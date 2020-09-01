Новости Одессы и Одесской области

Первый звонок в одесских школах: волонтер рассказала об имитации карантина

Первый звонок в одесских школах: волонтер рассказала об имитации карантина

Сегодня в одесских школах после долгого перерыва прозвенел первый звонок. О том, как это происходило, как соблюдаются карантинные меры уже в первый день занятий, рассказала руководитель волонтерской группы «Корпорация монстров» (занимается помощью медикам, в том числе и в связи с коронавирусом) Екатерина Ножевникова.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

«Проехала по нескольким школам. Толпы взрослых и детей. Ни о какой дистанции даже речи быть не может. Маски натянутые на лоб, подбородок и на локоток эффектно одетой мамы — как «вишенка на торте», – написала Ножевникова в Фейсбук.

Волонтер называет все увиденное «имитацией действий» и считает, что необходимо было вместо этого «за шесть месяцев подготовить хотя бы старшеклассникам нормальное дистанционное обучение, чтобы снизить количество детей в помещениях и чтобы младшие классы пошли в школу, а у родителей была возможность пойти на работу».

— Все громко заявленные мероприятия (разведение детей по времени старта уроков, сидение в классах на переменах, ношение детьми масок в помещении и т.д.) — это все не работает уже (как мы видим), и, самое главное, не сработает в плане попыток прервать цепь инфекционного распространения. О средствах дезинфекции, которыми будут поливать себя бесконтрольно наши дети и влиянии этого на общее здоровье промолчу. Но и запасов этих в школе не так уж и много. И очень скоро эти затраты лягут на плечи родителей, ведь выполнять предписания министерств у нас стоит во главе угла… Ну а мыть руки как положено, учитывая количество туалетов и умывальников в наших школах, не представляется возможным. Да и не будут дети этого делать. Ну либо процесс мытья рук и будет составлять весь учебный процесс, — пишет Екатерина.

Напомним, что в Одессе в школу пошли 11,5 тыс. первоклассников.

 

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить