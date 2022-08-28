Интервью Владимира Зеленского газете The Washington Post: как начиналась война

Президент Украины Владимир Зеленский беседовал с The Washington Post в своем киевском офисе 8 августа.

Киев, Украина — За последние шесть месяцев президент Украины Владимир Зеленский стал вдохновляющим лидером военного времени и защитником своей страны. Во время часового обширного интервью The Washington Post в президентском офисе, где коридоры затемнены и выстланы мешками с песком для защиты от российского нападения, Зеленский обсудил предупреждения США о том, что Россия готовится начать полномасштабное вторжение, и что было бы, если бы он им поверил.

Ниже приводится переведенная и слегка отредактированная стенограмма интервью.

Вопрос: Можете ли вы описать нам момент, когда вы узнали, что началось полномасштабное вторжение? Кто сообщил вам об этом и каковы были ваши первые шаги в то утро?

Ответ: Во-первых, война началась в 2014 году. Но я не хочу сейчас выглядеть каким-то глубоким, большим историком и говорить, что война началась задолго до 2014 года. Война РФ в той или иной форме против Украины ни против суверенитета нашего государства, ни против государственности, ни против вообще существования Украины — эта война старая и продолжается уже многие десятилетия, даже сотни лет. Но если опираться на дату, которая везде фигурирует как дата полномасштабного вторжения России в Украину, конечно, это 24 февраля 2022 года.

Они начали эту оккупационную войну, когда в 2014 году понемногу откусывая от нас, хотя я считаю, что они посягают на Крым с 1991 года посредством [предоставления российских паспортов украинцам] и различных других шагов. Это гибридные, тяжелые, циничные меры — пусть и профессионально реализованные.

Они пытались сожрать нашу страну своей информационной политикой, всем своим телевидением — я работал [на телевидении] и прекрасно понимал, как это работает.

Они пожирали Украину, потому что у них были большие активы, нефтедоллары и доходы от газа, поэтому, конечно, они скупали наши производства и так далее. Действовали информационными [политическими], гуманитарными [средствами], паспортизацией, а потом скупали депутатов Верховной Рады [парламента] Украины, финансировали различные партии. И, кстати, их партия была второй партией в стране, когда я стал президентом. Второй партией в стране была партия Российской Федерации. Если бы не я — не конкретно из-за меня — но если бы я не баллотировался в президенты, эта партия была бы первой.

Это тоже очень важно понимать. Я не говорю, что это моя личная заслуга; это заслуга народа Украины, который поверил [в нас]. Я не пытаюсь разделить это на правильное или неправильное, но это факт. Влияние настолько сильное, что эта партия была бы первой партией. Сегодня мы видим, что эта партия больше не пользуется доверием. А это говорит о том, что с 24 февраля в Украине произошла полная перезагрузка, полная перезагрузка сознания. Вот что я думаю.

Чтобы понять, что они будут вторгаться — ну смотрите, мы жили в разных мирах, я и наши западные партнеры.

С того момента, как я имел возможность близко общаться с лидерами разных стран, будь то на Мюнхенской конференции по безопасности или в моем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, мы говорили, что Россия уже начала полномасштабное вторжение , Это был лишь вопрос времени. Что будет дальше? При чем здесь «время»? Это момент, когда они почувствуют, что способны, и увидят, что западные страны ослаблены. Так что же они сделали? Создали энергодефицит — хаос из искусственной нехватки энергоресурсов, соответственно люди задумались о своей внутренней политике, а Украина отошла на второй план.

Тема Украины опускалась все ниже [в повестке дня]. И с годами тема Крыма также отодвигалась все дальше и дальше в повестке дня из-за различных вызовов. Подняли тему Крыма… начали предпринимать шаги по обновлению некоторых вещей.

И тут мы сразу увидели жесткую реакцию россиян. Мы понимали, что происходит. Так что вопрос был только в том, когда это произойдет. И я считаю, что проблема в том, что Украине не дали определенности. И я думаю, что только недавно, когда Украине дали статус кандидата в Евросоюз, стране только тогда дали более-менее четкую определенность.

Значит, это было совсем недавно. Все остальное было просто словами. Я не хочу никого ни в чем упрекать, но самое главное для Украины и украинского общества – это определенность. Где мы находимся сейчас и [где] мы находимся в будущем? Будете ли вы там, найдут ли вам место среди равных?

