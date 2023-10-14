Как бесплатно получить тест-полоски для измерения сахара в крови?

В настоящее время пациенты с сахарным диабетом I типа могут получить тест-полоски для глюкометров (23 наименования) бесплатно или с небольшой доплатой.
Как сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), обязательное условие – наличие электронного рецепта.
Каков порядок действий?
- Обратитесь к врачу-эндокринологу или семейному врачу. Во время приема врач создаст пациенту с установленным диабетом I типа электронный рецепт на тест-полоски.
- После этого вы получите SMS-сообщение с номером электронного рецепта и уникальным кодом его погашения. Врач может распечатать справку о создании электронного рецепта по просьбе пациента. Погасить рецепт можно в течение 30 дней с момента его выписки.
- Обратитесь в аптеку, имеющую договор с НСЗУ (их 10 305) по программе «Медизделия для определения уровня глюкозы в крови». Чтобы найти такую аптеку, можно воспользоваться специальным дашбордом. Для этого достаточно ввести или выбрать из списка в поисковой строке название вашего населенного пункта. Также можно позвонить в Службу здоровья по телефону 16-77;
- Назовите фармацевту номер рецепта и согласуйте, какие из доступных тест-полосок подойдут к вашему глюкометру.
- Назовите фармацевту код погашения рецепта для получения тест-полосок. В зависимости от того, какие тест-полоски вы выберете и их количества фармацевт погашает рецепт бесплатно или с доплатой.
ВАЖНО! На оккупированных территориях и в зоне боевых действий тест-полоски будут отпускаться по бумажным рецептам.
Читайте также: «Прямая линия»: программа «Доступные лекарства» — кому и где они доступны.