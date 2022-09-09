Исторические 30 первых полос газет Великобритании после смерти королевы

«Мы оплакиваем монарха, который изменил нашу нацию. Мы любили вас, мэм. Наши сердца разбиты»: национальные газеты и газеты из Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса за 09 сентября 2022 года.
«The Times», «Guardian», «i» и «Daily Star» отмечают этот момент одним и тем же цветным портретом с коронации королевы в 1953 году.
- «The Times» выходит с поразительной фотографией королевы с коронации Елизаветы в 1953 году со словами: «Жизнь на службе».
На последней странице газеты есть цитата из ее рождественской передачи 1957 года, первой из транслировавшихся по телевидению: «Я не могу вести вас в бой. Я не даю вам законы и не вершу правосудие, но я могу сделать кое-что еще: я могу отдать вам свое сердце… и мою преданность всем этим старым островам и всем народам нашего братства народов»
В главной статье издания репортер пишет, что «история вынесет свой вердикт в нужный момент, но трудно представить, что бы ее не запомнили как одного из величайших монархов в нашей истории».
- «Наши сердца разбиты», — пишет «Daily Mail» с портретом королевы 1952 года, когда она была принцессой Елизаветой. «Как подобрать слова?» — спрашивает обозреватель газеты. «Наше горе — это сотни разных эмоций, и все их трудно передать».
- «Daily Telegraph» перепечатывает собственное послание королевы с соболезнованиями семьям жертв терактов 11 сентября: «Горе — это цена, которую мы платим за любовь». Президент США Джо Байден процитировал эти слова в своем слове про Королеву и напомнил, как она была солидарна с США в их «самые мрачные дни».
- «The Guardian», выбрал фотографию королевы с самого начала ее правления. Мощный портрет, сделанный сэром Сесилом Битоном, изображает королеву в короне и со скипетром во время коронации.
«The Guardian» отмечает, что в период ее правления произошли одни из величайших изменений в промышленном, экономическом, техническом и социальном развитии любой эпохи. Поэтому в главной статье говорится, что трудно представить, чтобы ее имя даровали, как имя королевы Виктории для викторианцев, как «определяющий символ эпохи».
«Вместо этого она играла, в основном безупречно, роль современного конституционного монарха, символического номинального лидера с правом консультироваться, а также могла давать советы и предупреждения политическим лидерам в частном порядке», — говорится в газете.
- «Daily Mirror» отказывается от заголовка, и просто говорит: «Спасибо»
Ветеран-репортер из газеты вспоминает радость коронации королевы в 1953 году, когда дома были развешаны флагами, а продукты питания только что перестали выдаваться по карточкам.
«Мы не видели это по телевизору, хотя это был первый раз, когда коронацию показывали по телевидению», — говорит он. Ведь на его улице еще ни у кого не было телевизора.
- «The Sun», публикуют черно-белый портрет королевы с задумчивой и мягкой улыбкой. «Мы любили вас, мэм», — говорится в газете. «Мы гордимся, что вы были нашей королевой».
«The Sun» напоминает читателям, насколько другим был мир 70 лет назад — прошло всего семь лет после Второй мировой войны, в Британии все еще была империя, а до встречи «Битлз» оставалось пять лет.
- В «i» тоже используется фотография с коронации. В газете говорится, что теперь страна вступит в 10-дневный траур по самому долго правящему монарху.
- «Daily Express» убрала цвет со своей первой страницы. На полностью монохромной первой полосе газеты написано: «Наша любимая королева мертва». В газете говорится, что мир оплакивает «потерю поистине великого и вдохновляющего монарха».
В редакционной статье говорится , что , хотя некоторые ставят под сомнение институт монархии, почти каждый может восхищаться тем, как она «использовала величие короны, чтобы возвысить невоспетых героев страны».
- «Вы выполнили свой долг, мэм» — «Daily Star».Красный логотип газеты превращается в торжественный черный и газета печатает ту же коронационную фотографию, что и многие другие газеты.
В своей откровенной редакционной статье газета пишет: «Вы, наверное, заметили, что мы традиционно не являемся роялистской газетой. И в семье (королевской) есть много людей, которых мы не так любим. Но нельзя не восхищаться тем, как королева выполняла свой долг, справлялась со своей работой и никогда не жаловалась».
- «The Metro» пишет, что о смерти королевы было объявлено в 18:30, вскоре после того, как ее семья прибыла в поместье в Абердиншире. Ее старший сын, который получит титул короля Карла III, отдал дань уважения своей «любимой матери», пишет газета.
