По оценкам медиаэкспертов в журналистском корпусе Украины сегодня 60% женщин и 40% мужчин, а в медиаменеджменте мужчин и женщин примерно поровну.
Одесситки – это журналистки, которым всегда есть что сказать
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И как всегда, первопроходцами в профессии журналистов были женщины Одессы. Фамилии и имена кавалерственных дам одесской журналистики прошлых лет сегодня практически забыты и мало что говорят современному читателю. Интернет, телевидение, соцсети, к сожалению, сделали журналистику практически роботизированной. Она вроде и существует, а на самом деле прячется за фейками, лайками, облачными хранилищами.
А в Одессе прошлых лет к журналисткам было приковано внимание всего города и они были властительницами дум людей.
К слову, женской темой в СМИ дореволюционной Одессы занимались в основном мужчины. Областью деятельности женской (если так можно сказать) журналистики были экономика, политика, культура и образование.
- Софья Матвеевна Навроцкая (газета «Одесский листок»),
- Мария Дмитриевная Горяинова (газета «Одесский листок»),
- Мария Александровна Букреева (газета «Кинематограф»),
- Вера Зурабовна Фомина («Маленькие одесские новости»),
- Хейца Янкель Берковна Карат («Новая Одесская газета»),
- Зинаида Константиновна Озмидова («Новороссийский телеграф»),
- Надежда Захарьевна Доманская («Одесская місль»),
- Сара Иосифона Финкель («Одесская почта»),
- Мария Пантелеймоновна Корчмарик («Одесское время»).
«Одесский листок» из-под женского пера
К звездам, сиявшим на небосклоне женской журналистики, можно отнести Софью Матвеевну Навроцкую (урожденная Сутормина) и ее коллегу Марию Дмитриевну Горяинову.
Дочь титулярного советника София Матвеевна Сутормина, которая, возможно, до замужества с издателем и редактором газеты «Одесский листок» Василием Навроцким трудилась в его редакции, имела отношение к литературной работе: в ноябре 1908 года в типографии газеты «Одесский листок» была отпечатана тиражом в 300 экземпляров ее пьеса в 2-х действиях «Брак».
Она была редактором газеты «Одесский листок» на протяжении двух лет, а затем передала бразды правления изданием Марии Дмитриевне Горяиновой.
До 1917 года «Одесский листок» выходил ежедневно. Издание придерживалось либерального направления. В газете были отделы: телеграммы, русская печать, дневник, русская почта, фельетон. Газета освещала местную и общероссийскую общественно-политическую жизнь, публиковала корреспонденции и статьи о деятельности земств, положении крестьянства, нуждах юга России, вопросах самоуправления. «Одесский листок» публиковал коммерческую информацию, отстаивал политику протекционизма, выгодную русской буржуазии.
По свидетельствам современников, в 1922 году за отказ от сотрудничества с большевиками Софья Матвеевна Навроцкая была арестована губЧК, а позже — расстреляна.
Мы также рассказывали ранее об истоках одесского феминизма и «Женской газете», издававшейся в Одессе под лозунгом «Дорогу женщине!».
Переулок моего имени
Путь из журналистики в литературу часто бывает коротким, а иногда таким сложным, что не всем удается его пройти. Вера Михайловна Шпенцер, которая вошла в литературу под именем Веры Инбер, этот путь преодолела и быстро, и без потерь своего литературного таланта.
Родилась 10 июля 1890 года в Одессе. Ее отец Моисей Шпенцер был владельцем типографии и одним из руководителей научного издательства «Матезис». Отец был двоюродным братом Льва Троцкого. В книге «Моя жизнь» Троцкий тепло вспоминает о М. Шпенцере, в доме которого жил во время учебы в Одессе.
Мать — Фанни Соломоновна, была учительницей русского языка и заведующей казенным еврейским девичьим училищем. Семья жила в Покровском переулке, 5.
Вера училась в гимназии Шольп, затем в гимназии Пашковской. Позднее посещала историко-филологический факультет на одесских Высших женских курсах. Первая ее публикация – «Севильские дамы», появилась в одесской газете в 1910 году.
