В Одессе взрослых и детей бесплатно проверят на сахарный диабет

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

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14 ноября в течение рабочего дня всех желающих приглашают безвозмездно определить уровень глюкозы в крови натощак или через любое время после еды, а также получить консультацию врачей.

Адреса, где будет проходить акция:

КНП «Консультативно-диагностический центр №6» ОМР ул. Торговая, 29/31, 3-й этаж, каб. №302, с 8.00 до 15.00.

КНП «Консультативно диагностический центр № 20» ОМР ул. Левитана, 62, 4-й этаж, каб. №449, с 8.00 до 14.00;

5-й этаж, каб.№569, с 08.00 до 19.00;

забор крови на глюкозу: 3-й этаж, каб.№345, с 8.00 до 13.00.

5-й этаж, каб.№569, с 08.00 до 19.00; забор крови на глюкозу: 3-й этаж, каб.№345, с 8.00 до 13.00. КНП «Консультативно диагностический центр № 29» ОМР ул. Заболотного, 32а, 1-й этаж, каб. №10, с 9.00 до 18.00.

Консультативно-диагностическое отделение КНП «Городская клиническая больница №1» ОМР – ул. Болгарская, 38.

Консультативно-диагностическое отделение КНП «Городская больница №5» ОМР – ул. Троицкая, 38

Поликлиничное отделение КНП «Городская больница № 8» ОМР — Фонтанская дор., 110.

Консультативно-диагностическое отделение КНП «Городская клиническая больница №10» ОМР – ул. Маршала Малиновского, 61а.

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» ОМР

пров. Обсерваторный, 8; ул. Сегедская, 16; ул. Маршала Говорова, 26; ул. Пастера, 56; ул. Базарно, 77; ул. Канатная, 106.

пров. Обсерваторный, 8; ул. Сегедская, 16; ул. Маршала Говорова, 26; ул. Пастера, 56; ул. Базарно, 77; ул. Канатная, 106. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №3» ОМР

Фонтанская дор., 30/32; Фонтанская дор., 110; ул. Ильфа и Петрова, 63/1; пров. Ушакова, 9; ул. Шишкина, 48/1; Люстдорфская взр., 170; ул. Ефима Геллера, 43.

Фонтанская дор., 30/32; Фонтанская дор., 110; ул. Ильфа и Петрова, 63/1; пров. Ушакова, 9; ул. Шишкина, 48/1; Люстдорфская взр., 170; ул. Ефима Геллера, 43. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №4» ОМР ул. Левитана, 62, 2-й этаж; ул. Академика Филатова, 7а, 1-й этаж.

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №5» ОМР ул. Семена Палия, 83/1; ул. Семена Палия, 59/1; ул. Давида Ойстраха, 7.

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №16» ОМР ул. Ивана и Юрия Лип, 1; ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2; ул. Ефима Фесенко, 11; ул. Бугаевская, 46; ул. Болгарская, 38.

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №18» ОМР ул. Героев обороны Одессы, 52; ул. Атамана Чепиги, 54; ул. Торговая, 29/31.

Также 14 ноября с 8.00 до 11.00 городские детские медучреждения приглашают детей-подростков и родителей пройти скрининг на сахарный диабет и получить информацию о факторах риска развития сахарного диабета 2-го типа.

Адреса:

КНП «Детская городская поликлиника №1» ОМР – ул. Праведников мира, 36; ул. Атамана Чепиги, 54.

2. КНП «Детская городская поликлиника №2» ОМР – ул. Генерала Бочарова, 59; просп. Добровольского, 67.

2. КНП «Детская городская поликлиника №2» ОМР – ул. Генерала Бочарова, 59; просп. Добровольского, 67. КНП «Детская городская поликлиника № 3» ОМР – ул. Еврейская, 11

КНП «Детская городская поликлиника № 4» ОМР – ул. Маршала Говорова, 26.

КНП «Детская городская поликлиника № 5» ОМР – ул. Генерала Петрова, 80

КНП «Детская городская поликлиника №6» ОМР – ул. Академика Филатова, 7а, 1-й этаж; ул. Академика Глушко, 32а, 2-й этаж.

КНП «Детская городская поликлиника № 7» ОМР – ул. Старопортофранковская, 46.

КНП «Детский консультативно диагностический центр им. академика Б.Я. Резника» ОМР – ул. Дворянская, 10.

Напомним, в нескольких регионах Украины зафиксировали вспышку заболевания вирусным гепатитом А. В Одесской области ситуация под контролем, случаев заболевания не выявлено. Чтобы не подхватить это опасный вирус во время поездок или путешествий, нужно соблюдать простые правила.