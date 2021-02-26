Как приятно удивить любимых женщин: пять лучших подарков на 8 марта

Как приятно удивить любимых женщин, чтобы они почувствовали себя особенными, «Одесская жизнь» делится с вами интересными идеями поздравлений и подарков.

Задумывались ли вы когда-то о том, что для женщины 8 марта? А ведь это не просто Международный праздник. Это день, когда каждая дама может почувствовать себя особенной и любимой, оставить повседневные заботы и наконец-то расслабиться. Да и у нас, к сожалению, не всегда есть возможность подарить цветы маме, сестре или бабушке, подать кофе любящей женщине в постель, радовать сюрпризами свою дочь или племянницу. Поэтому, 8 марта — это день, когда женщине нужно напомнить, что она королева, и сказка, о которой она так грезила в детстве, существует.

Любимой жене или девушке в качестве подарка можно подобрать парфюм. Не ошибиться в своем выборе помогут, например, в магазине брендовой парфюмерии «Мамозин». Возможно, вы присмотрите что-то и для себя. А, чтобы подарок выглядел оригинально, прикрепите к коробке с духами тесьму с открыткой или любовное послание. Такая подача точно не оставит женщину равнодушной.

Еще одна идея прекрасного подарка — оздоровительный массаж. Особенно это актуально для женщин, которые мало двигаются или все время проводят на работе. Массаж и любая СПА-процедура помогут расслабиться и оставят прекрасные эмоции на долгое время. Оформите своей матери, подруге или коллеге сертификат на оздоровительные процедуры в массажный центр «Calma» — здесь предоставляют около 50 услуг. Вручить подарочный сертификат можно в виде свертка с яркой атласной лентой и букетом цветов.

Для современных женщин и девушек, которые следят за тенденциями и любят быть в курсе всех новостей, идеальным подарком будет качественная техника. Магазин электроники «Mobileplanet» подскажет и покажет, что лучше всего подарить любимой женщине: от современных смартфонов и гаджетов до телевизоров. Сделайте сюрприз — закажите посылку курьером, пусть подарок станет неожиданностью.

А вот любимой дочке, внучке или племяннице подарите качественную игрушку. Магазин «Little Dream» предоставляет широкий ассортимент детских игрушек на любой вкус и цвет. И что очень важно, все изделия безопасны в использовании. Перед тем как вручить игрушку — спрячьте ее, чтобы ребенок сам нашел подарок. Такая игра любому будет по душе. И не забудьте кулек с конфетами.

И последнее, — сертификат на бесплатную чистку ковра. Наверное вы удивитесь, но такая идея подарка понравится вашей свекрови, бабушке или теще. Пусть с домашними хлопотами справляется предприятие бытовых услуг «Комфорт». Вручите сертификат на семейном ужине, а параллельно подарите билеты в кино или театр. Будьте уверены, вам точно скажут: «Спасибо!».

И еще, в канун праздника вы можете получить скидки на предложенные товары и услуги. Так, что поспешите и загляните в гости.

ООО «Мамозин» – крупнейший украинский производитель парфюмерии.

Бренды Mira Max и Cocolady

Компания ООО Мамозин – это оптовый производитель парфюмерии, крупнейший в Украине. Компания образовалась с миссией создания совершенного продукта по лояльным ценам. Наш парфюм брендов Mira Max и Cocolady создан из натуральных масел, привезенных с Юга Франции. Эта украинская парфюмерия с французской душой уже успела полюбиться покупателями.

Тип подарка: Набор до 4-х элементов (парфюм + ароматический диффузор + парфюмированное масло + парюмированный ароматизатор для текстильных изделий).

Почему именно этот подарок: Парфюмированная композиция всегда порадует в качестве подарка. Все женщины любят подчеркнуть свой образ и с удовольствием примеряют на себя новые ароматы. Парфюм – это первая ассоциация о человеке. Также набор может удовлетворить даже самые искушенные вкусы, так как включает не только парфюм, но и аромат для помещения, компактное парфюмированное масло, и даже специальный парфюм для Ваших текстильных изделий. Праздничные наборы от Mira Max – это ваш личный почерк и особенное настроение.