А с точки зрения гарантий безопасности, к которым мы постоянно призывали, мы говорили, что [План действий по членству] в НАТО — это не членство в НАТО. Чего вы боитесь? Но это также было бы сигналом уверенности. И, конечно же, мы ничего не получили с точки зрения гарантий безопасности. Гарантии безопасности дает не только членство Украины в НАТО. Дело не только в безопасности, хотя я считаю, что [План действий по членству] в НАТО был бы [одним из] тех самых превентивных санкций, о которых я постоянно говорил на всех встречах. Превентивные санкции означают сделать что-то, чтобы русские боялись атаковать — потому что они будут атаковать, поэтому сделайте что-нибудь с этим. Но этого не произошло, к сожалению.

Я не жалуюсь. Мы уже прошли стадию жалоб в нашей жизни. В этом нет необходимости. Сейчас мы сильнее, чем были до вторжения. Мы просто сильнее. Наша позиция более правильная, и я считаю, что это самое главное, потому что только внутренне сильная страна может как-то сопротивляться. Партнеры могут только помочь нам деоккупировать территории, но только народ Украины может выстоять и выстоять.

Эти гарантии безопасности, о которых я постоянно говорил всем руководителям, они обеспечивают вам доступ. Я благодарен партнерам за оружие, которое мы сейчас получаем, но если ты не член НАТО, ты не можешь его получить. Будем честны. Можно миллион раз сказать: «Слушай, может быть вторжение». Ладно, может быть вторжение — дашь нам самолеты? Вы дадите нам ПВО? «Ну, вы же не член НАТО». О, хорошо, тогда о чем мы говорим?

Сейчас я очень благодарен многим партнерам, которые, несмотря на то, что мы не члены НАТО, понимали, что происходит, и что Украина — это первый шаг на кровавом пути России, и что просто так это не закончится. То, что нам дают это оружие, давайте будем честными, это не только для нас, это и для них. Ведь они уже поняли, что российские войска не остановятся, они будут двигаться дальше. Поэтому здесь, на нашей территории, защищается и Европа, и Запад. Говорю достаточно дипломатично, ведь дело не только в них, но и в том, что они себя защищают. Хотя у каждого своя цена. И поэтому доступ к этому оружию, [План действий по членству в НАТО], эти программы НАТО, вступление Украины в НАТО, все это дало бы нам возможность модернизироваться.

Вопрос: А для вас лично каким было 24 февраля? Какое воспоминание о том дне запомнилось вам больше всего?

Ответ: Ну, мы понимали, что этот день случится. Ракетные удары были ужасны. Удары крылатыми ракетами по Украине с территории Беларуси были крупной ошибкой. А потом [удары] со стороны России. Исторически это точка невозврата для Российской Федерации. Это необратимый процесс, и [Путин] сам перешел эту черту. Он стер все строки, он стер возможность, чтобы эта война закончилась диалогом.

Что я понял в тот момент, когда я одевался, я думал о ракетах, летящих над моими детьми, над всеми нашими детьми. Это означает, что будет огромное количество смертей. Это было ясно. Но эту безысходность он и российские военные принесли через эти ракеты. Это говорит о том, что они искали способ отказаться от дипломатического решения вопроса. Все, что они сейчас говорят, это просто болтовня. Это просто болтовня, мне это даже не интересно. Дело даже не в том, что бабушки и пенсионеры разговаривают на лавочке возле своего дома, чтобы что-то обсудить. Это просто ниже любого уровня достоинства, то, что они сделали.

Самое главное, что они хотели отрезать возможность переговоров. Самое главное, что они ждали уязвимости, того места, где энергетический кризис и коронавирус совпали. Они понимали, как блокирование наших портов усугубит нехватку продовольствия и так далее. То есть они воспользовались моментом и были уверены, что Запад не объединится вокруг Украины. Они были в этом абсолютно уверены. Поэтому мы услышали трехдневный план.

Почему даже некоторые европейские лидеры сказали «три дня»? Потому что некоторые европейцы не планировали сплачиваться вокруг Украины. Все хотели просто [вытереть руки об этом]. Мол, ладно, это проблема Украины. Давайте просто закроем на это глаза на несколько дней. Через несколько дней русские, какими бы они ни были, оккупируют Украину. А потом как-нибудь с ними договоримся. Я уверен, что такие мысли возникли, потому что эта война в Европе, в ее центре, никому не выгодна.