Вера выходит замуж за одесского журналиста Натана Инбера. В 1912 году ее стихи были напечатаны в журнале «Солнце России». В том же году у нее родилась дочь Жанна (будущая писательница Жанна Гаузнер). С 1912 по 1914 год Вера и Натан живут в Париже. В «Одесских новостях» регулярно появлялись статьи о парижской моде, подписанные «Vera Inbert», еще один ее псевдоним того времени – «Вера Литти» (шутливый намек на небольшой рост автора).
Вера Инбер несколько раз приезжала в Одессу. 19 апреля 1913 года в зале театра «Унион» она выступила с лекцией «Цветы на асфальте. Женские моды в их прошлом и настоящем».
В 1914 году в Париже выходит ее первая книга стихов «Печальное вино». Известны похвальные рецензии Р. Иванова-Разумника и А. Блока, который писал, что в стихах есть горечь полыни, порой настоящая.
Во время Гражданской войны в доме Инберов собирались одесские и московские писатели. Инбер выступала с докладами о парижских и бельгийских поэтах в Литературно-артистическом клубе.
В 1922 году в Одессе выходит третья книга стихов «Бренные слова», в том же году поэтесса переезжает в Москву. Там она пишет очерки, публикуется в газетах и журналах. Одесскую известность ей принесли стихи на смерть В.И. Ленина «Пять ночей и дней».
В 1928 году была опубликована уже упомянутая автобиографическая повесть «Место под солнцем». Символично название сборника стихов 1933 года – «Переулок моего имени». В 1973 году Купальный (бывший Стурдзовский) переулок был переименован в переулок Веры Инбер.
Всемирный клуб одесситов и Одесский литературный музей в 2000 году издали книгу В.М. Инбер «Цветы на асфальте», куда включили лучший сборник ее поэзии «Бренные слова», статьи о парижской моде, рецензии на ее творчество.
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Одесская журналистка в десятке лучших писателей Российской Империи
Зинаида Константиновна Озмидова (урожденная Неволина) входила в десятку лучших писательниц Российской Империи. Она писала прозу, стихи, была переводчицей, но основной профессией считала журналистику. Ей довелось быть редактором газеты «Новоросийский телеграф».
Воспитывалась она в Смольном институте. После его окончания вскоре вышла замуж за архитектора Михаила Озмидова, который в 1875 стал издателем, а потом и редактором одесского «Новороссийского телеграфа».
Зинаида активно сотрудничала с изданием, печатая романы, рассказы, обзоры журналов, переводы (знала несколько европейских языков), передовицы, а также художественные произведения — за подписью Зео и под другими псевдонимами. Возможно, Озмидовой принадлежал псевдоним Н.Струйский, стоявший под рубрикой «Журнальное обозрение». Писала Зинаида Константиновна, как правило, о женщинах из дворянского образованного круга, чаще всего — о конфликте любви и долга.
Под влиянием французской литературы Озмидова — одна из первых в российской литературе, создает новый тип женщины, способной на безудержную страсть (Ольга в «Первой жене», Вера в «Трех соперницах»), для которой «честь, совесть — все это вздор, пустые слова перед силою любви, перед жаждой счастья». При этом Озмидова осуждает ее, противопоставляя подобному эгоизму служение другим. Она была среди первых русских авторов, в чьем творчестве наблюдались черты импрессионистической поэтики. Печаталась также в «Одесских новостях», «Одесском листке», «Живописном обозрении».
В 1874 году владелец «Новороссийского телеграфа» К.В. Картамышев продал газету Михаилу Озмидову. К этому времени издание не имело ни подписчиков, ни сотрудников, перерыв в работе составлял около двух лет. Михаил Озмидов возглавил газету и возобновил её выпуск с января 1875 года. В первые же годы число подписчиков достигло 5 тысяч человек. Благодаря привлечению ряда талантливых публицистов, в газете постоянно публиковались интересные статьи по географии, этнографии, статистике, истории и экономике.
С 1897 года, после смерти М.П. Озмидова, издание газеты продолжила его вдова — Зинаида Константиновна.
Фото из открытых источников.
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