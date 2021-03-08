По оценкам медиаэкспертов в журналистском корпусе Украины сегодня 60% женщин и 40% мужчин, а в медиаменеджменте мужчин и женщин примерно поровну.

Одесситки – это журналистки, которым всегда есть что сказать

И как всегда, первопроходцами в профессии журналистов были женщины Одессы. Фамилии и имена кавалерственных дам одесской журналистики прошлых лет сегодня практически забыты и мало что говорят современному читателю. Интернет, телевидение, соцсети, к сожалению, сделали журналистику практически роботизированной. Она вроде и существует, а на самом деле прячется за фейками, лайками, облачными хранилищами.

А в Одессе прошлых лет к журналисткам было приковано внимание всего города и они были властительницами дум людей.

К слову, женской темой в СМИ дореволюционной Одессы занимались в основном мужчины. Областью деятельности женской (если так можно сказать) журналистики были экономика, политика, культура и образование.

Софья Матвеевна Навроцкая (газета «Одесский листок»),

Мария Дмитриевная Горяинова (газета «Одесский листок»),

Мария Александровна Букреева (газета «Кинематограф»),

Вера Зурабовна Фомина («Маленькие одесские новости»),

Хейца Янкель Берковна Карат («Новая Одесская газета»),

Зинаида Константиновна Озмидова («Новороссийский телеграф»),

Надежда Захарьевна Доманская («Одесская місль»),

Сара Иосифона Финкель («Одесская почта»),

Мария Пантелеймоновна Корчмарик («Одесское время»).

«Одесский листок» из-под женского пера

К звездам, сиявшим на небосклоне женской журналистики, можно отнести Софью Матвеевну Навроцкую (урожденная Сутормина) и ее коллегу Марию Дмитриевну Горяинову.

Дочь титулярного советника София Матвеевна Сутормина, которая, возможно, до замужества с издателем и редактором газеты «Одесский листок» Василием Навроцким трудилась в его редакции, имела отношение к литературной работе: в ноябре 1908 года в типографии газеты «Одесский листок» была отпечатана тиражом в 300 экземпляров ее пьеса в 2-х действиях «Брак».

Она была редактором газеты «Одесский листок» на протяжении двух лет, а затем передала бразды правления изданием Марии Дмитриевне Горяиновой.

До 1917 года «Одесский листок» выходил ежедневно. Издание придерживалось либерального направления. В газете были отделы: телеграммы, русская печать, дневник, русская почта, фельетон. Газета освещала местную и общероссийскую общественно-политическую жизнь, публиковала корреспонденции и статьи о деятельности земств, положении крестьянства, нуждах юга России, вопросах самоуправления. «Одесский листок» публиковал коммерческую информацию, отстаивал политику протекционизма, выгодную русской буржуазии.

По свидетельствам современников, в 1922 году за отказ от сотрудничества с большевиками Софья Матвеевна Навроцкая была арестована губЧК, а позже — расстреляна.

Переулок моего имени

Путь из журналистики в литературу часто бывает коротким, а иногда таким сложным, что не всем удается его пройти. Вера Михайловна Шпенцер, которая вошла в литературу под именем Веры Инбер, этот путь преодолела и быстро, и без потерь своего литературного таланта.

Родилась 10 июля 1890 года в Одессе. Ее отец Моисей Шпенцер был владельцем типографии и одним из руководителей научного издательства «Матезис». Отец был двоюродным братом Льва Троцкого. В книге «Моя жизнь» Троцкий тепло вспоминает о М. Шпенцере, в доме которого жил во время учебы в Одессе.

Мать — Фанни Соломоновна, была учительницей русского языка и заведующей казенным еврейским девичьим училищем. Семья жила в Покровском переулке, 5.

Вера училась в гимназии Шольп, затем в гимназии Пашковской. Позднее посещала историко-филологический факультет на одесских Высших женских курсах. Первая ее публикация – «Севильские дамы», появилась в одесской газете в 1910 году.