Для РФ мы были как аппендикс, который надо убрать, а они не поняли. Они думали, что мы придаток, а мы оказались сердцем Европы. И мы заставили это сердце биться. Эти страны объединились вокруг нас — не только благодаря нам, но и потому, что общество в этих странах не было готово отказаться от понятия свободы только потому, что именно Путина боятся и демонизируют на Западе. Запад сам демонизировал его, нарисовали таким уж страшным, с ядерным оружием в руках. Вы помните эти плакаты с Саддамом Хусейном? Иногда мы тоже боимся, но Украина показала, что черт не так страшен, как его изображают.

Вопрос: 25 февраля — на второй день войны — вы обратились к европейским лидерам и сказали им: «Возможно, это последний раз, когда вы видите меня живым». Вы действительно верили в это в то время?

Ответ: Это они мне позвонили и сказали, что мне нужно эвакуироваться, и это гарантия вашей безопасности. «Надо куда-то ехать, хотя бы на запад Украины, а потом, может быть, и в другую страну. Если тебя нет в живых, значит, нет президента, а если нет президента, то рухнет сама система, государство Украина».

Я сказал им, что думаю, что произойдет обратное. Значит, мы отдадим власть без боя, а я сказал, что это невозможно. Я сказал, что не пытаюсь удержать власть. Я вообще не цепляюсь за власть. Если проблема во мне, то давайте. Если вопрос в том, что я уйду, и это остановит кровопролитие, то я только за. Я пойду прямо сейчас. Я не для этого пошел в политику — и пойду, когда скажешь, если это остановит войну. Но нет, была инструкция, написанная русскими — кто какую должность займет, как управлять процессами и все такое.

Западные партнеры хотели — я уверен, кого-то очень волновало, что будет со мной и моей семьей. Но кто-то, вероятно, хотел просто покончить с этим быстрее. Из всех, кто мне звонил, не было ни одного, кто верил, что мы выживем. Не потому, что не верили в Украину, а из-за этой демонизации лидера Российской Федерации — его власти, его философии, того, как он рекламировал мощь российской армии. А так [думали], при всем уважении к украинцам: не привезут, добьют через два-три дня, может, через пять, и тогда все кончится».

Вопрос: Вам рассказывали какие-либо сценарии об угрозе вашей жизни и вашей семье?

Ответ: Мне говорили до российского вторжения. Я встречался с руководителями разных уровней в различных спецслужбах, которые говорили мне, что я был целью номер один, и нам нужно уже думать об этом. Послушайте, когда дело доходит до таких вещей, я могу сказать, что кто-то уже знал, что это произойдет, и имел больше информации, чем я.

А можно подойти к этому иначе, думая, что люди действительно переживали за меня, мою жизнь и очень хотели помочь. Не знаю, где правда, может и то, и другое, а может быть и посередине. Вот почему я не люблю теоретизировать о таких вещах. Я могу поделиться с вами только теми фактами, которые мне известны. Мне говорили об этой угрозе, но я упрямый баран.

Вопрос: Какие сценарии они вам рассказали?

Ответ: Ну, сценарий понятен: государство, в котором нет президента ни в каком виде — как бы ни смотрели на этого президента — любое государство без президента дает сбои. Это понятно. Это было ясно за несколько месяцев до этого. Были такие вещи. Потом я увидел какую-то информацию, послушал, они искали союзников как внутри государства, чтобы действовать через них, так и заказанных ими внешних актеров, которые бы внедрились и выполняли свои задачи по ликвидации или дискредитации.

Послушайте, я живой человек. Я не хочу умирать, как и любой другой человек. Но я точно знаю, что если я подумаю об этом, то я уже мертв. Если подумать, как, где, почему — есть специально обученные люди, которым государство платило деньги, чтобы эти охранники могли отражать эти атаки. Я не могу сказать им, как делать свою работу. Если я запрусь здесь, ну, вы увидите, как летят ракеты. Это вас не спасет. Так что надо относиться к этому философски. И в какой-то момент вы даже можете получить от этого удовольствие.

Вопрос: Мы слышали, что вы весьма негативно отреагировали на предложение американских и европейских официальных лиц эвакуировать вас. Почему?

Ответ: Я разговаривал по телефону каждые 10-20 минут, обсуждая разные вещи, которые нам были нужны в первую очередь. Первый вопрос от них был, как меня вытащить. Так что мне, как и любому другому человеку, это просто надоело. Я устал от этого. Эти предложения летели со всех сторон. С одной стороны, это приятно. Но с другой стороны, что они думают о вас? И это просто становилось скучным. Послушайте, я люблю классические фильмы, такие как «Укрощение строптивой» и так далее. Но я не могу смотреть его каждые два часа. И здесь то же самое. Я очень люблю и уважаю оказанную нам поддержку, но если она начинается каждые 20 минут с одних и тех же слов, извините, это просто невоспитанность.

