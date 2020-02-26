Креативные подарки к 8 Марта, или Как оригинально поздравить женщин

Милые, романтичные, нежные. Сколько прекрасных слов можно сказать женщинам в главный праздник Весны! А сколько прекрасных и полезных подарков подарить! Например, абонемент на занятия антигравити-танцами, прогулки верхом на лошадях, обучение танцу живота, творческие мастер-классы, создание индивидуальной косметики…

«Одесская жизнь» решила помочь определиться с самыми оригинальными, полезными и необычными подарками для женщин к 8-му марта. Такими, которые определенно понравятся и запомнятся надолго.

Одна на миллион – создание индивидуальной помады с «LIP LAB»



Думали ли вы когда-нибудь, что можно самостоятельно создавать помады? Сделать помаду одну на миллион, индивидуально подобрав для неё цвет, стойкость, оттенок?

Новый beauty сервис в Украине LIP LAB дает возможность нашим прекрасным девушкам придумать и создать свою собственную косметику, а именно – помаду. Под руководством опытного колориста вы сами смешаете цвета, примерите тона, научитесь добавлять блестки, витамины, специальные добавки. Сможете подобрать текстуру помады, SPF фактор, блеск, увлажнение, антиєйдж, объем, и даже запах! Например, выбрать запах малины, розового шампанского или персикового сорбета.

LIP LAB – это возможность неограниченной фантазии в создании косметики для женщин. Здесь можно делать помады на разной основе (от этого зависит цветопередача, стойкость, влажность вашей помады), узнать о регулярном специальном уходе за кожей губ, узнать всё о самых модных цветах и оттенках!

Сертификаты от LIP LAB на создание индивидуальной помады включают:

Примерку пробников и определение тона цвета,

Колористику цвета, примерку, корректировку цвета до идеального,

Скрабирование губ,

Выбор дополнительных ингредиентов: вкус, запах, витамины, финишное покрытие,

Заливку в форму для получения готовой к использованию помады или блеска.

Все ингредиенты косметики – натуральные, гиппоалергенные, подтверждены американскими сертификатами качества. А процесс смешивания разных основ – творческий и необычайно увлекательный.

Сервис по созданию индивидуальной помады придумали в США, в Украине ему нет аналогов. Популярность такой кастомизированной косметики растет в мире с каждым годом. Сегодня это не только модный тренд, но и возможность создать для себя помаду топ качества и идеального цвета.

Подарочные сертификаты : есть.

есть. Стоимость участия: 750 грн.

750 грн. Специальные предложения : два изделия (для себя и подружки) – 1000 грн.

: два изделия (для себя и подружки) – 1000 грн. Другие варианты подарков: нет .

нет Адрес: г. Одесса, ул. Канатная, 6.

г. Одесса, ул. Канатная, 6. Сайт: Liplab.com.ua Instagram Facebook

Телефон для записи: +38 050 050 08 69

Как оригинально вручить:

Сделать сюрприз любимой девушке, подарив сертификат на создание помады.

Организовать девичник, party для подруг, где каждая сможет придумать свой оттенок, поэкспериментировать, примеряя помады и цвета, выбирать, обсуждать, смешивать и отлично провести время!

«БЮРО ИДЕЯ ФИКС»: оригинальные идеи для творчества к 8 Марта!

А вы дарили детям, родителям или коллегам по работе… эмоции? Фантастические эмоции от творческого процесса! Выездные мастер-классы от «БЮРО ИДЕЯ ФИКС» — это крутая возможность раскрыть своё креативное «Я» и провести время в компании друзей, где каждый сделает себе незабываемый подарок.

Более 200 выездных мастер-классов на выбор! Можно устроить:

Супер-праздник в школе, который не оставит равнодушным никого

Вместе с мастерами «БЮРО ИДЕЯ ФИКС» ребята подготовят подарок маме к 8 Марта, поздравят девчонок, создадут свои собственные шедевры, которые не будут пылиться в коробках, а станут украшением, игрушкой, полезной вещичкой и крутым воспоминанием о празднике!

