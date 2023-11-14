«Это неинфекционная пандемия»: что важно знать о сахарном диабете?

Что такое сахарный диабет?

Сахарным диабетом называют целую группу хронических эндокринных заболеваний, при которых в организме человека нарушается усвоения глюкозы из-за недостатка гормона инсулина. В итоге у заболевшего повышается сахар в крови и нарушается обмен веществ. Всё это со временем приводит к тяжёлым осложнениям, которые при отсутствии лечения постоянно прогрессируют.

С каждым годом число заболевших сахарным диабетом растёт. За последние 40 лет этот показатель увеличился в 4 раза, а в мире сейчас насчитывается 422 миллиона взрослых, которым поставлен такой диагноз.

Это такая неинфекционная пандемия. Сейчас заболеваемость диабетом растёт в геометрической прогрессии. Война, стресс и коронавирус только усиливают эту тенденцию, –

отмечает эндокринолог Медицинского дома Odrex Вероника Непорада.

Какие бывают формы диабета?

Раньше диабет делили на «инсулинозависимый» и «инсулиннезависимый». Сейчас же от такой классификации отказались, так как при любом виде диабета может отмечаться недостаток инсулина в организме. Сегодня заболевание делят на 2 типа.

Сахарный диабет 1 типа возникает у детей и взрослых до 40 лет после перенесения тяжёлых инфекций или в связи с аутоиммунными заболеваниями. Этот тип диабета лечится только инсулином и предотвратить его появление невозможно.

Сахарный диабет 2 типа возникает в основном у пациентов старше 40 лет и его появления можно избежать, причём не только при помощи лекарств, но и за счёт изменения образа жизни. Остановить болезнь можно на стадии так называемого преддиабета.

Что такое преддиабет?

На начальной стадии заболевания уровень инсулина в крови у пациентов значительно повышается. Организм привыкает к повышенным показателям и вырабатывает резистентность к этому гормону: клетки просто не видят инсулин в нормальных количествах.

Резистентность к инсулину вырабатывается не в одну секунду, и у пациентов есть от 3 до 10 лет, чтобы диагностировать начальные изменения углеводного обмена. Именно этот срок и называют преддиабетом, в течение которого у пациента есть шанс остановить болезнь на ранней стадии.

Кто может заболеть сахарным диабетом 2 типа?

У этого вида заболевания существует несколько факторов риска, которые обязательно нужно учитывать.

Спровоцировать диабет могут:

малоподвижный образ жизни;

скудное питание (недостаток овощей, фруктов и цельнозерновых);

возраст старше 35-40 лет;

излишний вес и, в частности, висцеральное ожирение – отложение жира в области живота (чем больше окружность талии, тем выше риски заболеть диабетом);

нарушение липидного обмена: низкий «хороший» холестерин и высокие триглицериды;

гипертония или сердечно-сосудистые заболевания;

поликистоз яичников, гестационный диабет при беременности;

наследственность (наличие заболевания в анамнезе у ближайших родственников: родителей, братьев/сестёр).

Можно ли заболеть диабетом, если есть много сладкого?

По словам Вероники Непорады, прямой связи между заболеванием и сладостями нет, но есть косвенная зависимость.

Если человек ест много сладкого, у него, вероятнее всего, разовьётся ожирение, а лишние жировые клетки мешают работать инсулину правильно. Это сначала приводит к инсулинорезистентности, а потом может привести к развитию диабета 2 типа, –

говорит эндокринолог.

Как понять, что у тебя диабет?

Есть ряд изменений в самочувствии, которые, в том числе могут быть признаками диабета:

усиленная жажда;

учащённое мочеиспускание;

повышение аппетита (при этом пациент не поправляется, а иногда даже худеет);

снижение зрения;

плохое заживление ран;

сухость кожи и кожный зуд;

сухость слизистых;

слабость, быстрая утомляемость, сонливость.

Какие анализы на диабет нужно сдавать?

При первых признаках диабета необходимо сразу же обратиться к врачу. Однако проверять уровень сахара в крови важно и нужно не только при ухудшении самочувствия, а и при предрасположенности к этому заболеванию из-за возраста, наследственности или сопутствующих заболеваний.

