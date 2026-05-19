Украина обязана перейти к рыночным тарифам на газ, свет, тепло и горячую воду из-за договоренностей с Международным валютным фондом и программой Европейский Союз.

Эксперты предупреждают: нынешние тарифы покрывают всего около трети реальной стоимости энергии.

Вероятно расширение адресных субсидий для социально уязвимых семей.

В Европе тарифы значительно выше: средний уровень около 0,24 евро/кВтч, в некоторых странах — до 0,35–0,38 евро.

Сколько могут стоить газ, свет и тепло

Украина должна поэтапно перейти на рыночные тарифы на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду. Эти обязательства вытекают из соглашений с МВФ и программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility.

В настоящее время большое разногласие между нынешними социальными тарифами и реальной рыночной стоимостью энергоресурсов. Напомним, бытовые потребители платят около 8 грн за кубометр газа, в то время как рыночная цена приближается к 28 грн.

Аналогичная ситуация с электроэнергией для населения, которая стоит 4,32 грн за кВтч при рыночной стоимости примерно 13 грн. То есть фактически существующие тарифы покрывают всего около трети реальной себестоимости энергии.

Глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус подчеркнул: у государства есть два пути — постепенно приближать тарифы к экономически обоснованному уровню или и дальше удерживать их искусственно низкими, покрывая разницу из бюджета. Во втором случае отрасль будет накапливать долги, а нагрузка на госфинансы будет расти.

Эксперты предупреждают, что переход на рыночные цены повысит платежную нагрузку для населения, поэтому государству придется расширить адресную помощь для семей, которые не смогут сами оплачивать услуги. Европейские примеры демонстрируют: рыночные тарифы можно совместить с эффективной социальной поддержкой, если помощь оказывается адресно — только тем, кто в ней действительно нуждается.

По оценкам участников дискуссии, в 2024-2025 годах государство уже тратило около 36 млрд грн ежегодно на субсидии и льготы даже при действующей модели сдерживания тарифов. После полного перехода на рыночные цены потребность в социальной поддержке может увеличиться, и Одесса в других регионах потребует четкого плана помощи, чтобы сохранить доступность услуг для уязвимых жителей.

Какие тарифы в Европе

Цена на электроэнергию для домохозяйств в Европе значительно отличается в зависимости от страны. Самый дешевый свет стоит на Балканах — например, в Турции примерно 0,06 евро за кВтч, в Косово 0,08 евро, а в Боснии 0,09 евро. В Южной Европе цены выше: во Франции около 0,056 евро за кВтч, в Испании 0,061 евро, в Великобритании 0,118 евро, в Италии 0,139 евро, а в Германии для населения насчитывается около 0,096 евро.

Самые высокие тарифы в Европе зафиксированы в Германии (до 0,38 евро за кВтч), Бельгии (0,36 €) и Дании (0,35 €). В большинстве стран Западной и Северной Европы цены колеблются в диапазоне от 0,22 до 0,29 евро за кВт·ч. Средний показатель по 33 европейским столицам составляет 0,24 евро за кВтч, что примерно равно 11,75 гривны.

