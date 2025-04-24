Письмо главы ТЦК о задержании людей на улице

24 апреля в одесских соцсетях и телеграм-каналах появилась фотография ответа начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) полковника Юрия Пуйко на жалобу адвоката Александра Черниенко.

В этом письме военный сообщает юристу, который от имени клиента подал жалобу на действия должностных лиц и превышение служебных полномочий этими лицами, что в соответствии с действующим законодательством ТЦК и СП, их сотрудники не наделены полномочиями задерживать, доставлять призывников, военнообязанных, резервистов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

У многих возникли сомнения, не является ли этот документ подделкой. Но его подлинность подтвердил сам адвокат Александр Черниенко в своем посте на Facebook:

«Сегодня в телеграм-сети было опубликовано официальное письмо Одесского областного ТЦК и СП на мой официальный запрос, который я публиковал ещё в феврале или январе этого года под какой-то публикацией о незаконных действиях РТЦК».

Что говорит закон и почему мужчин забирают в ТЦК прямо с улиц

Не всё так просто с правовой оценкой задержаний военнообязанных мужчин сотрудниками ТЦК и СП на улицах. Да, напрямую принудительно забирать человека военные не имеют права — это подтверждает и опубликованный документ.

Сотрудники ТЦК имеют право:

вручать повестки;

проверять военно-учетные документы у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет;

обращаться в полицию с просьбой о задержании и доставлении лиц, нарушивших правила воинского учета или отказавшихся получить повестку.

Но стоит обратить внимание на последний пункт, об обращении в полицию. Сейчас свою работу по оповещению на улицах сотрудники ТЦК и СП преимущественно проводят совместно с полицейскими. Поэтому в случае выявления нарушения воинского учета те сразу инициируют задержание для «установления данных». Принудительные действия военных в таком случае трактуются как помощь полиции, если человек оказывает сопротивление правоохранителю.

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Фото из открытых источников