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«Это неинфекционная пандемия»: что важно знать о сахарном диабете?

«Это неинфекционная пандемия»: что важно знать о сахарном диабете?

Сахарный диабет считается тяжёлым хроническим заболеванием и может привести к инвалидности и даже смерти. Однако если выявить болезнь на ранних стадиях, можно избежать большинства её страшных последствий. 14 ноября, Всемирный день борьбы с диабетом, мы поговорили с эндокринологом Вероникой Непорадой про то, как вовремя распознать сахарный диабет и как лечить эту болезнь.

Что такое сахарный диабет?

Сахарным диабетом называют целую группу хронических эндокринных заболеваний, при которых в организме человека нарушается усвоения глюкозы из-за недостатка гормона инсулина. В итоге у заболевшего повышается сахар в крови и нарушается обмен веществ. Всё это со временем приводит к тяжёлым осложнениям, которые при отсутствии лечения постоянно прогрессируют.

С каждым годом число заболевших сахарным диабетом растёт. За последние 40 лет этот показатель увеличился в 4 раза, а в мире сейчас насчитывается 422 миллиона взрослых, которым поставлен такой диагноз.

Врач Вероника Непорада, эндокринолог Медицинского дома Odrex

Врач Вероника Непорада, эндокринолог Медицинского дома Odrex.

Это такая неинфекционная пандемия. Сейчас заболеваемость диабетом растёт в геометрической прогрессии. Война, стресс и коронавирус только усиливают эту тенденцию, –

отмечает эндокринолог Медицинского дома Odrex Вероника Непорада.

Какие бывают формы диабета?

Раньше диабет делили на «инсулинозависимый» и «инсулиннезависимый». Сейчас же от такой классификации отказались, так как при любом виде диабета может отмечаться недостаток инсулина в организме. Сегодня заболевание делят на 2 типа.

Сахарный диабет 1 типа возникает у детей и взрослых до 40 лет после перенесения тяжёлых инфекций или в связи с аутоиммунными заболеваниями. Этот тип диабета лечится только инсулином и предотвратить его появление невозможно.

Сахарный диабет 2 типа возникает в основном у пациентов старше 40 лет и его появления можно избежать, причём не только при помощи лекарств, но и за счёт изменения образа жизни. Остановить болезнь можно на стадии так называемого преддиабета.

Что такое преддиабет?

На начальной стадии заболевания уровень инсулина в крови у пациентов значительно повышается. Организм привыкает к повышенным показателям и вырабатывает резистентность к этому гормону: клетки просто не видят инсулин в нормальных количествах.

Резистентность к инсулину вырабатывается не в одну секунду, и у пациентов есть от 3 до 10 лет, чтобы диагностировать начальные изменения углеводного обмена. Именно этот срок и называют преддиабетом, в течение которого у пациента есть шанс остановить болезнь на ранней стадии.

Кто может заболеть сахарным диабетом 2 типа?

У этого вида заболевания существует несколько факторов риска, которые обязательно нужно учитывать.

Спровоцировать диабет могут:

  • малоподвижный образ жизни;
  • скудное питание (недостаток овощей, фруктов и цельнозерновых);
  • возраст старше 35-40 лет;
  • излишний вес и, в частности, висцеральное ожирение – отложение жира в области живота (чем больше окружность талии, тем выше риски заболеть диабетом);
  • нарушение липидного обмена: низкий «хороший» холестерин и высокие триглицериды;
  • гипертония или сердечно-сосудистые заболевания;
  • поликистоз яичников, гестационный диабет при беременности;
  • наследственность (наличие заболевания в анамнезе у ближайших родственников: родителей, братьев/сестёр).

Можно ли заболеть диабетом, если есть много сладкого?

По словам Вероники Непорады, прямой связи между заболеванием и сладостями нет, но есть косвенная зависимость.

Если человек ест много сладкого, у него, вероятнее всего, разовьётся ожирение, а лишние жировые клетки мешают работать инсулину правильно. Это сначала приводит к инсулинорезистентности, а потом может привести к развитию диабета 2 типа, –

говорит эндокринолог.

Как понять, что у тебя диабет?

Есть ряд изменений в самочувствии, которые, в том числе могут быть признаками диабета:

  • усиленная жажда;
  • учащённое мочеиспускание;
  • повышение аппетита (при этом пациент не поправляется, а иногда даже худеет);
  • снижение зрения;
  • плохое заживление ран;
  • сухость кожи и кожный зуд;
  • сухость слизистых;
  • слабость, быстрая утомляемость, сонливость.

