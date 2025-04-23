Десять лет работы и персональное приглашение

— Мы с Ольгой Калугиной получили от организаторов персональные приглашения, чем были приятно удивлены, — рассказывает руководитель ОО «Наше наследие-Рени» Галина Маратаева, — Впрочем, в этом есть закономерность. В прошлом году, например, в сотрудничестве с Всеукраинским общественным союзом «Лига сильных» наша общественная организация участвовала в разработке Плана безбарьерности в Ренийской громаде. Мы оснастили три учреждения культуры и здание поликлиники пандусами. Думаю, что информация о деятельности наших общественных организаций, благодаря Интернету, стала заметна — так мы оказались на глобальном саммите, в котором приняли участие более четырех с половиной тысяч участников из 149 стран мира. Присутствовали и выступили канцлер Германии Олаф Шольц и король Иордании Абдалла II.

На международном форуме рассматривалась роль государств, бизнеса, общественных организаций людей с инвалидностью в обеспечении равенства в здравоохранении для людей с особыми потребностями и другие проблемы.

— На саммите большое внимание было уделено вопросам образования и обучения людей с инвалидностью, и мы поняли, что на правильном пути, ведь занимаемся этими вопросами уже десять лет, — рассказывает Галина Маратаева, — Когда-то в Рени организовали работу «Университета третьего возраста»: пенсионеры осваивали компьютерную грамотность, иностранные языки. Сейчас снова работает клуб изучения английского языка, развиваем образовательный туризм для людей почтенного возраста. На саммите нас с Ольгой интересовала работа секции по вопросам протезирования, что, к сожалению, актуально для Украины. Мы вернулись домой с контактами организаций, которые занимаются этой работой.

Желто-голубой возле Рейхстага

Каждое путешествие — это всегда много впечатлений

— Прежде всего бросилось в глаза присутствие украинских флагов возле всех официальных зданий Берлина, — делится впечатлениями Галина Маратаева, — У фасадов три флага — Германии, Евросоюза и Украины. Участники форума, с которыми нам удалось пообщаться, с уважением произносили слово «Украина», прикладывая руку к сердцу или сжимая ее в кулак, выражали поддержку.

У нас пока что один балл из десяти

Активистки из Украинского Придунавья обратили внимание на организацию безбарьерного пространства в Германии.

— Поразило оснащение общественного транспорта, в частности метро, — рассказывает Ольга Калугина, — Все общественное пространство приспособлено для нужд людей с инвалидностью. Если у нас по десятибалльной системе я бы оценила его на «единицу», то в Берлине — на «десятку». Нам в этом направлении надо еще многому научиться и многое сделать.

Еще одно впечатление — активная жизненная позиция людей с инвалидностью. Они не смотрят в окно на то, как живут другие, — они действительно интегрированы в общественную жизнь и очень активны.

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