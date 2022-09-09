Какой будет погода в Одессе 10 сентября

В субботу, 10 сентября, в Одессе ожидается небольшой дождь, температура воздуха днем до +22°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
10 сентября 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 16-18°С, днем 20-22°С.
Температура морской воды 20–21°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный дождь.
Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 20-25°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.