Прекращения огня не будет, пока Россия не вернет землю: интервью Зеленского американцам

КИЕВ, Украина.

Путин — это кашалот, который проглотил два региона и теперь говорит: «заморозьте конфликт»

Любое прекращение огня, которое позволит России сохранить украинские территории, захваченные после вторжения в феврале, лишь будет способствовать еще более широкому конфликту, давая Москве необходимую возможность пополнить силы и перевооружиться для следующего раунда, предупредил президент Украины Владимир Зеленский.

— Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая дает Российской Федерации перерыв для отдыха, — сказал Зеленский в интервью The Wall Street Journal в сильно укрепленном президентском офисе в Киеве в пятницу. — Они не используют эту паузу, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики.

Зеленский изложил свои взгляды на критический момент войны, когда экономическая боль от конфликта ширится по всему миру, а военный прогресс России замедляется, а обе стороны истощены после пяти месяцев кровопролитных боев. Рост цен на энергоносители и продукты питания в сочетании с перспективой прекращения поставок российского природного газа этой зимой грозит подтолкнуть Европу к рецессии, испытывая решительность Запада именно тогда, когда Москва стремится разделить Западный альянс.

США заявили, что рассматривают возможность предоставления истребителей украинским силам, что может стать значительным расширением роли США в конфликте.

Российские официальные лица неоднократно выражали надежду, что экономические трудности ослабят критически важную американскую и европейскую поддержку Украины, оказывая давление на Киев, чтобы тот урегулировал конфликт на выгодных для Москвы условиях, например, позволив России сохранить недавно завоеванные части южной и восточной Украины.

Одетый в свою фирменную военную форму, Зеленский признал, что вторжение России нанесло ущерб западным компаниям и потребителям, и похвалил союзников страны за то, что они отказались поддаться российскому шантажу и продолжили предоставлять Украине возможность противостоять гораздо более могущественному врагу.

— Я благодарен людям там. Им тяжело, у них сейчас высокие цены, они испытывают дискомфорт из-за этой войны, из-за кризисов, которые сфабриковали россияне, – сказал президент Украины. «Но это вопрос ценностей. Дипломатические уступки Москве сегодня могут несколько стабилизировать рынки, но дадут лишь временную передышку и бумеранг в будущем», — добавил он.

В то время как ожесточенное украинское сопротивление отбросило российские силы от Киева и других частей северной Украины в марте и апреле, Москва все еще контролирует большинство южных областей Херсона и Запорожья. Россия начала выдавать паспорта жителям этих регионов и переводить торговлю там на рубли, потенциально готовясь к аннексии в ближайшие месяцы. Президент России Владимир Путин на этой неделе обвинил господина Зеленского в нежелании дипломатического решения, которое бы остановило боевые действия.

— Это кашалот, который проглотил два региона и теперь говорит: заморозьте конфликт, – ответил Зеленский, сравнив Россию с самым большим зубастым китом. — Потом отдохнет и через два-три года захватит еще два региона и снова скажет: заморозьте конфликт. И это будет продолжаться все дальше и дальше. Сто процентов.

Так называемые Минские соглашения, которые Киев подписал с Россией под давлением Германии и Франции в 2014 и 2015 годах, позволили Москве консолидировать контроль над частями Донбасса и ослабить Украину, заложив основу для вторжения этого года.

В последние два месяца российские силы сосредоточились на захвате контролируемых Украиной частей восточной Луганской и Донецкой областей, совместно известных как Донбасс, где Москва создала прокси-державки после первого вмешательства в 2014 году. После тяжелых боев в начале этого месяца Украина все еще контролирует более трети Донецка, и российские войска не продвинулись там за последние две недели, несмотря на неустанные бои.

Путин сильно недооценил Украину, господин Зеленский сказал:

— Он открыл рот, как питон, и подумал, что мы еще один зайчик. Но мы не зайчики, и оказалось, что он не может нас проглотить — действительно рискует быть разорванным.

Потери ВСУ в несколько раз меньше российских

Недавние поставки американского и союзнического оружия, в том числе реактивных систем залпового огня «Химарс» и 155-мм гаубиц, помогли притормозить наступление России на Донбассе и стабилизировать ситуацию, сказал господин Зеленский. По его словам, россияне ежедневно выпускали 12 тысяч артиллерийских снарядов против 1000-2000 со стороны Украины. Сейчас, добавил он, Украина может выпускать около 6000 снарядов в день, в то время как Россия начинает испытывать нехватку боеприпасов и войск.

Это изменение баланса огневых средств привело к уменьшению потерь украинцев, сказал Зеленский. По его словам, на пике боев в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военных в день; сейчас количество погибших сократилось до 30 человек в день и около 250 раненых.

— Я могу вам сказать точно, потому что я живу с этим каждый день, – сказал украинский президент, доставая смартфон, чтобы ознакомиться с этими фотографиями, только что предоставленными военными.

Хотя господин Зеленский отказался обнародовать общие потери украинских военных с начала войны, ссылаясь на военную политику, он сказал, что они в несколько раз меньше, чем в России. Украинские военные утверждают, что в Украине погибли 39 000 российских военных, в то время как западные оценки составляют примерно половину этой цифры. В последний раз Россия обнародовала данные о количестве жертв в марте.

Стабилизация линии фронта на Донбассе позволит Украине продвигаться по другим направлениям, отметил господин Зеленский. В то время как военные аналитики считают, что Украина отдаст приоритет отражению Херсона этим летом, Зеленский отказался обсуждать, где и когда Украина планирует начать контрнаступление.