Вопрос: Когда директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс встречался с вами здесь, в Киеве, в январе, он сказал вам, что русские попытаются приземлиться в аэропорту Гостомеля. Какова была ваша реакция, когда это действительно произошло 24 февраля? Там уже должно было быть больше украинских сил?

Ответ: По поводу аэропорта, где-то за полгода до всего этого, а может быть, и раньше, если вы помните, был сбор войск на территории Беларуси и так далее. Мы обратились ко всем нашим партнерам, сказав им, что считаем, что они будут действовать именно так. Там тренировались — и это было известно — захватывать или бомбить ключевые объекты инфраструктуры. Они тренировались, у них были планы захватить аэропорт Борисполь и так далее. Я не знаю, сколько лет этим планам.

Они использовали карты, и то, как они снимали вещи, некоторые из их путей были такими же, как у нацистов во время Второй мировой войны. Так что сказать, что они запланировали здесь что-то уникальное, нельзя. Все, что у нас было, было там.

Я не готов говорить обо всем, о чем говорил Бернс, но основные его сигналы были об угрозах моей жизни. И это были не первые сигналы — они шли отовсюду, от наших спецслужб, от зарубежных коллег и так далее.

Смотрите, как только началось полномасштабное вторжение, с этого момента наша экономика теряла от 5 до 7 миллиардов долларов в месяц. Это заработная плата. А деньги, которые нам дают наши партнеры, вы знаете, мы не можем тратить на жалованье военным. Во всем этом есть какой-то глобальный парадокс. Мне нужны деньги, чтобы не потерять свою страну. Но я не могу тратить эти деньги на жалованье военным. Поэтому одновременно со взрывами и обстрелом у меня была очень проблемная история. Я должен платить зарплату людям, которые идут туда и умирают. И ты безнадежен. У меня нет времени на рассуждения, предупреждения — у меня просто есть задача. Я не должен позволить им оккупировать нашу землю, и я должен платить людям, которые умирают. Это именно то, на что это похоже. Нет никаких сантиментов. Вы должны делать это каждый месяц.

Что касается всех предупреждений или сигналов от тех или иных партнеров, то вот что я им объяснил: если у нас не будет достаточно оружия, нам будет трудно воевать. Мы будем бороться с ними, это точно. И не хотят говорить. [Президент России Владимир Путин] не хочет общаться уже три года. Вот и я не хочу слушать этот бред, что русские готовы говорить, это бред. Я это ясно объяснил. Все, что нам нужно, это оружие, и если у вас есть возможность, заставьте его сесть со мной за стол переговоров. Я говорил именно об этом, потому что мы верили, что будет вторжение.

Вы не можете просто сказать мне: «Слушай, ты должен начать готовить людей сейчас и сказать им, что им нужно откладывать деньги, им нужно запасаться едой». Если бы мы сообщили об этом — а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, — то я бы с октября прошлого года терял 7 миллиардов долларов в месяц, а в тот момент, когда русские напали, они бы взяли нас в плен. три дня. Я не говорю, чья это была идея, но в целом наше внутреннее ощущение было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, русские нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны.

И вот что произошло, когда началось вторжение — мы были настолько сильны, насколько могли. Часть наших людей ушла, но большинство осталось здесь, они сражались за свои дома. И как бы цинично это не звучало, это люди, которые все остановили. Если бы это случилось, то в октябре — не дай Бог, в отопительный сезон — ничего бы не осталось. Наше правительство не существовало бы, это точно на 100 процентов. Ну и забудь о нас. Внутри страны была бы политическая война, потому что мы бы не держали 5-7 миллиардов долларов в месяц. У нас не было серьезных финансовых программ. На созданном русскими рынке возник дефицит энергоресурсов. Нам не хватило энергоресурсов. Мы бы не смогли выбраться из этой ситуации и в стране был бы хаос.

Но одно дело, когда хаосом управляют, и это в военное время — по-другому управляешь государством. Вы можете открыть границу, закрыть границу, атаковать, отступить, обороняться

Вы можете контролировать свою инфраструктуру. И другая ситуация, когда у вас нет военного положения или режима ЧП, а есть государство, которым управляет огромное количество разных чиновников и учреждений. А минус 7 миллиардов долларов в месяц, даже без оружия, это уже большая война для нашей страны.

Вопрос: То есть лично вы верили, что грядет полномасштабная война?

