики», — так охарактерезовали синоптики ночную погоду.

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тропики

Об усложнении погодных условий в Одесской области сообщает и Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

«В связи с перемещением тропической воздушной массы с севера Африки на юг Украины 11-15 июля в Одесской области ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 35-39°, местами чрезвычайная жара 40° и выше»,  — говорится в сообщении.

Когда настанет пик жары

Жара, которая сейчас охватила Украину, станет еще сильнее и продлится долго. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

«В дальнейшем жара усилится. Продлится долго, но не вечно», — сказала она.

По данным Диденко, пик жары еще не наступил, он ожидается через несколько дней — 14-17 июля.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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