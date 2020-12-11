Как в Одессе собираются сносить нахалстрои?

В одесском управленим государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) определились, как в будущем бороться с нахалстроями.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Одесского ГАСКа Александр Авдеев.

«Девять месяцев назад началась реформа Государственной архитектурно-строительной инспекции, и с тех пор мы не можем проводить проверки и останавливать нахалстрой. Но мы зафиксировали более 700 фактов самовольного строительства, которые, к сожалению, очень часто сопровождаются захватом земельных участков», – написал Авдеев.

По его словам, на первом этапе в ГАСКе разработали механизм проведения комиссионных обследований вместо «запрещенных» проверок с привлечением специалистов других управлений горсовета, а все материалы передавали в правоохранительные органы. Но этого оказалось мало.

Таким образом, в ГАСКе разработали новый порядок. Сначала ведомство получает информацию о незаконном объекте или его обнаруживают инспекторы. Далее проводится комиссионное обследование вместе с представителями департаментов муниципальной безопасности, коммунальной собственности, управлением ГАСК и соответствующей районной администрации. По результатам обследования комиссия составляет акт, который подписывают все ее члены. А далее аредседатель соответствующей районной администрации Одесского горсовета на основании акта издает распоряжение о демонтаже незаконно размещенного объекта, сооружения или элемента.

В итоге Коммунальное предприятие «Одесское городское проектно-производственное бюро архитектуры и градостроительства» демонтирует нахалстрой, а общественный порядок обеспечивает коммунальное учреждение «Муниципальная стража».

Проект, презентованный Александром Авдеевым, утвердили на заседании исполкома Одесского горсовета.

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Фото: пресс-служба Одесского городского совета