Об этом он рассказал в телеэфире, передает Телеграм-канал «Одесской жизни».

Как отметил Кипер, интересоваться тем, что падает с неба во время воздушных атак оккупантов, может быть опасно для жизни, и призвал граждан не делать этого.

«Мы были в 20-30 метрах от места, где упал дрон. Даже не ожидали, что он может взорваться. Успели отбежать», – рассказал глава Одесской ОВА.

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Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на 23 апреля 2025 года Одесса и пригород оказались под массированным ударом вражеских беспилотников. В результате атаки в одном из сел повреждены частные дома и автомобили, пробит водопровод – населенный пункт остался без воды.

А в ночь на 22 апреля Одесса пережила самый массированный налет ударных дронов за все время полномасштабного вторжения.

Прошедшая ночь оказалась для жителей Одессы и области спокойной, чего нельзя сказать об украинской столице и ряде других областей: в ночь на четверг, 24 апреля, страна-агрессор Россия снова атаковала Украину как ударными дронами, так и ракетами – баллистикой и «Калибрами». Под ударом находились Киев, Харьков, Павлоград, Житомир и другие города.

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