Ответ: Слушай, как ты можешь в это поверить? Что они будут мучить людей и что это их цель? Никто не верил, что это будет так. И никто этого не знал. А теперь все говорят, что мы вас предупреждали, а вы предупреждали общими фразами. Когда мы сказали, дайте нам конкретику — откуда они возьмутся, сколько людей и так далее — у всех было столько же информации, сколько и у нас. И когда я сказал: «Хорошо, если они идут отсюда и здесь будут тяжелые бои, можем ли мы получить оружие, чтобы остановить их?»

Мы не поняли. Зачем мне все эти предупреждения? Зачем мне сводить наше общество с ума?

С февраля, даже с января, когда в СМИ было много чего, украинцы перечислили больше денег, чем получили помощи украинцы за границей. С депозитов сняты десятки миллиардов долларов, так что украинцы потратили в Европе гораздо больше денег, чем то, что украинцам там дали, при всем уважении.

Поэтому вы должны понимать, что это гибридная война против нашего государства. Был энергетический удар, был политический удар — тут замутили котёл, хотели смены власти изнутри страны, благодаря этой партии. Третий удар был осенью и финансовый. Им нужен был курс нашей валюты военного времени, чтобы у нас не было бензина. Вот и сделали все так: Топлива не было, газа у нас не было, нас вырезали для того, чтобы отопительный сезон привел к дестабилизации внутри страны, и чтобы люди знали, что есть риски девальвации валюты, так они бы сняли деньги. В общем, они это сделали для того, чтобы мы перестали быть страной, а к моменту их вторжения уже были бы тряпкой, а не страной. Вот на что они делали ставку. Мы не пошли на это. Пусть в будущем люди обсудят, правильно это было или нет. Но я точно знаю и интуитивно — мы обсуждали это каждый день на СНБО и так далее — у меня было ощущение, что [русские] хотели подготовить нас к мягкой капитуляции страны. И это страшно.

Вопрос: Я понимаю опасения по поводу сеяния паники и падения экономики, но что бы вы сказали тем украинцам, которые сейчас говорят: «Я бы хотел эвакуировать свою семью или просто лучше подготовиться»?

Ответ: Весь декабрь, январь и февраль украинцы выводили деньги из нашей экономики. Мы могли бы быть строгими в этом отношении, но мы не позволяли ни Нацбанку, ни кому-либо еще ограничивать возможность людей забирать свои деньги. Хотя мы прекрасно понимали, что это отразится на экономике страны. Свобода, которой обладают люди в демократической стране, — это свобода, которую имели наши люди. Они имели доступ ко всей доступной информации. Извините, то, что я не рассказал им о заговоре русских что-то со мной сделать и обо всем, что мне докладывали спецслужбы: «Ты должен забрать свою семью». Я сказал им: «Как вы себе это представляете? Я увезу свою семью, я буду что-то делать, а люди будут просто оставаться здесь? Я не могу этого сделать». Наша земля — единственное, что у нас есть; мы останемся здесь вместе. А потом случилось то, что случилось.

Вопрос: Если бы Соединенные Штаты точно знали, что грядет полномасштабное вторжение, дали ли они вам достаточно оружия, чтобы защитить себя до 24 февраля?

Ответ: Сегодня я могу быть только благодарен США за то, что у нас есть. Но мы должны иметь четкое представление о том, что у нас всегда было оружие с советских времен. У нас никогда не было оружия НАТО. Тот минимум, который у нас был с 2014 года, на мой взгляд, недостаточен. Серьезные силы, которые нам были нужны, вроде HIMARS, которые мы сейчас все видим, или, скажем, 155-миллиметровая артиллерия — я уже не говорю о танках и авиации — ничего этого у нас не было и не было возможности купить это. Единственное, о чем мы договорились, это военные дроны, Байрактары и так далее. Но при всем уважении, с дронами воевать нельзя.

И так, как вы, наверное, помните, с тех пор, как началось полномасштабное вторжение и до сих пор, все, о чем я прошу, это закрыть небо, потому что если бы небо было закрыто, у нас не было бы всех этих смертей. А мы предлагали альтернативу закрытому небу: ряд самолетов.

И с этим не было проблем или дефицита, я думаю, потому что мы указали адреса, где были все эти самолеты.

Но у нас никогда не было такой возможности закрыть небо. Мы и сейчас говорим о том, что было до войны, что было в 2014 году, но какой в ​​этом смысл, если даже сегодня, когда идет эта война, у нас нет возможности закрыть и обезопасить небо.