Яркий корпоративный подарок в офис

Для нежных и волшебных коллег создать праздник прямо в офисе – проще простого! На выбор – десятки техник: от флюид-арта, декупажа и полимерной глины до росписи по ткани, керамике и картин из ниток и гвоздей. 100% WOW-эффект от процесса и результата!

Не нужно никуда добираться, заниматься закупками и организацией, мастер-класс «приедет» на ваш праздник со всеми необходимыми материалами. Длительность – 1,5 часа.

«БЮРО ИДЕЯ ФИКС» – лидер и основатель рынка выездных мастер-классов в Украине.

Более 4 лет работает со взрослыми и детскими группами, проводит сотни мастер-классов в месяц. Если вам важен крутой процесс, качественный результат, праздничная атмосфера и супер-яркие эмоции гостей – то вам с «БЮРО ИДЕЯ ФИКС» точно по пути!

Подарочные сертификаты : нет.

нет. Стоимость участия: 200 – 240 грн. Минимальный заказ – 2400 грн. для группы из 10 человек.

200 – 240 грн. Минимальный заказ – 2400 грн. для группы из 10 человек. Специальные предложения : стоимость участия для школьных групп – 220 грн с человека (от 10 до 20 участников); 200 грн с человека + участие учителя бесплатно (от 21 участника и более).

: стоимость участия для школьных групп – 220 грн с человека (от 10 до 20 участников); 200 грн с человека + участие учителя бесплатно (от 21 участника и более). Другие варианты подарков: Творческие welcome-зоны – локации с 15-минутными мастер-классами по созданию сувениров на массовых мероприятиях. Подарочный набор «Ця КоробЦя» – наборы для творчества: декорирование чашки полимерной глиной / роспись футболки / декупаж часов и другое.

Творческие welcome-зоны – локации с 15-минутными мастер-классами по созданию сувениров на массовых мероприятиях. Подарочный набор «Ця КоробЦя» – наборы для творчества: декорирование чашки полимерной глиной / роспись футболки / декупаж часов и другое. Адрес: любая локация по вашему выбору: школа, офис, кафе, дом.

любая локация по вашему выбору: школа, офис, кафе, дом. Сайт : fixidea.com.ua Facebook Instagram

Телефон для записи: + 38 097 926 39 19 (Viber), + 38 093 207 00 56

+ 38 097 926 39 19 (Viber), + 38 093 207 00 56 Как оригинально вручить: подготовить место для мастер-класса заранее и удивить гостей неожиданным сюрпризом!

«SHOW DANCE»: магия восточного танца для южных красавиц

Для тех, кто мечтает выражать себя в танце, двигаться легко и изящно под восточную музыку абонемент на танцевальный курс «Горячие ритмы востока» станет по-настоящему роскошным подарком.

Обучение яркому и соблазнительному восточному танцу наверняка понравится тем, кто не любит изнурительных тренировок в зале. Курс идеален если есть семья, обязанности, но и заветная мечта о полезном времени для себя. Восточный танец подарит прекрасное настроение будущим мамам. Поможет привести себя в форму после родов. Такой подарок воспримут с восторгом молодые девушки, мечтающие научиться пластике и точности движений. Танец грации восточных красавиц, неповторимой энергетики и очарования, он позволит красиво импровизировать в любой компании. Увлечет и раскрепостит, позволит расширить круг друзей по интересам.

Танцевальная студия «SHOW DANCE» предлагает, как групповые, так и индивидуальные занятия по этому направлению. Есть взрослые, детские группы (где упражнения специально подобраны для детского возраста); постановка сольных и груповых танцев. Ученицы студии участвуют на международных фестивалях и конкурсах, городских мероприятиях.

Ведет занятия руководитель студии «SHOW DANCE» и группы восточного танца «Афеона» Юлия Самуляк – хореограф-балетмейстер, тренер, неоднократный призер многих фестивалей и конкурсов, участник конгресса судей и тренеров при организации УАВС.

Мало кто знает, что танец живота – очень полезен для здоровья: физические нагрузки приходятся в нем даже на те группы мышц, которые не задействованные в повседневной жизни. А подойдет он практически всем – разнообразие движений и техник поможет каждой танцовщице найти свой стиль, подчеркнет красоту ее тела.

