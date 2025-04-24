Споры в прессе и соцсетях

23 апреля 2025 года сорвалось подписание согласованного предложения о прекращении боевых действий между Россией и Украиной. За основу должен был быть взят план, подготовленный администрацией американского президента Трампа.

Из утечек в прессе стало известно, что он предусматривает отказ Украины от Крыма. После этого в комментарии изданию «Уолл-стрит Джорнел» Владимир Зеленский заявил, что о передаче Крыма России не может быть и речи.

На это Трамп ответил постом в собственной социальной сети (TRUTH Social), в котором написал, что, во-первых, о юридическом признании Крыма российским в предложенном соглашении не шло речи, а во-вторых, что никакая земля не стоит десятков и сотен тысяч человеческих жизней, которые будут потеряны, если война продолжится.

«Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда его передали России без единого выстрела?», — спросил американский президент

По словам Трампа, Украине уже сейчас нечем сражаться, и если сейчас не будет реализован предложенный им план, война продлится еще три года, после чего Украина потеряет все.

«Ему нечем хвастаться! Ситуация для Украины катастрофическая — он может получить мир или же сражаться еще три года перед тем, как потерять всю страну», — написал американский руководитель.

Владимир Зеленский ответил на это постом в своих социальных сетях, где напомнил о «Крымской декларации», сделанной американцами во времена первого президентского срока Трампа.

В ней говорилось об «отказе признать требования Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой вопреки международному праву».

Ранее Трамп с Зеленским поссорились прямо в Белом доме, после чего американский президент прервал переговоры и выгнал из своей резиденции.

Зеленского попросили помолчать

На этот выпад Владимира Зеленского ответила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Если упростить ее заявление, она попросила Владимира Зеленского просто помолчать.

«Зеленский пытается вести мирные переговоры через прессу. Это недопустимо, переговоры должны проходить за закрытыми дверями», — заявила Левитт.

«Президент Трамп разочарован. Его терпение заканчивается. Он хочет сделать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет остановить убийства», — сказала представитель Белого дома.

Как на эти споры смотрит Россия? Государство-агрессор продолжает террор и убийства мирных украинцев, ежедневно нанося удары ракетами, управляемыми бомбами и дронами.

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