Вопрос: Вы когда-нибудь получали объяснение, почему до 24 февраля вам не было поставлено больше оружия, если Вашингтон знал, что грядет?

Ответ: Я не жалуюсь — вплоть до того, что мне кто-то начинает говорить: «Но ведь мы посылали вам сигналы». До этого момента у меня нет претензий. Но когда кто-то утверждает, что они посылали нам какие-то сигналы, я говорю им: «Пришлите нам оружие». Я был абсолютно прав и уверен в этом даже сейчас.

Так что как только мы получили серьезное оружие — я им сказал: «Наша страна никуда не убежит, мы готовы воевать, дайте нам оружие». И как только мы их получили, мы будем сражаться.

Все боялись войны. Никто не хочет воевать с Россией. Послушайте, никто не хочет воевать с Россией. Все хотят победы Украины, но никто не хочет воевать с Россией. Вот и все. Это полная остановка. И поэтому мы должны были решить, как оставаться сильными. Если никто не хочет с ними воевать, все боятся с ними воевать — извините, тогда мы будем решать, как это сделать, правильно это или неправильно. Но война пойдет дальше, вглубь Европы, так что, пожалуйста, пришлите нам оружие, ведь мы тоже вас защищаем. И начали посылать.

Но можно ли сейчас закрыть небо? Просто интересуюсь. Это риторический вопрос.

Вопрос: Во время битвы за Киев, что вам больше всего запомнилось из ваших взаимоотношений с высшими военачальниками?

Ответ: Мы все время разговаривали. Я разговаривал с ними с 5 утра, говорил с [главнокомандующим ВСУ Валерием] Залужным, [главкомом Сухопутных войск Украины Александром] Сырским, разговаривал со СБУ и Минобороны. У меня были регулярные встречи о том, что откуда исходит. Но тогда это был не самый главный вопрос. Вопрос был в том, где и в каком районе они прорываются и что мы можем сделать? Как мы можем загрузить камазы полным оружием и выдать его? Мы сгребли все отовсюду. Мы даже сделали возможным, чтобы военные могли просто прийти в некоторые охотничьи магазины и взять оружие. Мы действовали быстро, и мы сделали все. Мы сделали возможным арендовать обычные автомобили, мы брали броневики в банках, чтобы люди могли передвигаться.

Как это было? Я давно не возвращался к своей прошлой жизни. Я думаю, это похоже на то, когда вы находитесь под постоянным давлением. Как будто тебя постоянно проверяют, и это один вечный экзамен, поэтому ты чувствуешь себя, как в молодости, когда у тебя потеют ладони и ты должен постоянно думать, потому что через некоторое время ты не успеешь сдать этот тест. и вы пропустили это, и вы не можете вернуться. Поэтому это было состояние постоянного напряжения на очень высокой скорости. В эти первые дни день начинался в 5 утра и заканчивался глубокой ночью. Мы спали пару часов в одежде, потому что, честно говоря, надо было всегда быть наготове. Не потому что это что-то героическое — это было психологическое состояние. Вы просто не умеете расслабляться. А когда вы не расслабляетесь, ваш мозг работает и может выбрасывать какие-то быстрые решения. Здесь военные, здесь гражданские, там территориальная оборона, и еще нужно планировать то и это. …

Решения не были такими: «Хорошо, сейчас 6 утра, давайте запишем, что мы собираемся делать сегодня». Это был постоянный шквал проблем и решений — бам, бам, бам. Вдруг атомную электростанцию ​​захватили, вдруг стреляют, так что надо срочно это в эфир. Мы сделали все, включая информационную политику. Я попросил военных объяснить, что и куда идет, а они мне скажут, что такое-то подразделение захватило это. Поэтому я сказал: «Достаньте камеры и покажите». Я позвонил лидерам, попросил их выложить это видео, чтобы его увидел весь мир. Ну, если честно, это называется кризис-менеджмент.

Вопрос: Каким был ваш самый тяжелый момент или момент, который тронул вас больше всего?

Ответ: У нас в коридорах лежали люди — везде были люди, снайперы, разные люди. Мы в основном жили здесь. У нас не было электричества, мы ходили с фонариками. Вот с этими фонариками мы и работали. Ко всему можно привыкнуть. Но к чему нельзя привыкнуть, так это к тому, когда после этой бури [событий], когда все выстрелы грянут и останется только разрушение. [Буча] была одной из первых наших поездок.

