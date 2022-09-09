Исторические 30 первых полос газет Великобритании после смерти королевы

«Мы оплакиваем монарха, который изменил нашу нацию. Мы любили вас, мэм. Наши сердца разбиты»: национальные газеты и газеты из Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса за 09 сентября 2022 года.

«The Times», «Guardian», «i» и «Daily Star» отмечают этот момент одним и тем же цветным портретом с коронации королевы в 1953 году.

«The Times» выходит с поразительной фотографией королевы с коронации Елизаветы в 1953 году со словами: «Жизнь на службе».

На последней странице газеты есть цитата из ее рождественской передачи 1957 года, первой из транслировавшихся по телевидению: «Я не могу вести вас в бой. Я не даю вам законы и не вершу правосудие, но я могу сделать кое-что еще: я могу отдать вам свое сердце… и мою преданность всем этим старым островам и всем народам нашего братства народов»

В главной статье издания репортер пишет, что «история вынесет свой вердикт в нужный момент, но трудно представить, что бы ее не запомнили как одного из величайших монархов в нашей истории».

«Наши сердца разбиты», — пишет «Daily Mail» с портретом королевы 1952 года, когда она была принцессой Елизаветой. «Как подобрать слова?» — спрашивает обозреватель газеты. «Наше горе — это сотни разных эмоций, и все их трудно передать».

«Daily Telegraph» перепечатывает собственное послание королевы с соболезнованиями семьям жертв терактов 11 сентября: «Горе — это цена, которую мы платим за любовь». Президент США Джо Байден процитировал эти слова в своем слове про Королеву и напомнил, как она была солидарна с США в их «самые мрачные дни».

«The Guardian», выбрал фотографию королевы с самого начала ее правления. Мощный портрет, сделанный сэром Сесилом Битоном, изображает королеву в короне и со скипетром во время коронации.

«The Guardian» отмечает, что в период ее правления произошли одни из величайших изменений в промышленном, экономическом, техническом и социальном развитии любой эпохи. Поэтому в главной статье говорится, что трудно представить, чтобы ее имя даровали, как имя королевы Виктории для викторианцев, как «определяющий символ эпохи».

«Вместо этого она играла, в основном безупречно, роль современного конституционного монарха, символического номинального лидера с правом консультироваться, а также могла давать советы и предупреждения политическим лидерам в частном порядке», — говорится в газете.

«Daily Mirror» отказывается от заголовка, и просто говорит: «Спасибо»

Ветеран-репортер из газеты вспоминает радость коронации королевы в 1953 году, когда дома были развешаны флагами, а продукты питания только что перестали выдаваться по карточкам.

«Мы не видели это по телевизору, хотя это был первый раз, когда коронацию показывали по телевидению», — говорит он. Ведь на его улице еще ни у кого не было телевизора.

«The Sun», публикуют черно-белый портрет королевы с задумчивой и мягкой улыбкой. «Мы любили вас, мэм», — говорится в газете. «Мы гордимся, что вы были нашей королевой».

«The Sun» напоминает читателям, насколько другим был мир 70 лет назад — прошло всего семь лет после Второй мировой войны, в Британии все еще была империя, а до встречи «Битлз» оставалось пять лет.

В «i» тоже используется фотография с коронации. В газете говорится, что теперь страна вступит в 10-дневный траур по самому долго правящему монарху.

«Daily Express» убрала цвет со своей первой страницы. На полностью монохромной первой полосе газеты написано: «Наша любимая королева мертва». В газете говорится, что мир оплакивает «потерю поистине великого и вдохновляющего монарха».

В редакционной статье говорится , что , хотя некоторые ставят под сомнение институт монархии, почти каждый может восхищаться тем, как она «использовала величие короны, чтобы возвысить невоспетых героев страны».

«Вы выполнили свой долг, мэм» — «Daily Star».Красный логотип газеты превращается в торжественный черный и газета печатает ту же коронационную фотографию, что и многие другие газеты.

В своей откровенной редакционной статье газета пишет: «Вы, наверное, заметили, что мы традиционно не являемся роялистской газетой. И в семье (королевской) есть много людей, которых мы не так любим. Но нельзя не восхищаться тем, как королева выполняла свой долг, справлялась со своей работой и никогда не жаловалась».

«The Metro» пишет, что о смерти королевы было объявлено в 18:30, вскоре после того, как ее семья прибыла в поместье в Абердиншире. Ее старший сын, который получит титул короля Карла III, отдал дань уважения своей «любимой матери», пишет газета.