- «Financial Times» – разместила на первой полосе фото королевы на открытии парламента в 1971 году
- «The Independent» в редакционной колонке посвященной королеве пишет: «Мы оплакиваем монарха, который изменил нашу нацию»
- Шотландия. «The Herald» отмечает этот момент поразительным изображением королевы в полных регалиях, стоящей рядом с ручьем Гелдер Берн в поместье Балморал. Фото сделано в 2013 году в честь 60-летия ее коронации. На ней была зеленая бархатная мантия и знак отличия Ордена Чертополоха, сделанный из золотых чертополохов и веточек руты.
- «Нация скорбит», — пишет «The Scotsman» над фотографией королевы с брошью из чертополоха. Монарх умерла в поместье Балморал, где, по словам газеты, она «чувствовала себя самой счастливой», и это чувство отражено на ее первых страницах, показывающих ее «волшебное» детство в Шотландии.
- «The National» выбирает фотографию молодой королевы 1952 года, снова в саду замка Балморал со своими любимыми собаками. Как и во многих шотландских газетах, здесь дана простая эпитафия «1926–2022».
- «The Daily Record» выбирает более свежую фотографию королевы, на которой запечатлен ее знаменитый профиль. Газета отказывается от заголовка, вместо этого отмечая ее 96-летие.
- Мир будет оплакивать «любимого монарха», пишет «The Times Scotland» со ссылкой на недавно назначенного премьер-министра Лиз Трасс и первого министра Николы Стерджен. Премьер-министр сказал: «Сегодня корона переходит, как это было уже более 1000 лет, к нашему новому монарху, нашему новому главе государства, Его Величеству королю Карлу III». Г-жа Стерджен сказала, что королева отдала «десятилетия своей жизни службе обществу и стране», сообщает газета.
- «The Evening Telegraph» приводит фотографию толпы, пришедшей посмотреть на королеву во время ее серебряного юбилейного визита в Перт в 1977 году. «Город отдает дань уважения», — говорится в газете.
- «Наша королева» — заголовок газеты «Edinburgh Evening News» на монохромной первой полосе.
- Снимок королевы со старшим сыном на первой полосе «Evening Express» рядом с заголовком «Моя любимая мама».
- «The Glasgow Times» печатает фото улыбающейся королевы на вечеринке в королевском саду в Букингемском дворце в 2019 году.
- «The Press and Journal» изображает королеву с одним из ее любимых корги, и пишет, что нация «едина в горе».
- «The Courier» не дает заголовка и печатает недавний снимок королевы, первые страницы которого посвящены отданию дани уважения королевы
- «The Journal» — «Прощание с дорогим монархом и любимой матерью»
- Windsor & Eton Express — «Страна скорбит о смерти Ее Величества»
Ее Величество королева умерла в возрасте 96 лет. Незадолго до того, как «Экспресс» отправился в печать вечером (в четверг), нация была проинформирована о том, что Ее Величество скончалась после семи десятилетий пребывания на троне.
- Северная Ирландия. «Irish Daily Mail» — «Наш друг, Королева»
- Ирландия. «Irish Examiner» — «Британия скорбит о кончине «любимого монарха»
Газета пишет, что Президент Майкл Д. Хиггинс был среди мировых лидеров, выразивших соболезнования в связи с кончиной того, кого он назвал «уникальным, преданным делу и глубоко уважаемым главой государства».
«Ее 70-летнее правление охватывало периоды огромных перемен, во время которых она представляла замечательный источник уверенности для британского народа. Это было заверение, основанное на реализме значимости нынешних событий, а не на какой-либо узкой концепции истории. Это так хорошо отражалось в удивительной щедрости духа, которая помогла установить более тесные отношения как с самим британским народом, так и с теми, с кем ее страна пережила сложную и часто трудную историю». — сказал президент Хиггинс.
Вчера вечером триколор на правительственных зданиях Ирландии был приспущен в знак уважения. В 2011 году королева совершила историческую четырехдневную поездку в Ирландию, став первым британским монархом, совершившим это с момента обретения Ирландией независимости.
Помимо официальных мероприятий в Дублинском замке и Национальном военном мемориальном саду, она также посетила склад Гиннеса в Дублине, английский рынок в Корке, национальный конный завод в Килдэре и скалу Кашел в Типперэри.
- «The Irish Times» — «Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет»
Королева, правившая дольше всех из британских монархов, умерла в замке Балморал.
Фото в газете показывает Королеву Елизавету II в Дублинском замке на государственном обеде в честь ее исторического государственного визита в Ирландию в 2011 году.
- Уэльс. «South Wales Echo» — «Женщина, которая изменила эпоху»
- «South Wales Evening Post» — на первой полосе рядом с портретом ЕЕ величества ставит цитату нового короля Великобритании, ее сына, Карла III
«Ёе потеря будет глубоко ощущаться по всей стране»
- «Western Mail» — «Момент величайшей печали», королева умирает в возрасте 96 лет
Напомним, что в 8 сентября в шотландском замке Балморале в возрасте 96 лет скончалась королева Британии Елизавета ІІ.
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Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