Мы видели эти трупы, оставленные на дорогах, разбомбленные дома. И ты просто смотришь на это, и только в этот момент приходит осознание. До этого все было сражением, но только потом приходит тот момент осознания происходящего, того, что они сделали, той необратимости, что назад уже не вернуться. Все разговоры о мирном урегулировании с российской стороны, что все это ложь. И, конечно, как человек цивилизованный и адекватный, вы можете понять, что, ну конечно, в будущем эти страны когда-нибудь о чем-то договорятся. Но ты понимаешь, что это пропасть. И в эту бездну упали трупы украинцев. И каждый раз, когда вам захочется пройти или перепрыгнуть через эту пропасть и о чем-то договориться, вы будете видеть этих убитых людей.

Это страшная часть всего этого. Этот один человек сделал абсолютно недействительным статус Российского государства в мировой истории. Это их выбор. Мне не нужно об этом беспокоиться — я говорю об этом только потому, что они наши соседи и не переезжают, поэтому нам и нашим следующим поколениям придется с этим жить. Я говорю об этом еще и потому, что из-за них погибло огромное количество наших людей. Иначе я бы вообще об этом не говорил. Все люди делают свой собственный выбор и живут с ним. Это их будущее, но их будущее — это прошлое. Вот о чем это все.

Вопрос: Вы помните, когда это было и где вы были?

Ответ: Да, я несколько раз выходил без фото и фотоаппаратов — мы не могли этого допустить, наша охрана не давала мне возможности. И, конечно же, мы не фотографировали на этих блокпостах, потому что туда могло что-то сразу прилететь и люди погибли. Поэтому мы были очень осторожны в этом. Это были Гостомель и Вышгород, это был первый город. Там была эта яма, пропасть, которая осталась после бомбежки моста. Боевые действия все еще продолжались. Я хотел пойти и поддержать ребят. Бои продолжались, и я хотел посмотреть, как они, но не хотел, чтобы они знали, что я иду. Эта война ужасна и с информационной точки зрения. В прессе было много чего, что нашим ребятам не хватает бронежилетов, что наши ребята используют какие-то печки на блокпостах. Вот я пришел, а там бронежилеты и так далее. Там было оружие, автоматы. Конечно, им всегда чего-то не хватает — везде говорили: «Господин! Президент, дайте нам РПГ, мы будем драться здесь». Но все тяжелое вооружение было отправлено на передовую.

Вопрос: Но тот худший момент, о котором вы упоминали ранее?

Ответ: Вот когда мы поехали в Бучу, позже. Буча, Ирпень, Бородянка. Это были самые страшные моменты. То чувство, что это смерть — когда тишина и тишина, и ничего живого не осталось.

Вопрос: А вы можете описать свои эмоции там? Был ли это страх?

Ответ: Я не испугался. К тому моменту эмоций не было. Я понимал, сколько людей умирает, как они умирают, и что ты можешь умереть завтра, и кто-то может прийти за тобой. Так что к тому моменту, я бы сказал, особых эмоций и сантиментов уже не было. Но такое ощущение — ты привык к звукам, крикам, выстрелам, но это был страшный момент, потому что было тихо. На улице были трупы, были разбомбленные дома. Это чувство пугает. Все разрушено и что теперь? Так может быть везде. Вот как они работают. Люди, их трупы были найдены в подвалах, со связанными руками, их пытали и завязывали глаза. Все это я видел на фотографиях, аудио и видео, которые мне дали, — я уже понял, что здесь происходит. Просто страшно, что люди могут это сделать.

Вопрос: Когда был момент, когда вы были уверены, что оборона Киева устоит?

Ответ: Мы не знали. Мы знали, что будем драться. Почему? Это было логично. Город миллионов – это просто город миллионов. Если мы сплотимся и объединимся, если люди поверят мне как президенту, если военные объединятся с народом, то логично, что они не смогут взять многомиллионный город.

У них не хватит сил, они не смогут его взять. Потому что, если 1 миллион человек уйдет с коктейлем Молотова в руке, его уже не остановить. Я понял, что такой город, как Киев — просто так взять невозможно.

Как? Очень трудно, очень трудно, если они придут в центр города. Все понимают, что как только они выйдут на середину, и выйдут в центр города на Майдан [Майдан Незалежности], и начнут войну внутри правительственного квартала — с этого момента мы их и сожжем. Потому что бой внутри города — это очень сложно, это очень сложно. Им требовалось гораздо больше оборудования и людей. Так что у них был шанс либо расстрелять нас, как они это сделали в Мариуполе, где просто все уничтожили, либо они могут войти в город — но для этого потребуются тонны сил. Или они могут избавиться от меня, чтобы прийти и сказать, что здесь никого нет, и давайте осуществим переход.

