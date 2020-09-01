Гриб їжовик гребінчастий: корисні властивості

Гриб знайшов широке поширення в країнах Азії. У китайській, японській, корейській кухні можна зустріти масу рецептів, в яких основним компонентом виступає їжовик гребінчастий.

Причина такої високої популярності в корисних властивостях цієї природної криниці вітамінів. Дослідження довели, що гриб має високу харчову цінність. Великий вміст мікроелементів допомагає в боротьбі з онкологічними захворюваннями. Доведена ефективність прийому також і для зупинки розвитку вікових змін.

Сьогодні провідні експерти в галузі фармакології говорять про те, що прийом харчових добавок на основі їжовика гребінчатого можна порівняти з прийомом антибіотиків. З тією різницею, що природна добавка не завдає настільки колосальної шкоди організму, як синтетичний препарат.

Їжовик гребінчастий: протизапальні та відновлювальні характеристики

Популярність прийому гриба «левова грива» як в природному вигляді, так і в складі харчових добавок призводить до наступних позитивних наслідків.

Нормалізація роботи мозку. Поліпшення когнітивних здібностей допомагає в боротьбі з хворобами Альцгеймера та Паркінсона.

Боротьба з депресивним станом. Прийом препаратів на основі їжовика гребенчатого стабілізує загальний стан, допомагає побороти легкі форми депресії.

Поліпшення роботи нервової системи. Доведений факт: прийом харчових добавок на основі їжовика істотно знижує ризик виникнення інсульту, допомагає відновити діяльність нервової системи.

Нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту. Створюваний бар’єр від впливу шкідливих мікроорганізмів, допомагає поліпшити роботу шлунково-кишкового тракту та підсилює захист стінок кишківника.

Покращує метаболізм. Низький вміст цукру сприяє нормалізації обміну речовин, що відбивається на загальному стані організму.

Боротьба з паразитами. Завдяки антибактеріальним характеристикам, прийом добавок на основі їжовика гребінчатого допомагає в боротьбі з шкідливими мікроорганізмами, в тому числі й сальмонелою.

Перешкода розвитку атеросклеротичних бляшок завдяки компоненту hericenone-B.

Зупинка розвитку вікових змін. Антиоксидантні компоненти добре зарекомендували себе в прискореному виведенні вільних радикалів із організму. Властивість також сприяє загальному омолодженню.

Особливості прийому

Лабораторні дослідження та практичні приклади впевнено доводять, що прийом їжовика гребенчатого не несе небезпеки людині.