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Подарочные сертификаты : есть.

есть. Стоимость участия: 500 грн в месяц, занятия 2 раза в неделю

500 грн в месяц, занятия 2 раза в неделю Специальные предложения : бесплатное пробное занятие к празднику 8 марта для каждой желающей научиться танцу живота

: бесплатное пробное занятие к празднику 8 марта для каждой желающей научиться танцу живота Другие варианты подарков: приобрести абонемент на занятия эстрадно-сценическим танцем, контемп, хип-хоп в студии «SHOW DANCE».

приобрести абонемент на занятия эстрадно-сценическим танцем, контемп, хип-хоп в студии «SHOW DANCE». Адрес: г. Одесса, ул. Старорезничная, 28 (центр, район ТЦ «Новый Привоз»); второй зал: ул. Марсельская, 48 (поселок Котовского)

г. Одесса, ул. Старорезничная, 28 (центр, район ТЦ «Новый Привоз»); второй зал: ул. Марсельская, 48 (поселок Котовского) Сайт : showdance.com.ua , страницы Facebook Instagram

страницы Телефон для записи: +38 063 6779800

+38 063 6779800 Как оригинально вручить: Пригласить девушку на занятие танцем и вручить абонемент.

Конный клуб «Айвенго»: романтичный подарок для ярких и активных!

Верховая прогулка на море или в парке, прогулка в роскошной белой карете по украшенной вечерними огнями Одессе. Такой необычный подарок-сюрприз подарит яркие впечатления и несомненно останется в памяти любой романтичной натуры на всю жизнь!

Отдых позволит по-настоящему расслабиться, забыв о ежедневной суете, общение с лошадьми успокоит, а катание на лошадях научит поддерживать правильную осанку. Очень обрадует верховая прогулка не только взрослых, но и маленьких принцесс, так как доброе и умное животное способно покорить любое детское сердце!

Конный клуб «Айвенго» — это уникальное место для активного отдыха в курортной зоне Одессы недалеко от моря. Здесь можно заказать прогулку на лошадях, фотосессию, урок верховой езды. А можно — начать обучаться в школе верховой езды, действующей при конном клубе.

Лошади клуба — добронравны, ухожены и специально обучены для занятий как с новичками, так и с уже опытными всадниками. Занятия проходят в качественной, современной амуниции, комфортной для лошадей и всадника. Для маленьких деток от 5 до 10 лет в конном клубе «Айвенго» проводятся занятия на пони и небольших лошадках.

Опытные инструкторы научат уверенно держаться в седле, управлять лошадью с соблюдением всех правил техники безопасности, исправят ошибки в посадке, в технике верховой езды и управлении лошадью.

Прогулка на лошадях станет идеальным подароком для дорогих людей на природе с пользой для здоровья в окружении лошадей, пони и милого ослика. А конная, фотосессия подарит незабываемые эмоции и дополнит семейный альбом яркими снимками.

Праздники — отличный повод насладиться конной прогулкой. Необычной, запоминающейся, которая останется в памяти навсегда! Подарочный сертификат на верховую езду в конном клубе «Айвенго» станет знакомством с увлечением миллионов людей во всем мире, подарит новый бесценный опыт, а возможно, и новое хобби.

Подарочные сертификаты : оформление сертификата входит в стоимость.

оформление сертификата входит в стоимость. Стоимость: от 400 за час.

от 400 за час. С пециальные предложения: уточняйте при записи.

уточняйте при записи. Другие варианты подарков: романтическая верховая прогулка на море, аренда детской кареты с пони, аренда белой кареты «Золушка», аренда брички, аренда исторического камзола или костюма, занятия верховой ездой по абонементу.

романтическая верховая прогулка на море, аренда детской кареты с пони, аренда белой кареты «Золушка», аренда брички, аренда исторического камзола или костюма, занятия верховой ездой по абонементу. Адрес : г. Одесса, ул. Краснова, 3-а/1, с 9.00 до 18.00, без выходных.

: г. Одесса, ул. Краснова, 3-а/1, с 9.00 до 18.00, без выходных. Сайт : horse.odessa.ua Facebook Instagram

Телефон для записи: (094) 9509152, +38 048 794 61 52.

