Одесские горы: мифы и легенды трех одесских вершин (фото) 

11 декабря – Всемирный день гор. Одесса не самая горная местность, но три вершины у нас все таки есть. Все они овеяны мифами и легендами.

Гора Чумка

Чумка – самая “молодая” города. Конечно, сложно назвать ее горой. Скорее холм, или даже курган . Самое интересное, что до сих пор нет одного четкого мнения о ее появлении. Есть две версии. Одна – известная всем, гласит, что на этом месте было чумное кладбище, которое возникло во время эпидемии чумы в 1812 году. Тогда, специальная бригада могильщиков ездила по городу и длинными палками-цепами вытаскивала умерших из их домов и отвозила далеко за город, где и хоронили в специальной могиле. Туда же свозилась вся мебель и утварь покойного. Все, это засыпалось землей, но мародеры раскапывали и пытались найти среди чумных останков ценные вещи. Поэтому было решено насыпать на могилу мусор. За несколько лет вырос холм, который стали называть Чумной горой или Чумкой.

Вторая версия гораздо прозаичнее и, соответственно, не такая популярная. В воспоминаниях одного из первых одесских мемуаристов Осипа Чижевича говориться о том, что Чумка возникла после эпидемии 1829 года и в ней находится всего несколько чумных захоронений. «Отношение горы к чумному кладбищу такое, как если бы на столе положили несколько мертвых мух и прикрыли их самого большого размера подносом», пишет Чижевич. Основная часть “породы” этой горы составляет…строительный мусор.

Более подробно о воспоминаниях Чижевича и неразберихой с Чумкой – читайте тут

Жевахова гора

Жевахова гора – 40 метровая глиняная возвышенность, которая находится между Куяльницким лиманом и морем и названа в честь ее владельца Ивана Жевахова (Джавахишвили). На горе стоят остатки богатого дома, которые по легенде принадлежали князю с грузинской фамилией.

До ее освоения, местные казаки называли гору «Длинной Могилой».

Эта местность была всегда загадочной. Это сейчас тут пасутся козы и овцы и сваливают мусор у подножия местные жители. А в V-IV веках тут находились храмы древнегреческим богиням Деметре и Персефоне. Об этом свидетельствуют многочисленные находки археологов начиная с 20-х годов XIX века: специальные сосуды, ножи, изделия из бронзы и даже посуда для благовоний духов. Именно тут отмечали свой “женский день” жительницы древнего Причерноморья, времен древнегреческих колоний – тесмофории. Это был праздник плодородия и семейной жизни. В 2006-м году тут нашли 26 археологических памятников, в их числе и остатки древнего маяка – омфала. Сейчас Жевахова гора стала любимым местом сбора любителей проведений всевозможных древних обрядов, а также именно над ней местные жители периодически замечают НЛО. Очень загадочное место!

Находки Жеваховой горы в материале Марии Котовой

О князе Джевахове можно почитать в материале Вячеслава Воронкова

Шкодова гора

Шкодова гора находится недалеко от Хаджибеевского лимана, между Кривой балкой и селом Усатово и состоит из ракушняка. Название горе дали чумаки, которые промышляли солью от слова «шкода» – порча. Дело в том, что когда Пересыпь затапливало после сильных дождей им приходилось объезжать эту местность через эту гору. Возы часто не выдерживали сложной дороги и ломались, принося убытки и задерживая доставку соли. Впрочем, слава не самого лучшего района это место имеет и поныне. Гору окружают заброшенные производства, нефтеперерабатывающий завод и стихийные свалки.

На вершине горы находятся большое и малое усатовские кладбища и курган – на котором до сих пор сохранились древние казацкие кресты. Кроме этого, у подножия горы археологи нашли остатки древнего поселения и могильник VI-III века до н.э. А в самой горе остатки пещерного поселения, основанные в XVIII веке и в которых проживали люди по последнего времени. Увидеть все это можно самостоятельно, сев на знаменитый “камышовый трамвай”, а лучше – с проводником, который знает секретные тропки. В последнее время, многие туристические бюро водят сюда и групповые экскурсии.

В 2106 году появилась новость о том, что на Шкодовой горе построят экстрим парк, но эти планы остались так и не реализованными.

Фото автора, Дмитрия Жданова, ГО Зеленый лист