«Он приехал сюда без разговоров, убил людей, переместил 12 миллионов, а теперь говорит, что Украина не хочет вести переговоры»

Ранее на этой неделе Путин заявил, что украинская и российская делегации достигли проекта мирного соглашения на переговорах в Стамбуле в конце марта, и обвинил Киев в несоблюдении соглашения. Господин Зеленский в пятницу отверг утверждение Путина как «полный бред». Киев, сказал украинский президент, отчаянно пытался найти дипломатическое решение с Москвой перед вторжением 24 февраля, но в течение трех лет Путин даже не брал трубку во время телефонного звонка.

— Он приехал сюда без разговоров, убил людей, переместил 12 миллионов, а теперь говорит, что Украина не хочет вести переговоры, — воскликнул господин Зеленский. Они просто убивают людей, разрушают города, заходят в них, а потом говорят: Давайте договориться. С кем они могут говорить? С камнями? Они в крови и эту кровь невозможно смыть. Мы не дадим им смыть.

Сейчас, после всех трагедий последних пяти месяцев, граждане Украины не настроены на переговоры с Россией, добавил Зеленский.

— Общество верит, что сначала нужно освободить все территории, а потом можно будет договариваться о том, что делать и как жить в последующие века», — сказал он. «Наши люди уверены, что мы можем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше умрет.

— Мы бы предпочли деоккупацию не военным способом и чтобы спасти жизнь, — сказал он. — Но мы имеем дело с тем, с кем имеем дело. Пока им не разбьют морду, они ничего не поймут.

Западные поставки Himars, хотя и составляют существенную разницу, намного ниже того, что нужно Украине, чтобы переломить ситуацию, сказал Зеленский. Однако еще более острой потребностью системы противовоздушной обороны, которые могли бы помешать России обрушить ракеты большой дальности на мирные города в сотнях миль от линии фронта, сказал он. США и Германия пообещали, но еще не предоставили такие системы обширной территории.

Эти средства противовоздушной обороны обошлись бы намного дешевле для США и Европы, чем удерживать на плаву украинскую экономику с дефицитом месячного бюджета в 5 миллиардов долларов, сказал Зеленский. Более шести миллионов украинцев покинули страну с февраля, и большинство из них остаются за пределами страны, преимущественно в Европе.

— Почему экономика не работает? Потому что люди за границей, женщины и дети, – сказал Зеленский. — Женщина, которая возвращается с ребенком, пока ее муж борется, она должна идти на работу. Но все боятся отправлять детей в школу через ракеты.

«Я живу на работе, я просыпаюсь на работе»

44-летний бывший комик, избранный на антикоррупционной кампании, набрав 73% голосов в 2019 году, господин Зеленский резко изменил жизнь как лидер военного времени после вторжения. Отказавшись покинуть Киев, когда российские войска приблизились к нему в феврале, он остался в правительственной зоне на вершине холма в Печерском районе города, которую российские агенты пытались атаковать в первые дни войны.

Господин Зеленский, с февраля выезжающий из Киева только для того, чтобы посетить прифронтовые города, днем ​​и ночью находится в президентской резиденции, окна которой заставлены мешками с песком, а на улице стоит бронетехника. Он сказал, что его обычный день начинается с пробуждения и проверки последнего количества потерь и новостей о российских ракетных атаках.

— Я приходил на работу из дома, как и любой другой человек, а после работы шел домой, – грустно сказал Зеленский. — Я просыпался, ел, занимался спортом и приходил на работу… Теперь я живу на работе, я просыпаюсь на работе.

На его утренних встречах военные чиновники отчитываются о последней ситуации на фронте, министры рассказывают ему о нехватке топлива и повреждении инфраструктуры в результате российских ракетных атак, а представители обороны и дипломаты информируют его о поставках западного оружия.

— Речь идет о том, как мы ремонтируем железные дороги, мосты, тоннели, как мы перехитрим россиян, – сказал он. Затем Зеленский сообщил, что переходит к дипломатической работе, общаясь с иностранными лидерами. Некоторые из ближайших союзников, по его словам, постоянно общаются с ним через WhatsApp.

Поздним вечером, когда эта работа в основном выполнена, украинский президент обычно садится записывать свое ежедневное видеообращение к нации и миру. Распространение украинского нарратива — и противодействие российской пропаганде — было ключевым инструментом в войне, сказал господин Зеленский, когда-то руководивший телевизионной компанией. «Это было мощное оружие, которому удалось повлиять на поставку других видов оружия», — улыбнулся он.

Частые речи господина Зеленского перед аудиториями, начиная от парламентов и музыкального фестиваля в Гластонбери, и заканчивая церемониями открытия университетов, цель которых — оказывать давление на правительства во всем мире, обращаясь непосредственно к их избирателям, и предотвращать усталость от Украины, оставляя дело страны в заголовках.

По его словам, политики в демократических странах иногда могут действовать против общественного мнения. «Но когда речь идет о борьбе за свободу, о тирании, об ограничении основных прав людей, о войне, тогда вы не имеете права идти против общества, потому что оно вас избрало». Это ограничение касается и господина Зеленского. Опрос Wall Street Journal и NORC в прошлом месяце показал, что 89% украинцев выступают против мирного соглашения, которое предусматривало бы уступку любой территории, захваченной Россией в этом году.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