В Женский день по Одессе курсировал весенний троллейбус (фото)

Сегодня, 8 марта, в честь Международного женского дня коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» провело традиционную акцию: одесситок поздравляли в весеннем троллейбусе.
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Как рассказали на странице предприятия в Facebook, троллейбус отправился с разворотного круга на улице Инглези по маршруту №9. Все женщины, заходившие в салон на остановках, получали в подарок красные розы и поздравления с 8 Марта. Не ожидавшие ничего подобного одесситки воспринимали подарки и внимание с удовольствием.
«Мы проводим эту акцию уже не первый раз, главная ее задача – подарить нашим прекрасным женщинам ощущение праздника. Да, это символично, но приятно», – отметил заместитель директора транспортного предприятия Александр Коваль.
Весенний троллейбус успешно совершил свой полный рейс, и никто из женщин-пассажирок не остался без цветов и добрых слов.
Напомним, ранее Мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал видеопоздравление с 8 Марта.
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Фото: Facebook КП «Одесгорэлектротранс»