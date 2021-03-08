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В Женский день по Одессе курсировал весенний троллейбус (фото)

В Женский день по Одессе курсировал весенний троллейбус (фото)

Сегодня, 8 марта, в честь Международного женского дня коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» провело традиционную акцию: одесситок поздравляли в весеннем троллейбусе.

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Как рассказали на странице предприятия в Facebook, троллейбус отправился с разворотного круга на улице Инглези по маршруту №9. Все женщины, заходившие в салон на остановках, получали в подарок красные розы и поздравления с 8 Марта. Не ожидавшие ничего подобного одесситки воспринимали подарки и внимание с удовольствием.

поздравление одесситок с 8 марта

весенний троллейбус в Одессе

«Мы проводим эту акцию уже не первый раз, главная ее задача – подарить нашим прекрасным женщинам ощущение праздника. Да, это символично, но приятно», – отметил заместитель директора транспортного предприятия Александр Коваль.

весенний троллейбус, поздравление

весенний троллейбус, розы

Весенний троллейбус успешно совершил свой полный рейс, и никто из женщин-пассажирок не остался без цветов и добрых слов.

Напомним, ранее Мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал видеопоздравление с 8 Марта.

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Фото: Facebook КП «Одесгорэлектротранс»

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