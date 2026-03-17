После войны новый энергетический старт?

«Нефтегаз Украины» проводит переговоры с румынской компанией OMV Petrom о совместном освоении газового месторождения на шельфе Черного моря. К слову, это одно из наиболее перспективных месторождений в регионе, открытое еще до полномасштабного вторжения.

Согласно Reuters, стороны обсуждают создание совместного предприятия. Правда, разработку планируется запустить после завершения войны. В настоящее время ведутся подготовительные работы, включая оценку потенциала сотрудничества. Ну, а Украина активно привлекает иностранных партнеров для внедрения технологий глубоководной добычи.

Добавим, что Черное море уже является ключевым для газодобычи. Ведь Румыния и Турция активно развивают свои проекты. Для Украины такой шаг усилит собственную добычу и снизит зависимость от импорта.

Стоит отметить, что до войны Украина добывала газ на шельфе, в частности, на «вышках Бойко» вблизи Крыма. После оккупации 2014 года Россия захватила их, превратив в военные объекты. Во время войны эти платформы не раз становились целями ВСУ, где уничтожали вражескую технику и личный состав.