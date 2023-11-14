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«Це неінфекційна пандемія»: що важливо знати про цукровий діабет?

«Це неінфекційна пандемія»: що важливо знати про цукровий діабет?

Цукровий діабет вважається важким хронічним захворюванням і може призвести до інвалідності та навіть смерті. Однак, якщо виявити хворобу на ранніх стадіях, можна уникнути більшості її страшних наслідків. 14 листопада, у Всесвітній день боротьби з діабетом, ми поговорили з ендокринологом Веронікою Непорадою про те, як вчасно розпізнати цукровий діабет та як лікувати цю хворобу.

Що таке цукровий діабет?

Цукровим діабетом називають цілу групу хронічних ендокринних захворювань, за яких в організмі людини порушується засвоєння глюкози через нестачу гормону інсуліну. Зрештою у хворого підвищується цукор у крові та порушується обмін речовин. Все це з часом призводить до тяжких ускладнень, які за відсутності лікування постійно прогресують.

З кожним роком кількість хворих на цукровий діабет зростає. За останні 40 років цей показник збільшився у 4 рази, а у світі зараз налічується 422 мільйони дорослих, яким поставлено такий діагноз.

Врач Вероника Непорада, эндокринолог Медицинского дома Odrex

Лікар Вероніка Непорада, ендокринолог Медичного дому Odrex.

Це така неінфекційна пандемія. Зараз захворюваність на діабет зростає в геометричній прогресії. Війна, стрес та коронавірус лише посилюють цю тенденцію, –

зазначає ендокринолог Медичного дому Odrex Вероніка Непорада.

Які бувають форми діабету?

Раніше діабет ділили на «інсулінозалежний» та «інсулінонезалежний». Зараз від такої класифікації відмовилися, тому що за будь-якого виду діабету може відзначатися нестача інсуліну в організмі. Сьогодні захворювання ділять на 2 типи.

Цукровий діабет 1 типу виникає у дітей та дорослих до 40 років після перенесення важких інфекцій або у зв’язку з аутоімунними захворюваннями. Цей тип діабету лікується лише інсуліном і запобігти його появі неможливо.

Цукровий діабет 2 типу виникає в основному у пацієнтів віком від 40 років і його появи можна уникнути, причому не лише за допомогою ліків, а й шляхом зміни способу життя. Зупинити хворобу можна на стадії так званого переддіабету.

Що таке переддіабет?

На початковій стадії захворювання рівень інсуліну у крові пацієнтів значно підвищується. Організм звикає до підвищених показників та виробляє резистентність до цього гормону: клітини просто не бачать інсулін у нормальних кількостях.

Резистентність до інсуліну виробляється не в одну секунду, і пацієнти мають від 3 до 10 років, щоб діагностувати початкові зміни вуглеводного обміну. Саме цей термін і називають переддіабетом, протягом якого пацієнт має шанс зупинити хворобу на ранній стадії.

Хто може захворіти на цукровий діабет 2 типу?

Цей вид захворювання має кілька факторів ризику, які обов’язково потрібно враховувати.

Спровокувати діабет можуть:

  • малорухливий спосіб життя;
  • неповноцінне харчування (нестача овочів, фруктів та цільнозернових);
  • вік старше 35-40 років;
  • зайва вага і, зокрема, вісцеральне ожиріння – відкладення жиру в області живота (чим більше коло талії, тим вищі ризики захворіти на діабет);
  • порушення ліпідного обміну: низький «хороший» холестерин та високі тригліцериди;
  • гіпертонія чи серцево-судинні захворювання;
  • полікістоз яєчників, гестаційний діабет під час вагітності;
  • спадковість (наявність захворювання в анамнезі у найближчих родичів: батьків, братів/сестер).

Чи можна захворіти на діабет, якщо їсти багато солодкого?

За словами Вероніки Непоради, прямого зв’язку між захворюванням та солодощами немає, але є непряма залежність.

Якщо людина їсть багато солодкого, у неї, найімовірніше, розвинеться ожиріння, а зайві жирові клітини заважають працювати інсуліну правильно. Це спершу призводить до інсулінорезистентності, а потім може призвести до розвитку діабету 2 типу, –

каже ендокринолог.

Як зрозуміти, що маєш діабет?

Є низка змін у самопочутті, які, в тому числі можуть бути ознаками діабету:

  • посилена спрага;
  • часте сечовипускання;
  • підвищення апетиту (при цьому пацієнт не набирає вагу, а іноді навіть худне);
  • зниження зору;
  • погане загоєння ран;
  • сухість шкіри та свербіж шкіри;
  • сухість слизових;
  • слабкість, швидка стомлюваність, сонливість.

