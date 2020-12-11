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Из истории оползней одесского побережья

Из истории оползней одесского побережья

Оползни в Одессе давно стали привычной бедой – ровно с того времени, как город стали заселять люди. 11 декабря 1918 года в Одессе произошел крупный оползень, который уничтожил часть побережья Большого Фонтана.

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Четная сторона улицы Черноморской бывшая Гефта) разрушена оползнем в 1918 году

Конечно, оползни случались и раньше, однако наибольшую их активность спровоцировала застройка прибрежной зоны. В первое время это явление больше волновало самих жителей, чем городскую власть. Но когда частота оползней стала увеличиваться, угрожать зданиям и даже жизни одесситов, пришлось принимать меры.

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Специалисты изучают оползневые явления на территории одесского побережья на протяжении 150 лет. Первые исследования проводил французский географ и кристаллограф Рене Гаюи, которого пригласили одесские власти, напуганные оползнями 1812 года в районе Ланжерона. Затем подобные явления наблюдали на дачах Депа, Марини, а особенно крупный оползень произошел в апреле 1861 года на хуторе графини Ланжерон. Он опустился вниз на 20 метров и продвинулся вперед на девять.

Также от оползней пострадали завод Беллино-Фандерих, городская больница и дома между Нарышкинским и Херсонским спусками.

Летом 1898 года произошел огромный оползень, люди явственно слышали гул, который производила осыпавшаяся земля, а движение береговых масс происходило с четырех часов утра до 11 вечера. Падали камни, разрушались близстоящие строения.

Когда оползни добрались до городской зоны, была образована специальная комиссия, которая занималась исследованием проблемы в течение четырех лет. Однако постоянная техническая комиссия по оползням начала работать в Одессе только в 1919 году, а немного позже началось глубокое изучение оползневых причин.

В Одессе появилась оползневая станция, которая вела геодезические наблюдения за смещением земляных масс, также разрабатывались схемы противооползневых мероприятий.

Источники: mx.ogasa.org.ua, uc.od.ua.

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