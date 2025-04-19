Больше всего дел из-за долгов и нарушения правил воинского учета с начала года открывают в Киеве, а также в Днепропетровской и Сумской областях. Одесская область на пятом месте по этому показателю — здесь открыто 1310 производств.

В целом по стране с начала 2025 года количество дел, связанных с нарушением воинского учета, превысило 17 тысяч. Лишь 16% из них были закрыты.

Ежемесячно в Украине регистрируют в среднем 4,7 тысячи новых штрафов от территориальных центров комплектования.

Ранее мы сообщали, что в одесской мэрии может появиться департамент мобилизации и зачем он нужен