«Financial Times» – разместила на первой полосе фото королевы на открытии парламента в 1971 году

«The Independent» в редакционной колонке посвященной королеве пишет: «Мы оплакиваем монарха, который изменил нашу нацию»

Шотландия. «The Herald» отмечает этот момент поразительным изображением королевы в полных регалиях, стоящей рядом с ручьем Гелдер Берн в поместье Балморал. Фото сделано в 2013 году в честь 60-летия ее коронации. На ней была зеленая бархатная мантия и знак отличия Ордена Чертополоха, сделанный из золотых чертополохов и веточек руты.

«Нация скорбит», — пишет «The Scotsman» над фотографией королевы с брошью из чертополоха. Монарх умерла в поместье Балморал, где, по словам газеты, она «чувствовала себя самой счастливой», и это чувство отражено на ее первых страницах, показывающих ее «волшебное» детство в Шотландии.

«The National» выбирает фотографию молодой королевы 1952 года, снова в саду замка Балморал со своими любимыми собаками. Как и во многих шотландских газетах, здесь дана простая эпитафия «1926–2022».

«The Daily Record» выбирает более свежую фотографию королевы, на которой запечатлен ее знаменитый профиль. Газета отказывается от заголовка, вместо этого отмечая ее 96-летие.

Мир будет оплакивать «любимого монарха», пишет «The Times Scotland» со ссылкой на недавно назначенного премьер-министра Лиз Трасс и первого министра Николы Стерджен. Премьер-министр сказал: «Сегодня корона переходит, как это было уже более 1000 лет, к нашему новому монарху, нашему новому главе государства, Его Величеству королю Карлу III». Г-жа Стерджен сказала, что королева отдала «десятилетия своей жизни службе обществу и стране», сообщает газета.

«The Evening Telegraph» приводит фотографию толпы, пришедшей посмотреть на королеву во время ее серебряного юбилейного визита в Перт в 1977 году. «Город отдает дань уважения», — говорится в газете.

«Наша королева» — заголовок газеты «Edinburgh Evening News» на монохромной первой полосе.

Снимок королевы со старшим сыном на первой полосе «Evening Express» рядом с заголовком «Моя любимая мама».

«The Glasgow Times» печатает фото улыбающейся королевы на вечеринке в королевском саду в Букингемском дворце в 2019 году.

«The Press and Journal» изображает королеву с одним из ее любимых корги, и пишет, что нация «едина в горе».

«The Courier» не дает заголовка и печатает недавний снимок королевы, первые страницы которого посвящены отданию дани уважения королевы

«The Journal» — «Прощание с дорогим монархом и любимой матерью»

Windsor & Eton Express — «Страна скорбит о смерти Ее Величества»

Ее Величество королева умерла в возрасте 96 лет. Незадолго до того, как «Экспресс» отправился в печать вечером (в четверг), нация была проинформирована о том, что Ее Величество скончалась после семи десятилетий пребывания на троне.

Северная Ирландия. «Irish Daily Mail» — «Наш друг, Королева»





Ирландия. «Irish Examiner» — «Британия скорбит о кончине «любимого монарха»

Газета пишет, что Президент Майкл Д. Хиггинс был среди мировых лидеров, выразивших соболезнования в связи с кончиной того, кого он назвал «уникальным, преданным делу и глубоко уважаемым главой государства».

«Ее 70-летнее правление охватывало периоды огромных перемен, во время которых она представляла замечательный источник уверенности для британского народа. Это было заверение, основанное на реализме значимости нынешних событий, а не на какой-либо узкой концепции истории. Это так хорошо отражалось в удивительной щедрости духа, которая помогла установить более тесные отношения как с самим британским народом, так и с теми, с кем ее страна пережила сложную и часто трудную историю». — сказал президент Хиггинс.

Вчера вечером триколор на правительственных зданиях Ирландии был приспущен в знак уважения. В 2011 году королева совершила историческую четырехдневную поездку в Ирландию, став первым британским монархом, совершившим это с момента обретения Ирландией независимости.

Помимо официальных мероприятий в Дублинском замке и Национальном военном мемориальном саду, она также посетила склад Гиннеса в Дублине, английский рынок в Корке, национальный конный завод в Килдэре и скалу Кашел в Типперэри.

«The Irish Times» — «Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет»

Королева, правившая дольше всех из британских монархов, умерла в замке Балморал.

Фото в газете показывает Королеву Елизавету II в Дублинском замке на государственном обеде в честь ее исторического государственного визита в Ирландию в 2011 году.

Уэльс. «South Wales Echo» — «Женщина, которая изменила эпоху»

«South Wales Evening Post» — на первой полосе рядом с портретом ЕЕ величества ставит цитату нового короля Великобритании, ее сына, Карла III

«Ёе потеря будет глубоко ощущаться по всей стране»

«Western Mail» — «Момент величайшей печали», королева умирает в возрасте 96 лет

Напомним, что в 8 сентября в шотландском замке Балморале в возрасте 96 лет скончалась королева Британии Елизавета ІІ.

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Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