Вера выходит замуж за одесского журналиста Натана Инбера. В 1912 году ее стихи были напечатаны в журнале «Солнце России». В том же году у нее родилась дочь Жанна (будущая писательница Жанна Гаузнер). С 1912 по 1914 год Вера и Натан живут в Париже. В «Одесских новостях» регулярно появлялись статьи о парижской моде, подписанные «Vera Inbert», еще один ее псевдоним того времени – «Вера Литти» (шутливый намек на небольшой рост автора).

Вера Инбер несколько раз приезжала в Одессу. 19 апреля 1913 года в зале театра «Унион» она выступила с лекцией «Цветы на асфальте. Женские моды в их прошлом и настоящем».

В 1914 году в Париже выходит ее первая книга стихов «Печальное вино». Известны похвальные рецензии Р. Иванова-Разумника и А. Блока, который писал, что в стихах есть горечь полыни, порой настоящая.

Во время Гражданской войны в доме Инберов собирались одесские и московские писатели. Инбер выступала с докладами о парижских и бельгийских поэтах в Литературно-артистическом клубе.

В 1922 году в Одессе выходит третья книга стихов «Бренные слова», в том же году поэтесса переезжает в Москву. Там она пишет очерки, публикуется в газетах и журналах. Одесскую известность ей принесли стихи на смерть В.И. Ленина «Пять ночей и дней».

В 1928 году была опубликована уже упомянутая автобиографическая повесть «Место под солнцем». Символично название сборника стихов 1933 года – «Переулок моего имени». В 1973 году Купальный (бывший Стурдзовский) переулок был переименован в переулок Веры Инбер.

Всемирный клуб одесситов и Одесский литературный музей в 2000 году издали книгу В.М. Инбер «Цветы на асфальте», куда включили лучший сборник ее поэзии «Бренные слова», статьи о парижской моде, рецензии на ее творчество.

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Одесская журналистка в десятке лучших писателей Российской Империи

Зинаида Константиновна Озмидова (урожденная Неволина) входила в десятку лучших писательниц Российской Империи. Она писала прозу, стихи, была переводчицей, но основной профессией считала журналистику. Ей довелось быть редактором газеты «Новоросийский телеграф».

Воспитывалась она в Смольном институте. После его окончания вскоре вышла замуж за архитектора Михаила Озмидова, который в 1875 стал издателем, а потом и редактором одесского «Новороссийского телеграфа».

Зинаида активно сотрудничала с изданием, печатая романы, рассказы, обзоры журналов, переводы (знала несколько европейских языков), передовицы, а также художественные произведения — за подписью Зео и под другими псевдонимами. Возможно, Озмидовой принадлежал псевдоним Н.Струйский, стоявший под рубрикой «Журнальное обозрение». Писала Зинаида Константиновна, как правило, о женщинах из дворянского образованного круга, чаще всего — о конфликте любви и долга.

Под влиянием французской литературы Озмидова — одна из первых в российской литературе, создает новый тип женщины, способной на безудержную страсть (Ольга в «Первой жене», Вера в «Трех соперницах»), для которой «честь, совесть — все это вздор, пустые слова перед силою любви, перед жаждой счастья». При этом Озмидова осуждает ее, противопоставляя подобному эгоизму служение другим. Она была среди первых русских авторов, в чьем творчестве наблюдались черты импрессионистической поэтики. Печаталась также в «Одесских новостях», «Одесском листке», «Живописном обозрении».

В 1874 году владелец «Новороссийского телеграфа» К.В. Картамышев продал газету Михаилу Озмидову. К этому времени издание не имело ни подписчиков, ни сотрудников, перерыв в работе составлял около двух лет. Михаил Озмидов возглавил газету и возобновил её выпуск с января 1875 года. В первые же годы число подписчиков достигло 5 тысяч человек. Благодаря привлечению ряда талантливых публицистов, в газете постоянно публиковались интересные статьи по географии, этнографии, статистике, истории и экономике.

С 1897 года, после смерти М.П. Озмидова, издание газеты продолжила его вдова — Зинаида Константиновна.

Фото из открытых источников.

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