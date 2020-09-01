Первый звонок в одесских школах: волонтер рассказала об имитации карантина

Сегодня в одесских школах после долгого перерыва прозвенел первый звонок. О том, как это происходило, как соблюдаются карантинные меры уже в первый день занятий, рассказала руководитель волонтерской группы «Корпорация монстров» (занимается помощью медикам, в том числе и в связи с коронавирусом) Екатерина Ножевникова.

«Проехала по нескольким школам. Толпы взрослых и детей. Ни о какой дистанции даже речи быть не может. Маски натянутые на лоб, подбородок и на локоток эффектно одетой мамы — как «вишенка на торте», – написала Ножевникова в Фейсбук.

Волонтер называет все увиденное «имитацией действий» и считает, что необходимо было вместо этого «за шесть месяцев подготовить хотя бы старшеклассникам нормальное дистанционное обучение, чтобы снизить количество детей в помещениях и чтобы младшие классы пошли в школу, а у родителей была возможность пойти на работу».

— Все громко заявленные мероприятия (разведение детей по времени старта уроков, сидение в классах на переменах, ношение детьми масок в помещении и т.д.) — это все не работает уже (как мы видим), и, самое главное, не сработает в плане попыток прервать цепь инфекционного распространения. О средствах дезинфекции, которыми будут поливать себя бесконтрольно наши дети и влиянии этого на общее здоровье промолчу. Но и запасов этих в школе не так уж и много. И очень скоро эти затраты лягут на плечи родителей, ведь выполнять предписания министерств у нас стоит во главе угла… Ну а мыть руки как положено, учитывая количество туалетов и умывальников в наших школах, не представляется возможным. Да и не будут дети этого делать. Ну либо процесс мытья рук и будет составлять весь учебный процесс, — пишет Екатерина.

Напомним, что в Одессе в школу пошли 11,5 тыс. первоклассников.