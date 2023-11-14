«Це неінфекційна пандемія»: що важливо знати про цукровий діабет?

Що таке цукровий діабет?

Цукровим діабетом називають цілу групу хронічних ендокринних захворювань, за яких в організмі людини порушується засвоєння глюкози через нестачу гормону інсуліну. Зрештою у хворого підвищується цукор у крові та порушується обмін речовин. Все це з часом призводить до тяжких ускладнень, які за відсутності лікування постійно прогресують.

З кожним роком кількість хворих на цукровий діабет зростає. За останні 40 років цей показник збільшився у 4 рази, а у світі зараз налічується 422 мільйони дорослих, яким поставлено такий діагноз.

Це така неінфекційна пандемія. Зараз захворюваність на діабет зростає в геометричній прогресії. Війна, стрес та коронавірус лише посилюють цю тенденцію, –

зазначає ендокринолог Медичного дому Odrex Вероніка Непорада.

Які бувають форми діабету?

Раніше діабет ділили на «інсулінозалежний» та «інсулінонезалежний». Зараз від такої класифікації відмовилися, тому що за будь-якого виду діабету може відзначатися нестача інсуліну в організмі. Сьогодні захворювання ділять на 2 типи.

Цукровий діабет 1 типу виникає у дітей та дорослих до 40 років після перенесення важких інфекцій або у зв’язку з аутоімунними захворюваннями. Цей тип діабету лікується лише інсуліном і запобігти його появі неможливо.

Цукровий діабет 2 типу виникає в основному у пацієнтів віком від 40 років і його появи можна уникнути, причому не лише за допомогою ліків, а й шляхом зміни способу життя. Зупинити хворобу можна на стадії так званого переддіабету.

Що таке переддіабет?

На початковій стадії захворювання рівень інсуліну у крові пацієнтів значно підвищується. Організм звикає до підвищених показників та виробляє резистентність до цього гормону: клітини просто не бачать інсулін у нормальних кількостях.

Резистентність до інсуліну виробляється не в одну секунду, і пацієнти мають від 3 до 10 років, щоб діагностувати початкові зміни вуглеводного обміну. Саме цей термін і називають переддіабетом, протягом якого пацієнт має шанс зупинити хворобу на ранній стадії.

Хто може захворіти на цукровий діабет 2 типу?

Цей вид захворювання має кілька факторів ризику, які обов’язково потрібно враховувати.

Спровокувати діабет можуть:

малорухливий спосіб життя;

неповноцінне харчування (нестача овочів, фруктів та цільнозернових);

вік старше 35-40 років;

зайва вага і, зокрема, вісцеральне ожиріння – відкладення жиру в області живота (чим більше коло талії, тим вищі ризики захворіти на діабет);

порушення ліпідного обміну: низький «хороший» холестерин та високі тригліцериди;

гіпертонія чи серцево-судинні захворювання;

полікістоз яєчників, гестаційний діабет під час вагітності;

спадковість (наявність захворювання в анамнезі у найближчих родичів: батьків, братів/сестер).

Чи можна захворіти на діабет, якщо їсти багато солодкого?

За словами Вероніки Непоради, прямого зв’язку між захворюванням та солодощами немає, але є непряма залежність.

Якщо людина їсть багато солодкого, у неї, найімовірніше, розвинеться ожиріння, а зайві жирові клітини заважають працювати інсуліну правильно. Це спершу призводить до інсулінорезистентності, а потім може призвести до розвитку діабету 2 типу, –

каже ендокринолог.

Як зрозуміти, що маєш діабет?

Є низка змін у самопочутті, які, в тому числі можуть бути ознаками діабету:

посилена спрага;

часте сечовипускання;

підвищення апетиту (при цьому пацієнт не набирає вагу, а іноді навіть худне);

зниження зору;

погане загоєння ран;

сухість шкіри та свербіж шкіри;

сухість слизових;

слабкість, швидка стомлюваність, сонливість.

Які аналізи на діабет слід здавати?

За перших ознак діабету необхідно відразу ж звернутися до лікаря. Однак перевіряти рівень цукру в крові важливо та потрібно не тільки при погіршенні самопочуття, а й при схильності до діабету через вік, спадковість або супутні захворювання.

Щоб не пропустити початок хвороби, необхідно здавати такі аналізи:

тест із провокацією глюкози (глюкозо-толерантний тест);

кров із вени на рівень цукру;

глікозильований гемоглобін.

Різні категорії пацієнтів здають аналізи з різною періодичністю. Наприклад, людям старше 35 років зі схильністю до діабету рекомендують здавати цукор та гемоглобін щорічно, а глюкозо-толерантний тест – раз на 5 років.

Кожні три роки ці аналізи показані будь-якій людині, у якої, хоча б раз у житті, підвищувався рівень цукру в крові, а також пацієнткам, у яких в анамнезі є полікістоз яєчників або гестаційний цукровий діабет під час вагітності.

Люди в стані переддіабету повинні здавати глікозильований гемоглобін раз на пів року, а при важких стадіях захворювання – раз на три місяці.

Чи можна вилікувати цукровий діабет без пігулок?

Цукровий діабет 2 типу на початкових стадіях лікується не тільки й не стільки препаратами, як дієтою та фізичним навантаженням.

Діабет – це спосіб життя. При діагностиці хвороби пацієнт повинен поміняти звички на більш здорові. Так, це складніше, ніж випити «чарівну пігулку», але це може врятувати пацієнтові життя, –

каже Вероніка Непорада.

Для профілактики діабету необхідно:

Збалансувати харчування, зокрема коштом вживання овочів і фруктів. Займатися легкою фізичною активністю щонайменше 150 хвилин на тиждень. Налаштувати режим сну. Відмовитися від шкідливих звичок: куріння та вживання алкоголю.

Медикаментозне лікування показане пацієнтам із більш тяжкими формами захворювання. Але навіть у цьому випадку цукровий діабет – не вирок.

Зараз є велика кількість різних груп препаратів, які продовжують тривалість життя діабетиків. Вже доведено, що пацієнти з цукровим діабетом, які регулярно приймають ліки та стежать за харчуванням, живуть довше, ніж пацієнти без діабету, які ведуть неправильний спосіб життя, –

зазначає ендокринолог.

Дієта при діабеті

Раніше діабетикам виписували так званий «стіл №9», зараз таке харчування називають гіповуглеводною дієтою.

Дієта при діабеті – це:

обмеження споживання швидких вуглеводів;

вживання цілозернових продуктів;

вживання значної кількості овочів та фруктів (до 5 порцій на день).

Якщо дієта не допомагає, а аналізи показують рівень цукру в крові вище 6 натще, варто звернутися до сімейного лікаря або ендокринолога та почати приймати ліки.

Як контролювати рівень цукру при діабеті?

Ще одна обов’язкова умова лікування діабету – це постійний контроль цукру в крові та своєчасне введення інсуліну.

Наразі перевіряти рівень цукру дозволяють як звичайні глюкометри, так і цифрові «діа-гаджети». При важких формах діабету вони контролюють глікемію кожні 5 хвилин і надають показання на екрани електронних пристроїв (наприклад, телефону).

Крім того, існують інсулінові помпи, які не лише стежать за цукром, а й автоматично вводять інсулін у кров при зниженні його рівня.

Які бувають ускладнення при діабеті?

Якщо запустити розвиток хвороби, це може призвести до тяжких наслідків. В основному цукровий діабет вражає три «мішені»: очі, ноги та нирки, а також може вплинути на роботу серцево-судинної та нервової систем.

При запущених випадках діабету у пацієнтів може виникнути:

сліпота;

діабетична нефропатія (діабетики – перші претенденти на гемодіаліз);

діабетична ангіопатія (може призвести до гангрени та ампутації кінцівок);

інфаркти та інсульти;

діабетична нейропатія (погіршення чутливості тіла).

При діабетичній нейропатії нервові закінчення перестають передавати імпульси до мозку пацієнта. У такому разі людина може ходити зі цвяхом у черевику та просто його не відчувати. Це також може призвести до інфікування та ампутації, –

попереджає ендокринолог Медичного дому Odrex Вероніка Непорада.

Тому так важливо своєчасно розпізнати цукровий діабет та розпочати необхідне лікування.