Выбирайте какой праздничный набор ближе Вашей душе:

«Ты – мечтательная» со скидкой 15%

«Ты – соблазнительна» со скидкой 18%

«Ты – изысканная» со скидкой 25%

Менеджер Mira Max внимательно подберет для Вас наполнение уникального праздничного набора, руководствуясь всеми Вашими пожеланиями. https://mamozin.com.ua/news/gde-kupit-duhi-v-podarok-na-8-marta/

Описание подарка, чем он интересен: Широкий ассортимент, каждый найдет для себя что-то подходящее. Духи всегда будут напоминать о радостном, праздничном дне, когда человек получил подарок. Парфюм в подарок – это больше не оригинальный презент, но всегда очень нужный. Им можно удивить как искушенных пользователей, так и тех,и кто только начинает собирать парфюмированные коллекции.

Для Вас широкий ассортимент селективной, натуральной парфюмерии Mira Max и Cocolady от производителя, в составе которых исключительно натуральное французское масло.

Наличие специальных предложений к празднику, акции скидки: Специальное предложение всегда под инфо-поводы. Акции для 8-го марта

Цена: от и до От 125 – до 670 грн

от и до От 125 – до 670 грн Сайт: https://mamozin.com.ua

https://mamozin.com.ua Социальные сети: Инстаграм

Инстаграм Адрес: г. Одесса, ул. Осипова, 50/52, шоурум Mira Max

г. Одесса, ул. Осипова, 50/52, шоурум Mira Max Телефон: 098 888-85-84, 063 888-85-84

Массажный центр «Calma»

Центр рекреационных технологий «Calma» предоставляет услуги в сфере восстановительных, оздоровительных, лечебно-профилактических, эстетических и spa процедур. В нашем центре свыше 50 разных видов массажа. Мы используем только (мануальные) ручные техники массажа, преимуществом которых является точность и эффективность. У нас работают профессионалы своего дела.

Почему мы: У нас Вы сможете получить полноценное расслабление, зарядиться положительными эмоциями, улучшить настроение и снять усталость после рабочего дня.

Наши процедуры: общий лечебный массаж, лечебно-профилактический, антицеллюлитный, лимфодренажный, ЛФК, массаж лица, СПА процедуры, обертывания (в основном для коррекции фигуры), релакс массаж, прессотерапия, коррекция фигуры, профилактор Евминова, программы по моделированию силуэта, проводим обучение будущих мастеров массажа.

У нас предоставлен спектр услуг по восстановлению и исправлению осанки у детей и взрослых. Суставная гимнастика для людей с ограниченной подвижностью суставов, занятие на профилакторе Евминова. Проводим визуальную диагностику, консультацию, подбираем комплекс упражнений, программы по борьбе с целлюлитом.

На базе нашего центра существует учебно-методический центр подготовки массажистов, эстетистов в индустрии красоты и здоровья. Обучение проводят специалисты международного уровня с большим опытом работы. В программе обучения:классический массаж, мануальное моделирование эстетических проблем тела, комбинированный курс, лимфодренажный массаж, антивозрастной массаж лица и тела, антицеллюлитный массаж, стоун-терапия.

Тип подарка: Фирменный подарочный сертификат, который станет универсальным подарком для Ваших близких и родных, а также, коллегам по работе.

Почему именно этот подарок: Каждый из нас подвержен стрессам, проводит много времени в напряжении, а количество часов в таком состоянии просто не поддаётся счёту. Когда вы пытаетесь самостоятельно расслабляться, то обычно это получается плохо или вообще никак. Наш Центр предлагает большой выбор лечебно-профилактических и эстетических услуг по телу и лицу от квалифицированных специалистов с большим опытом работы. Можете быть абсолютно уверены, что Ваш подарок придется по душе!