Які аналізи на діабет слід здавати?

За перших ознак діабету необхідно відразу ж звернутися до лікаря. Однак перевіряти рівень цукру в крові важливо та потрібно не тільки при погіршенні самопочуття, а й при схильності до діабету через вік, спадковість або супутні захворювання.

анализы

Щоб не пропустити початок хвороби, необхідно здавати такі аналізи:

  • тест із провокацією глюкози (глюкозо-толерантний тест);
  • кров із вени на рівень цукру;
  • глікозильований гемоглобін.

Різні категорії пацієнтів здають аналізи з різною періодичністю. Наприклад, людям старше 35 років зі схильністю до діабету рекомендують здавати цукор та гемоглобін щорічно, а глюкозо-толерантний тест – раз на 5 років.

Кожні три роки ці аналізи показані будь-якій людині, у якої, хоча б раз у житті, підвищувався рівень цукру в крові, а також пацієнткам, у яких в анамнезі є полікістоз яєчників або гестаційний цукровий діабет під час вагітності.

Люди в стані переддіабету повинні здавати глікозильований гемоглобін раз на пів року, а при важких стадіях захворювання – раз на три місяці.

Чи можна вилікувати цукровий діабет без пігулок?

Цукровий діабет 2 типу на початкових стадіях лікується не тільки й не стільки препаратами, як дієтою та фізичним навантаженням.

Діабет – це спосіб життя. При діагностиці хвороби пацієнт повинен поміняти звички на більш здорові. Так, це складніше, ніж випити «чарівну пігулку», але це може врятувати пацієнтові життя, –

каже Вероніка Непорада.

Для профілактики діабету необхідно:

  1. Збалансувати харчування, зокрема коштом вживання овочів і фруктів.
  2. Займатися легкою фізичною активністю щонайменше 150 хвилин на тиждень.
  3. Налаштувати режим сну.
  4. Відмовитися від шкідливих звичок: куріння та вживання алкоголю.

Медикаментозне лікування показане пацієнтам із більш тяжкими формами захворювання. Але навіть у цьому випадку цукровий діабет – не вирок.

Зараз є велика кількість різних груп препаратів, які продовжують тривалість життя діабетиків. Вже доведено, що пацієнти з цукровим діабетом, які регулярно приймають ліки та стежать за харчуванням, живуть довше, ніж пацієнти без діабету, які ведуть неправильний спосіб життя, –

зазначає ендокринолог.

Дієта при діабеті

Раніше діабетикам виписували так званий «стіл №9», зараз таке харчування називають гіповуглеводною дієтою.

диета

Дієта при діабеті – це:

  • обмеження споживання швидких вуглеводів;
  • вживання цілозернових продуктів;
  • вживання значної кількості овочів та фруктів (до 5 порцій на день).

Якщо дієта не допомагає, а аналізи показують рівень цукру в крові вище 6 натще, варто звернутися до сімейного лікаря або ендокринолога та почати приймати ліки.

Як контролювати рівень цукру при діабеті?

Ще одна обов’язкова умова лікування діабету – це постійний контроль цукру в крові та своєчасне введення інсуліну.

глюкометры

Наразі перевіряти рівень цукру дозволяють як звичайні глюкометри, так і цифрові «діа-гаджети». При важких формах діабету вони контролюють глікемію кожні 5 хвилин і надають показання на екрани електронних пристроїв (наприклад, телефону).

Крім того, існують інсулінові помпи, які не лише стежать за цукром, а й автоматично вводять інсулін у кров при зниженні його рівня.

Які бувають ускладнення при діабеті?

Якщо запустити розвиток хвороби, це може призвести до тяжких наслідків. В основному цукровий діабет вражає три «мішені»: очі, ноги та нирки, а також може вплинути на роботу серцево-судинної та нервової систем.

При запущених випадках діабету у пацієнтів може виникнути:

  • сліпота;
  • діабетична нефропатія (діабетики – перші претенденти на гемодіаліз);
  • діабетична ангіопатія (може призвести до гангрени та ампутації кінцівок);
  • інфаркти та інсульти;
  • діабетична нейропатія (погіршення чутливості тіла).

При діабетичній нейропатії нервові закінчення перестають передавати імпульси до мозку пацієнта. У такому разі людина може ходити зі цвяхом у черевику та просто його не відчувати. Це також може призвести до інфікування та ампутації, –

попереджає ендокринолог Медичного дому Odrex Вероніка Непорада.

Тому так важливо своєчасно розпізнати цукровий діабет та розпочати необхідне лікування.

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Вера Корольченко
Вера Корольченко ПРОФІЛЬ

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