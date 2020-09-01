Новости Одессы и Одесской области

Одесская скульптура Ночи больше не будет выглядеть устрашающе

Одесская скульптура Ночи больше не будет выглядеть устрашающе

Скульптуру «День и Ночь» над зданием одесской мэрии (бывшая Старая биржа) сейчас приводят в порядок — пока временно, как этап перед будущей реставрацией.

Как рассказывала «Одесская жизнь», более года назад скульптура Ночи в композиции была «травмирована» и изуродована. Потом заклеена скотчем. Еще позже скотч стал отходить, что превратило Ночь в нечто устрашающее.

Сейчас над зданием мэрии ведутся противоаварийные работы скульптурной композиции «День и ночь». Эти работы — предварительные. По сути, это консервация.

Как комментирует ситуацию начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Павла Остапенко на канале Ютуб, это что-то вроде косметического ремонта. Скульптуру (трещины на ней) заливают специальным раствором, потом вымоют и покрасят. В будущем скульптурную композицию ожидает реставрация, то есть, окончательное восстановление при проведении масштабных работ.

Сегодняшние работы, как отмечает Павел Остапенко, проводятся за внебюджетные средства.

 

 

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить