«Это неинфекционная пандемия»: что важно знать о сахарном диабете?

Сахарный диабет считается тяжёлым хроническим заболеванием и может привести к инвалидности и даже смерти. Однако если выявить болезнь на ранних стадиях, можно избежать большинства её страшных последствий. 14 ноября, Всемирный день борьбы с диабетом, мы поговорили с эндокринологом Вероникой Непорадой про то, как вовремя распознать сахарный диабет и как лечить эту болезнь.
Что такое сахарный диабет?
Сахарным диабетом называют целую группу хронических эндокринных заболеваний, при которых в организме человека нарушается усвоения глюкозы из-за недостатка гормона инсулина. В итоге у заболевшего повышается сахар в крови и нарушается обмен веществ. Всё это со временем приводит к тяжёлым осложнениям, которые при отсутствии лечения постоянно прогрессируют.
С каждым годом число заболевших сахарным диабетом растёт. За последние 40 лет этот показатель увеличился в 4 раза, а в мире сейчас насчитывается 422 миллиона взрослых, которым поставлен такой диагноз.
Это такая неинфекционная пандемия. Сейчас заболеваемость диабетом растёт в геометрической прогрессии. Война, стресс и коронавирус только усиливают эту тенденцию, –
отмечает эндокринолог Медицинского дома Odrex Вероника Непорада.
Какие бывают формы диабета?
Раньше диабет делили на «инсулинозависимый» и «инсулиннезависимый». Сейчас же от такой классификации отказались, так как при любом виде диабета может отмечаться недостаток инсулина в организме. Сегодня заболевание делят на 2 типа.
Сахарный диабет 1 типа возникает у детей и взрослых до 40 лет после перенесения тяжёлых инфекций или в связи с аутоиммунными заболеваниями. Этот тип диабета лечится только инсулином и предотвратить его появление невозможно.
Сахарный диабет 2 типа возникает в основном у пациентов старше 40 лет и его появления можно избежать, причём не только при помощи лекарств, но и за счёт изменения образа жизни. Остановить болезнь можно на стадии так называемого преддиабета.
Что такое преддиабет?
На начальной стадии заболевания уровень инсулина в крови у пациентов значительно повышается. Организм привыкает к повышенным показателям и вырабатывает резистентность к этому гормону: клетки просто не видят инсулин в нормальных количествах.
Резистентность к инсулину вырабатывается не в одну секунду, и у пациентов есть от 3 до 10 лет, чтобы диагностировать начальные изменения углеводного обмена. Именно этот срок и называют преддиабетом, в течение которого у пациента есть шанс остановить болезнь на ранней стадии.
Кто может заболеть сахарным диабетом 2 типа?
У этого вида заболевания существует несколько факторов риска, которые обязательно нужно учитывать.
Спровоцировать диабет могут:
- малоподвижный образ жизни;
- скудное питание (недостаток овощей, фруктов и цельнозерновых);
- возраст старше 35-40 лет;
- излишний вес и, в частности, висцеральное ожирение – отложение жира в области живота (чем больше окружность талии, тем выше риски заболеть диабетом);
- нарушение липидного обмена: низкий «хороший» холестерин и высокие триглицериды;
- гипертония или сердечно-сосудистые заболевания;
- поликистоз яичников, гестационный диабет при беременности;
- наследственность (наличие заболевания в анамнезе у ближайших родственников: родителей, братьев/сестёр).
Можно ли заболеть диабетом, если есть много сладкого?
По словам Вероники Непорады, прямой связи между заболеванием и сладостями нет, но есть косвенная зависимость.
Если человек ест много сладкого, у него, вероятнее всего, разовьётся ожирение, а лишние жировые клетки мешают работать инсулину правильно. Это сначала приводит к инсулинорезистентности, а потом может привести к развитию диабета 2 типа, –
говорит эндокринолог.
Как понять, что у тебя диабет?
Есть ряд изменений в самочувствии, которые, в том числе могут быть признаками диабета:
- усиленная жажда;
- учащённое мочеиспускание;
- повышение аппетита (при этом пациент не поправляется, а иногда даже худеет);
- снижение зрения;
- плохое заживление ран;
- сухость кожи и кожный зуд;
- сухость слизистых;
- слабость, быстрая утомляемость, сонливость.
Какие анализы на диабет нужно сдавать?
