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8 марта в Одессе было основано научное общество рентгенологов: день в истории

8 марта в Одессе было основано научное общество рентгенологов: день в истории

Заслуга создания кафедры рентгенологии в мединституте принадлежит профессору Одесского медицинского института Якову Розенблату, который считается основоположником отечественной рентгенологии.

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После сенсационного сообщения Рентгена «О новом роде лучей», которое исследователь сделал еще в 1890-х годах, Розенблат стал интересоваться рентгенологией. В 1902 году он отправился в Европу изучать новый метод диагностики, и привез в Одессу три рентгеновских аппарата.

Рассказ о Якове Розенблате можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В 1907 году, когда он с коллегами издавал первый в Российской империи журнал по рентгенологии «Рентгеновский вестник», у Розенблата появилась идея преподавать курс рентгенологии студентам-медикам. Профессор представил дирекции медина проект создания кафедры рентгенологии, однако там его забраковали, так как не верили в «самостоятельность» рентгенологии как дисциплины.

Однако приверженцы нового направления сумели отстоять свою позицию, и в институте был введен курс лекций по рентгенологии. Очень скоро курс был преобразован в кафедру рентгенологии, а Розенблат стал первым ее заведующим. На кафедре проводилась научно-исследовательская работа по рентгенодиагностике туберкулеза и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Также благодаря усилиям Розенблата в Одессе была основана школа рентгенологов, а сам ученый стал одним из учредителей Всероссийского общества рентгенологов и радиологов и одним из ведущих специалистов в Европе.

В 1925 году кафедрой было издано первое учебное пособие для студентов «Элементы рентгенологии». После Второй мировой войны одесские рентгенологи изучали проблемы лучевой терапии при заболеваниях кожи и слизистых оболочек, конъюнктивы глаза, роговицы и радужки, а также совершенствовали методику рентгенодиагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата.

 Источники: files.odmu.edu.ua; grad.ua.

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Ирина Сорокина
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