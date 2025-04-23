В этот весенний день, накануне Пасхи, российская ракета попала в многоэтажку в Одессе. Тогда погибло 8 человек и нерожденный ребенок. Среди них: Валерия Глодан, ее трехмесячная дочь Кира и мама Людмила. Три поколения украинских женщин — уничтожены одним ударом.

Хронология кошмара:

в 13:20 в Одессе раздался сигнал воздушной тревоги, извещавший об опасности;

несколько минут спустя ракета попала в «Тирас» – 16-ти этажный жилой комплекс;

в результате попадания дом был пробит насквозь, 30 квартир полностью разрушены, 62 изуродованы.

86 жителей комплекса были эвакуированы, 18 получили травмы разной степени тяжести. Но, к сожалению, восемь одесситов погибли, среди них трехмесячная девочка и женщина, ожидавшая рождения малыша.

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Истерзанные судьбы

Семья Глодан

28-летняя Валерия работала пиарщицей в «Зеленом театре». Была светлым и добрым человеком, мечтала о большой семье. Вместе с Юрием они были 9 лет. Дочь Кира родилась за полтора месяца до полномасштабной войны. Юрий был пекарем, работал в известных одесских заведениях.

Чтобы справиться с личной потерей, осенью 2022 года он вступил в ряды ВСУ: сначала в «Азов», затем — в третью штурмовую бригаду. Хотел бороться и отомстить за своих девушек. 5 ноября стало известно о его гибели под Бахмутом. Ему был 31 год.

В память об этой трагедии в Одессе появилась улица семьи Глодан.

Семья Чернецких



Людмила Чернецкая, 28-летняя чемпионка Одессы по бодибилдингу и ее муж Богдан, также стали жертвами жестокого обстрела. Они только поженились и пара ожидала рождения ребенка.

Восстановление

Почти два года продолжались работы с восстановление «Тираса». Только в конце 2023 удалось реанимировать то, что оккупанты разрушили за считанные секунды. И сейчас этот дом не только символ трагедии, но и символизирует путь возрождения, показывает своим примером, что жизнь продолжается и побеждает.