Описание подарка, чем он интересен: Приобрести подарочный Сертификат возможно как на бумажном носителе, так и в электронном виде на один или несколько видов услуг, либо на определенную сумму, что сэкономит Ваше время. Среди услуг: массаж лица, спины, антицеллюлитный массаж, СПА-уход для тела, ЛФК. Возможна доставка.

Наличие специальных предложений к празднику, акции, скидки: Постоянно проводятся акции, бонусы, подарки. Гибкая система скидок, индивидуальный подход и лояльность в отношении клиентов центра.

АКЦИЯ счастливые часы с понедельника по четверг с 12.00 до 16.00 скидка 10%

Скидка выходного дня: -15% (только в воскресенье)

Акция «Два курса по цене одного»

Курс для двоих

При покупке курса действует гибкая система скидок

Оригинальность упаковки: Все подарки от Массажного центра пакуются в фирменные пакеты.

Идеи, как оригинально вручить подарок: Положить сертификат в букет цветов или прикрепить на коробочку конфет.

Цена: от 500 и выше на любую сумму.

от 500 и выше на любую сумму. Сайт: https://calma.od.ua/

https://calma.od.ua/ Социальные сети: Фейсбук, Инстаграм

Фейсбук, Инстаграм Адрес и время работы: г. Одесса, ул. Армейская 11, корп. 1, с 9.00 до 21.00 (без выходных). Удобное месторасположение, хорошая транспортная развязка

г. Одесса, ул. Армейская 11, корп. 1, с 9.00 до 21.00 (без выходных). Удобное месторасположение, хорошая транспортная развязка Телефон: +38(050) 60-70-603, +38(067) 65-41-136

Интернет-магазин Mobileplanet

Магазин электроники в Одессе.

Если вы любите современные и качественные мобильные устройства, новые гаджеты и стильные аксессуары, то вам в правильный магазин. Mobile Planet предлагает широкий ассортимент смартфонов, планшетов, ноутбуков, полезных гаджетов и даже телевизоров.

У нас «ПРАВИЛЬНЫЕ» цены. Можете сравнить с конкурентами. Мы поможем Вам выбрать, так как ассортимент товаров очень велик. На все товары предоставляется гарантия. Мы находимся в Одессе и все вопросы решаются «на месте». Мы работаем без выходных 7 дней в неделю. Бесплатная доставка заказов по Одессе (от 1000 грн). На многие товары доступна услуга «Быстрая доставка» – прямо в день заказа. Заказ можно самостоятельно забрать в наших магазинах в Одессе.

Тип подарка:

Беспроводная гарнитура Apple Airpods Смартфоны Apple Iphone Часы Apple Watch Смартфоны Игровые приставки Портативные колонки Плойка, утюжок, фен

Почему именно этот подарок: Эти вещи нужны каждый день каждому человеку

Цена: У нас можно подобрать товар на любой бюджет

Наличие специальных предложений к празднику, акции, скидки: Есть в разделе Распродажа (https://mobileplanet.ua/sale)

Оригинальность упаковки: Есть услуга «Упаковка подарков», так что оригинальную упаковку можно оформить прямо на месте при покупке.

Интернет-магазин детских игрушек Little Dream

Наш интернет-магазин предоставляет широкий ассортимент детских игрушек на любой вкус и цвет 🙂

Мягкие игрушки, прошли разного рода проверки и соответствуют всевозможным стандартам качества и санитарно-эпидемиологическим нормативам Украины. Игрушки имеют симпатичный внешний вид, эти свойства позволят вам купить именно тот подарок, который окажется самым милым и приятным из всех, можете нам поверить!

Тип подарка: У нас вы можете приобрести мягкие плюшевые (http://bit.ly/3ssKDBX) игрушки для своих милых дам.