При первых признаках диабета необходимо сразу же обратиться к врачу. Однако проверять уровень сахара в крови важно и нужно не только при ухудшении самочувствия, а и при предрасположенности к этому заболеванию из-за возраста, наследственности или сопутствующих заболеваний.
Для того чтобы не пропустить начало болезни, необходимо сдавать следующие анализы:
- тест с провокацией глюкозы (глюкозо-толерантный тест);
- кровь из вены на уровень сахара;
- гликозилированный гемоглобин.
Разные категории пациентов сдают анализы с разной периодичностью. Например, людям старше 35 лет с предрасположенностью к диабету рекомендуют сдавать сахар и гемоглобин раз в год, а глюкозо-толерантный тест – раз в 5 лет.
Каждые три года эти анализы показаны любому человеку, у которого, хотя бы раз в жизни, повышался уровень сахара в крови, а также пациенткам, у которых в анамнезе есть поликистоз яичников или гестационный сахарный диабет во время беременности.
Люди в состоянии преддиабета должны сдавать гликозилированный гемоглобин раз в полгода, а при тяжёлых стадиях заболевания – раз в три месяца.
Можно ли вылечить сахарный диабет без таблеток?
Сахарный диабет 2 типа на начальных стадиях лечится не только и не столько препаратами, сколько диетой и физическими нагрузками.
Диабет – это образ жизни. При диагностике болезни, пациент должен поменять привычки на более здоровые. Да, это сложнее, чем выпить «волшебную таблетку», но это может спасти пациенту жизнь, –
говорит Вероника Непорада.
Для профилактики диабета необходимо:
- Сбалансировать питание, в том числе за счёт употребления большого количества овощей и фруктов.
- Заниматься лёгкой физической активностью не менее 150 минут в неделю.
- Наладить режим сна.
- Отказаться от вредных привычек: курения и употребления алкоголя.
Медикаментозное лечение показано пациентам с более тяжкими формами заболевания. Но даже в этом случае сахарный диабет – не приговор.
Сейчас есть большое количество разных групп препаратов, которые продлевают длительность жизни у диабетиков. Уже доказано, что пациенты с сахарным диабетом, которые регулярно принимают лекарства и следят за питанием, живут дольше, чем пациенты без диабета, которые ведут неправильный образ жизни, –
отмечает эндокринолог.
Диета при диабете
Раньше диабетикам выписывали так называемый «стол №9», сейчас такое питание называют гипоуглеводной диетой.
Диета при диабете – это:
- ограничение употребления быстрых углеводов;
- употребление цельнозерновых продуктов:
- употребление значительно количества овощей и фруктов (до 5 порций в день).
Если диета не помогает, а анализы показывают уровень сахара в крови выше 6 натощак, стоит обратиться к семейному врачу или эндокринологу, и начинать принимать препараты.
Как контролировать уровень сахара при диабете?
Ещё одно обязательное условие лечения при диабете – это постоянный контроль сахара в крови и своевременное введение инсулина.
Сейчас проверять уровень сахара позволяют как обычные глюкометры, так и цифровые «диа-гаджеты». При тяжёлых формах диабета они контролируют гликимию каждые 5 минут и выводят показания на экраны электронных устройств (например, телефона).
Кроме того, существуют инсулиновые помпы, которые не только следят за сахаром, но и автоматически вводят инсулин в кровь при снижении его уровня.
Какие бывают осложнения при диабете?
Есть запустить развитие болезни, это может привести к тяжёлым последствиям. В основном сахарный диабет поражает три «мишени»: глаза, ноги и почки, а также может повлиять на работу сердечно-сосудистой и нервной систем.
При запущенных случаях диабета у пациентов может возникнуть:
- слепота;
- диабетическая нефропатия (диабетики – первые претенденты на гемодиализ);
- диабетическая ангиопатия (может привести к гангрене и ампутации конечностей);
- инфаркты и инсульты;
- диабетическая нейропатия (ухудшение чувствительности тела).
При диабетической нейропатии нервные окончания перестают передавать импульсы в мозг пациента. В таком случае человек может ходить с гвоздём в ботинке и просто его не чувствовать. Это тоже может привести к инфицированию и ампутации, –
предупреждает эндокринолог Медицинского дома Odrex Вероника Непорада.
Поэтому так важно своевременно распознать сахарный диабет и начать необходимое лечение.