(094) 9509152, +38 048 794 61 52. Как оригинально вручить: В этом вам может поможет красивая белая лошадь конного клуба или милый ослик.

«Стиль жизни»: подарите любимым чувство полета!

Легко ли научиться парить в невесомости, одновременно танцуя и укрепляя свое тело и дух? Антигравити-танцы — необычайно популярное и, наверное, самое необыкновенное из всех возможных направлений в фитнесе. А еще – исколючительно полезный для девушек и приятный способ оздоровить организм, чувствовать себя превосходно. Подарочный сертификат на занятия антигравити в танцевально-оздоровительном клубе «Стиль жизни» обязательно оценят оригинальные, творческие, легкие готовые к экспериментам натуры.

Главное в антигравити – то, что все упражнения на занятиях нужно выполнять «на весу». В специальном гамаке, который подвешивается к потолку на небольшом расстоянии от пола. Гамак сделан из особой скользящей нейлоновой ткани повышенной прочности. Занимаясь вы развиваете гибкость, укрепляете суставы, улучшаете кровообращение, расслабляете мышцы, снимаете напряжение. Наконец, избавляетесь от стресса и забываете о любых неприятных ощущениях в спине!

Танцевально-оздоровительный клуб «Стиль жизни» предлагает сразу несколько вариантов, как освоить это прекрасное, воздушное танцевальное искусство. Все они соединяют в себе прекрасное с полезным: танцы и методики физической реабилитации.

курс AntiGravity Стретчинг – комплекс упражнений на растягивания. Занятия формируют красивую фигуру: тонкую талию, стройные ноги, подтянутые мышцы. Дарят непередаваемое чувство легкости и энергии!

– комплекс упражнений на растягивания. Занятия формируют красивую фигуру: тонкую талию, стройные ноги, подтянутые мышцы. Дарят непередаваемое чувство легкости и энергии! реабилитационный и антистрессовый курс AntiGravity Reability – идеален для людей с невысокой физической подготовкой. Состояние невесомости в гамаке позволяет телу безопасно работать при нулевой нагрузке на суставы и соединительные ткани.

– идеален для людей с невысокой физической подготовкой. Состояние невесомости в гамаке позволяет телу безопасно работать при нулевой нагрузке на суставы и соединительные ткани. AntiGravity Ballet – курс, который заимствовал у танцоров упражнения, выполняемые у балетного станка. Занятия научат пластичности и грациозности, разовьют гибкость суставов и позвоночника, сделают фигуру стройной, а контуры тела плавными.

– курс, который заимствовал у танцоров упражнения, выполняемые у балетного станка. Занятия научат пластичности и грациозности, разовьют гибкость суставов и позвоночника, сделают фигуру стройной, а контуры тела плавными. AntiGravity Kidz – великолепный способ развития и оздоровления ребенка в игровой форме.

Приобщиться к AntiGravity могут практически все, независимо от физической подготовки, возраста и комплекци. Занятия AntiGravity помогут тем, кто мечтает похудеть, обрести грациозную осанку и ощущение внутреннего баланса.

Подарочные сертификаты : есть.

есть. Стоимость: абонемент на занятия 800 грн, 500 грн – мастер-класс «Флай дэнс» и мастер-класс «Аргентинское танго».

абонемент на занятия 800 грн, 500 грн – мастер-класс «Флай дэнс» и мастер-класс «Аргентинское танго». С пециальные предложения: уточняйте при записи.

уточняйте при записи. Другие варианты подарков: занятия по хореографии и гимнастике для детей, постановка шоу-номеров, свадебного танца.

занятия по хореографии и гимнастике для детей, постановка шоу-номеров, свадебного танца. Адрес : г. Одесса, ул. Маршала Говорова, д.1/2.

: г. Одесса, ул. Маршала Говорова, д.1/2. Сайт : www.dance-life.info Facebook Instagram

Телефон для записи: (097)-952-05-77, (073)-404-73-52.

(097)-952-05-77, (073)-404-73-52. Как оригинально вручить: украсить сертификат на занятия AntiGravity милым букетом цветов

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