Девочкам мы предлагаем множество кукол и домиков, игрушечную мебель и посуду, кареты для принцесс. Также у нас имеется широкий выбор детской бытовой техники для будущих хозяек и наборов для детского супермаркета. Маленьким модницам наверняка придутся по вкусу детские косметически наборы. У нас также имеется большой выбор наборов для творчества, всевозможных настольных игр, музыкальных игрушек. А еще в нашем магазине можно выбрать ролики, самокаты и велосипеды именно для девочек.

Почему именно этот подарок: Наши мягкие игрушки не оставят равнодушными никого. Они придутся по вкусу как маленьким девочкам, так прелестным девушкам. Да и дамы солидного возраста будут мило очарованы. Такие няшные вещи влюбляют в себя с первого взгляда.

Цена: Куклы: от 350 грн Мягкие игрушки: от 380 грн Детское трюмо «Салон красоты»: от 580 грн Наборы для творчества: от 370 грн Косметические наборы: от 340 грн

Наличие специальных предложений к празднику, акции, скидки: До 6 марта действует скидка 5% на детские игрушки

До 6 марта действует скидка 5% на детские игрушки Сайт: https://bit.ly/2ZJVOcS

https://bit.ly/2ZJVOcS Социальные сети: Инстаграм, Фейсбук

Инстаграм, Фейсбук Присоединяйтесь к сообществу в Viber: “🌈ДетскиеТовары🌈🚴🏻‍♂️LittleDream https://invite.viber.com/?g2=AQBmD%2BE3eMJvAkw3uUHrb5jzBhwgFDjBTD8%2BB9UXcZfm4h1dUvhNnDy9JEmQJ8Pw”

Время работы Интернет-магазина: 09:00-21:00

09:00-21:00 Телефон: (09)319-93-232

Комфорт – предприятие бытовых услуг

Мы занимаемся профессиональной чисткой ковров в Одессе и области. Уже больше 10 лет мы помогаем одесситам дышать свежим чистым воздухом, без груза накопившейся пыли.

30 000 выполненных заказов за 10 лет

10 000 довольных клиентов

Возвращаем 5% от заказа для постоянных клиентов

Всего за 3 дня мы САМИ вывезем ваш ковер, почистим и привезем обратно! И не будем делать вам лишние нервы😉

Также осуществляем профессиональную чистку и стирку:

ковровых покрытий

одеял и матрасов

мягкой мебели

тентов и палаток

детских автокресел и колясок

Закажите чистку сейчас, а мы почистим и привезем чистое изделие УЖЕ через 3 дня⏳

Тип подарка: Скидка на стирку ковров 50 грн/м2, а также подарочный сертификат на бесплатную стирку клиентам компании «Комфорт», который можно подарить своим знакомым. Купите сертификат на чистку ковра 3х2 м2 за 250 грн. Он будет действовать до конца лета.

Почему именно этот подарок: Подарить уют в доме очень легко с компанией по профессиональной чистке и стирке ковров в Одессе. Лучший подарок – тот, которым будут пользоваться. Хозяюшки будут рады такому полезному подарку, ведь это отличная возможность без усилий освежить свой дом и подготовиться к весне.

Наличие специальных предложений к празднику, акции, скидки: Скидка на стирку ковров до 8 марта – 50 грн/м2 на все ковры, кроме эксклюзивных. (Средний чек на стирку ковров по городу за м2 – 65-70 грн/м2)

Если вы являетесь клиентом Комфорт, вы можете до 8 марта получить сертификат на бесплатную чистку ковра. Постоянно проводятся акции для постоянных клиентов.

Цена: От 50 грн/м2 (ковры стандартных размеров 3Х2 м)

От 50 грн/м2 (ковры стандартных размеров 3Х2 м) Сайт: https://vkomforte.od.ua/

https://vkomforte.od.ua/ Социальные сети: Инстаграм, Фейсбук

Инстаграм, Фейсбук Адрес: Заказ на сайте или в instagram

Заказ на сайте или в instagram Телефоны: (048) 770-93-07, (066) 006-45-70, (068) 149-64-99, (063) 376-85-05.