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Одесская улица Садиковская: исторические талисманы, современные загадки

Одесская улица Садиковская: исторические талисманы, современные загадки

Мы на одесской Молдаванке, на улице Садиковской, протянувшейся от Градоначальницкой до Разумовской, хотя посередине улицы вам может показаться, что она уже закончилась. Но это не так. И это вовсе не единственная загадка старой одесской улицы.

Одесская Садиковская: палисаднички и палитра дорожного покрытия

Почему Садиковская? Нет, никаких садов вы на ней не отыщете. Есть предположение, что названа она была в честь отставного офицера Садикова (или Садыкова), чьи владения здесь находились.

У Садиковской (в советские времена – имени товарища Микояна) есть и загадки, и вопросы. Дойдя по ней от Градоначальницкой до Ясиновского, вы уже решите, что у улицы всего два квартала, и она уже закончилась. Между тем, она продолжается еще на пару кварталов, надо лишь обойти школу и Христианский гуманитарно-экономический университет.

Да, придется пойти в обход, чтобы изучать улицу дальше. Зато вы увидите по дороге всю палитру мощения Одессы. Во всяком случае старая городская брусчатка, асфальт, куски «бездорожья» со следами более давнего тротуарного покрытия – к вашим услугам.

Одесская улица Садиковская
Одесская улица Садиковская, дом, дорога
Одесская улица Садиковская, столб, деревья
Одесская улица Садиковская, табличка
Одесситка гуляет с собаками по улице Садиковской
Одесская улица Садиковская, лужа, прохожие
Одесская улица Садиковская, брусчатка

Что же до садов-садиков, то есть на Садиковской лишь уличные палисаднички – ухоженные и с «точностью наоборот», равно как и их ограждения-заборчики. Вы только бегом не бегите, ходите неторопливо – и откроются вам некоторые изюминки садиковских палисадников.

К примеру, в одном из них проживают милейшие деревянные герои, коих творит местный пенсионер.

Одесская улица Садиковская, деревянные фигуры

И если все эти существа и птички – из современных штучек, то имеет Садиковская и свои загадки и исторические тайны. И – надо же! – свое последнее творение архитектор Бернардации построил именно на этой улице. Сохранилась на фасаде дома даже фигура женщины в нише. Местные именуют ее святой.

Одесская улица Садиковская, Дом со святой

Старые дома, шины и удивленные коты

Дома на Садиковской в основном старые, но уже ближе к Разумовской вы увидите и современные высотки, как, например, рядом с домом, где проживал известный Сашка-музыкант из не менее известного «Гамбринуса».

Дом, где жил Сашка-музыкант на улице Садиковской в Одессе
Одесская улица Садиковская, высотка
Одесская улица Садиковская, здание
Одесская улица Садиковская, палисадник

Время донесло до нас много исторических талисманов улицы. То старые-старые ворота извещают нас о том, что дом был построен в 1888 году, а на других сохранился даже вензель владельца. А эти старинные двери! Еле дышат порой, а словно разговаривают с вами из далекого прошлого, на реставрацию просятся.

Старинные двери на улице Садиковской в Одессе
Одесская улица Садиковская, вензель на старинных воротах
Одесская улица Садиковская, старинные ворота

Улица тихая-тихая… На ней вы не встретите супермаркетов и магазинов. А вот что здесь имеется в огромном изобилии, так это старые шины. Вот же подспорье в уличном хозяйстве!

Шины вы увидите по всей улице в качестве чего угодно. Это и цветники, и ограждения для деревьев, и крепкая заплатка для появившейся тротуарной «дыры». Старые шины несут службу и во дворах на Садиковской. Ну никак без них!

Одесская улица Садиковская, дерево и шина
Одесская улица Садиковская, шина, дерево
Одесская улица Садиковская, шины
Одесская улица Садиковская, дом, деревья, шины
Одесская улица Садиковская, шины у ворот

В заплатках, только более серьезных, нуждаются и многие старые дома на Садиковской. Это особенно наглядно представлено на улице именно зимой, когда нет листвы на деревьях и тогда словно обнажаются перед вами все некрасивости и проблемы. Впрочем, красивости и изюминки – тоже.

Одесская улица Садиковская, дом с балконом
Одесская улица Садиковская, старый дом
Одесская улица Садиковская, ворота
Одесская улица Садиковская, авто у дома
Одесская улица Садиковская, котики

 

Местные коты не то чтобы кажутся перепуганными. Скорее, удивленными: они словно знают каждого местного жителя и очень поражаются новичкам. Не удивительно: транспорт по Садиковской не следует, торговыми точками улица не балует. Посему что здесь делать чужим? Ну разве что изюминки старой Одессы изучать. А изучать-таки есть что.

Садиковская кажется чуть притаившейся, словно спрятавшейся между других улиц одесской Молдаванки.

И в этом тоже есть свое очарование старой-старой улицы с удивительным названием – Садиковская…

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