Вопрос: Что касается Херсона, что можно сделать, чтобы Россия не провела там референдум? Что вы прямо сейчас просите от своих западных партнеров, чтобы помочь вам остановить это?

Ответ: Решительные и конкретные шаги они могут предпринять только с применением санкций. Потому что незаконный референдум и аннексия Херсона, что собираются сделать русские, это нарушение любого закона — ну не хочу говорить о международном праве, они его давно нарушили. Это не имеет никакого смысла. Но страны могут сделать то же самое, потому что это нарушение границ. То есть точно могут ввести ограничительные санкции. Например, запрет на въезд всех граждан РФ в страны Евросоюза. Хорошие санкции. Я думаю, что они очень хорошие и мирные.

В этих санкциях нет ничего, что отнимало бы имущество или человеческую жизнь. Я с самого начала сказал, что считаю самыми важными санкциями закрытие границ, потому что они отбирают чужую территорию. Ну и пусть живут в своем мире, пока не изменят свою философию. Итак, страны закрывают границы и вводят эмбарго на энергоресурсы. Лично мое мнение, что все остальное слабее. Полного эмбарго на поставки энергоресурсов нет, границы не закрыты.

Очень просто: Какими бы ни были граждане РФ — есть те, кто поддерживает и не поддерживает — их дети там, учатся за границей, в школах, вузах и так далее. Пусть едут в Россию. Ничего страшного в этом нет, пусть идут туда. Не навсегда, пожалуйста, пусть они вернутся. Они просто поймут тогда. Они говорят: «О, мы здесь ни при чем, и все люди не могут нести ответственность». Они могут. Они избрали этих людей и теперь с ними не борются, не спорят с ними и не кричат ​​на них. Русские, которые публично выступают против войны, — это единичные случаи, и эти люди сидят в тюрьмах. Но пусть русские едут домой, пусть все едут в Россию. Вы хотите эту изоляцию, не так ли? Ты говоришь всему миру, что весь мир будет жить по твоим правилам. Хорошо, тогда иди туда и живи там.

Что это нам дает? Это единственный способ повлиять на Путина. Потому что у этого человека нет другого страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ему его внутреннее население или нет. Больше ему ничего не угрожает. Так оно и есть. Поэтому, когда его население будет давить на его решения, тогда будут и результаты. И война закончится. Это очень понятные санкции, они очень простые. Дело не в деньгах, не в газе или трубах и не в том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закрой границы на год и увидишь результат.

Вопрос: В первые дни войны насколько серьезной была проблема с предателями в ваших рядах и правительстве? И насколько это проблема до сих пор?

Ответ: Я думаю, что наша служба безопасности ловит всех предателей, как может. Вопрос о предателях очень прост. 24 февраля улицы Киева и многие политические учреждения внезапно опустели. Работать 24 февраля, честно говоря, несмотря на войну, было довольно легко — все было четко. И оказалось, что все те, кого называли предателями, я имею в виду политиков, все остались. А 24 февраля они дрались. Они сражались в обоих смыслах этого слова.

Кто-то из «изменников» воевал с пулеметами, кто-то остался работать. А некоторые убежали.

И большинство из тех, кто убегал, были теми, кто кричал: «Около меня какие-то ужасные предатели». Вот так жизнь расставляет точки над i. Главное, чтобы люди помнили — к сожалению, память у нас недолгая — кто был здесь 24 февраля. Кто стоит здесь с 24 февраля и кто работает на государство.

Могли бросить работу, могли уйти — те, кто был здесь все эти дни, выполнял самые разные задачи, проводил сложные операции, операции, где они входили в оккупированные части, где находились боевики, рискуя жизнью и нейтрализовали оккупационных командиров. Все они. Многие из них. Они бы их взорвали. Некоторые сами подорвались на минах. Таких операций было проведено огромное количество. Огромное количество, сотни таких операций. Как вели себя эти люди? Они занимались очень важными делами.

А некоторые убежали. Некоторые убегали, а потом возвращались со словами: «Что-то происходит. Нас здесь давно не было, и, похоже, здесь, в офисе президента, снова что-то происходит».

Видите ли, политика такая. Даже война, которая уничтожает все, почему-то не уничтожает таких людей. Такова жизнь.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала перевод интервью Владимира Зеленского американской газете The Wall Street Journal: Прекращения огня не будет, пока Россия не вернет землю.

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Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