Для того чтобы не пропустить начало болезни, необходимо сдавать следующие анализы:

тест с провокацией глюкозы (глюкозо-толерантный тест);

кровь из вены на уровень сахара;

гликозилированный гемоглобин.

Разные категории пациентов сдают анализы с разной периодичностью. Например, людям старше 35 лет с предрасположенностью к диабету рекомендуют сдавать сахар и гемоглобин раз в год, а глюкозо-толерантный тест – раз в 5 лет.

Каждые три года эти анализы показаны любому человеку, у которого, хотя бы раз в жизни, повышался уровень сахара в крови, а также пациенткам, у которых в анамнезе есть поликистоз яичников или гестационный сахарный диабет во время беременности.

Люди в состоянии преддиабета должны сдавать гликозилированный гемоглобин раз в полгода, а при тяжёлых стадиях заболевания – раз в три месяца.

Можно ли вылечить сахарный диабет без таблеток?

Сахарный диабет 2 типа на начальных стадиях лечится не только и не столько препаратами, сколько диетой и физическими нагрузками.

Диабет – это образ жизни. При диагностике болезни, пациент должен поменять привычки на более здоровые. Да, это сложнее, чем выпить «волшебную таблетку», но это может спасти пациенту жизнь, –

говорит Вероника Непорада.

Для профилактики диабета необходимо:

Сбалансировать питание, в том числе за счёт употребления большого количества овощей и фруктов. Заниматься лёгкой физической активностью не менее 150 минут в неделю. Наладить режим сна. Отказаться от вредных привычек: курения и употребления алкоголя.

Медикаментозное лечение показано пациентам с более тяжкими формами заболевания. Но даже в этом случае сахарный диабет – не приговор.

Сейчас есть большое количество разных групп препаратов, которые продлевают длительность жизни у диабетиков. Уже доказано, что пациенты с сахарным диабетом, которые регулярно принимают лекарства и следят за питанием, живут дольше, чем пациенты без диабета, которые ведут неправильный образ жизни, –

отмечает эндокринолог.

Диета при диабете

Раньше диабетикам выписывали так называемый «стол №9», сейчас такое питание называют гипоуглеводной диетой.

Диета при диабете – это:

ограничение употребления быстрых углеводов;

употребление цельнозерновых продуктов:

употребление значительно количества овощей и фруктов (до 5 порций в день).

Если диета не помогает, а анализы показывают уровень сахара в крови выше 6 натощак, стоит обратиться к семейному врачу или эндокринологу, и начинать принимать препараты.

Как контролировать уровень сахара при диабете?

Ещё одно обязательное условие лечения при диабете – это постоянный контроль сахара в крови и своевременное введение инсулина.

Сейчас проверять уровень сахара позволяют как обычные глюкометры, так и цифровые «диа-гаджеты». При тяжёлых формах диабета они контролируют гликимию каждые 5 минут и выводят показания на экраны электронных устройств (например, телефона).

Кроме того, существуют инсулиновые помпы, которые не только следят за сахаром, но и автоматически вводят инсулин в кровь при снижении его уровня.

Какие бывают осложнения при диабете?

Есть запустить развитие болезни, это может привести к тяжёлым последствиям. В основном сахарный диабет поражает три «мишени»: глаза, ноги и почки, а также может повлиять на работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

При запущенных случаях диабета у пациентов может возникнуть:

слепота;

диабетическая нефропатия (диабетики – первые претенденты на гемодиализ);

диабетическая ангиопатия (может привести к гангрене и ампутации конечностей);

инфаркты и инсульты;

диабетическая нейропатия (ухудшение чувствительности тела).

При диабетической нейропатии нервные окончания перестают передавать импульсы в мозг пациента. В таком случае человек может ходить с гвоздём в ботинке и просто его не чувствовать. Это тоже может привести к инфицированию и ампутации, –

предупреждает эндокринолог Медицинского дома Odrex Вероника Непорада.

Поэтому так важно своевременно распознать сахарный диабет и начать необходимое лечение.