Какие анализы на диабет нужно сдавать?

При первых признаках диабета необходимо сразу же обратиться к врачу. Однако проверять уровень сахара в крови важно и нужно не только при ухудшении самочувствия, а и при предрасположенности к этому заболеванию из-за возраста, наследственности или сопутствующих заболеваний.

анализы

Для того чтобы не пропустить начало болезни, необходимо сдавать следующие анализы:

  • тест с провокацией глюкозы (глюкозо-толерантный тест);
  • кровь из вены на уровень сахара;
  • гликозилированный гемоглобин.

Разные категории пациентов сдают анализы с разной периодичностью. Например, людям старше 35 лет с предрасположенностью к диабету рекомендуют сдавать сахар и гемоглобин раз в год, а глюкозо-толерантный тест – раз в 5 лет.

Каждые три года эти анализы показаны любому человеку, у которого, хотя бы раз в жизни, повышался уровень сахара в крови, а также пациенткам, у которых в анамнезе есть поликистоз яичников или гестационный сахарный диабет во время беременности.

Люди в состоянии преддиабета должны сдавать гликозилированный гемоглобин раз в полгода, а при тяжёлых стадиях заболевания – раз в три месяца.

Можно ли вылечить сахарный диабет без таблеток?

Сахарный диабет 2 типа на начальных стадиях лечится не только и не столько препаратами, сколько диетой и физическими нагрузками.

Диабет – это образ жизни. При диагностике болезни, пациент должен поменять привычки на более здоровые. Да, это сложнее, чем выпить «волшебную таблетку», но это может спасти пациенту жизнь, –

говорит Вероника Непорада.

Для профилактики диабета необходимо:

  1. Сбалансировать питание, в том числе за счёт употребления большого количества овощей и фруктов.
  2. Заниматься лёгкой физической активностью не менее 150 минут в неделю.
  3. Наладить режим сна.
  4. Отказаться от вредных привычек: курения и употребления алкоголя.

Медикаментозное лечение показано пациентам с более тяжкими формами заболевания. Но даже в этом случае сахарный диабет – не приговор.

Сейчас есть большое количество разных групп препаратов, которые продлевают длительность жизни у диабетиков. Уже доказано, что пациенты с сахарным диабетом, которые регулярно принимают лекарства и следят за питанием, живут дольше, чем пациенты без диабета, которые ведут неправильный образ жизни, –

отмечает эндокринолог.

Диета при диабете

Раньше диабетикам выписывали так называемый «стол №9», сейчас такое питание называют гипоуглеводной диетой.

диета

Диета при диабете – это:

  • ограничение употребления быстрых углеводов;
  • употребление цельнозерновых продуктов:
  • употребление значительно количества овощей и фруктов (до 5 порций в день).

Если диета не помогает, а анализы показывают уровень сахара в крови выше 6 натощак, стоит обратиться к семейному врачу или эндокринологу, и начинать принимать препараты.

Как контролировать уровень сахара при диабете?

Ещё одно обязательное условие лечения при диабете – это постоянный контроль сахара в крови и своевременное введение инсулина.

глюкометры

Сейчас проверять уровень сахара позволяют как обычные глюкометры, так и цифровые «диа-гаджеты». При тяжёлых формах диабета они контролируют гликимию каждые 5 минут и выводят показания на экраны электронных устройств (например, телефона).

Кроме того, существуют инсулиновые помпы, которые не только следят за сахаром, но и автоматически вводят инсулин в кровь при снижении его уровня.

Какие бывают осложнения при диабете?

Есть запустить развитие болезни, это может привести к тяжёлым последствиям. В основном сахарный диабет поражает три «мишени»: глаза, ноги и почки, а также может повлиять на работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

При запущенных случаях диабета у пациентов может возникнуть:

  • слепота;
  • диабетическая нефропатия (диабетики – первые претенденты на гемодиализ);
  • диабетическая ангиопатия (может привести к гангрене и ампутации конечностей);
  • инфаркты и инсульты;
  • диабетическая нейропатия (ухудшение чувствительности тела).

При диабетической нейропатии нервные окончания перестают передавать импульсы в мозг пациента. В таком случае человек может ходить с гвоздём в ботинке и просто его не чувствовать. Это тоже может привести к инфицированию и ампутации, –

предупреждает эндокринолог Медицинского дома Odrex Вероника Непорада.

Поэтому так важно своевременно распознать сахарный диабет и начать необходимое лечение.

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Вера Корольченко
Вера Корольченко ПРОФИЛЬ

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