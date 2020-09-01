Одесская скульптура Ночи больше не будет выглядеть устрашающе

Скульптуру «День и Ночь» над зданием одесской мэрии (бывшая Старая биржа) сейчас приводят в порядок — пока временно, как этап перед будущей реставрацией.

Как рассказывала «Одесская жизнь», более года назад скульптура Ночи в композиции была «травмирована» и изуродована. Потом заклеена скотчем. Еще позже скотч стал отходить, что превратило Ночь в нечто устрашающее.

Сейчас над зданием мэрии ведутся противоаварийные работы скульптурной композиции «День и ночь». Эти работы — предварительные. По сути, это консервация.

Как комментирует ситуацию начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Павла Остапенко на канале Ютуб, это что-то вроде косметического ремонта. Скульптуру (трещины на ней) заливают специальным раствором, потом вымоют и покрасят. В будущем скульптурную композицию ожидает реставрация, то есть, окончательное восстановление при проведении масштабных работ.

Сегодняшние работы, как отмечает Павел Остапенко, проводятся за внебюджетные средства.