Ключевые моменты:

Фестиваль посетили более 60 тысяч зрителей

Лучшим фильмом стала лента «Барри. Пес-спасатель»

В детском киноконкурсе определили пятерых победителей

Одесса вновь не имела финалистов детского конкурса

Культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников, освещавший события фестиваля, рассказывает о главных итогах, лучших фильмах и о том, почему тема детского кино во время войны остается особенно актуальной.

В июне в Одессе, как и по всей стране, завершился 13-й Чилдрен Кинофест. Бесплатные показы фильмов для детей и подростков посетили в кинотеатрах Украины более 20 000 зрителей. «Одесская жизнь» получила благодарность от организаторов за информационную поддержку фестиваля. Подводит итоги 13-го Чилдрен Кинофеста наш корреспондент Алексей Овчинников.

Новые звезды детского кино и главный зрительский хит фестиваля

Во-первых — кто победители? Одесские зрители признали лучшим фильмом фестиваля швейцарскую приключенческую ленту «Барри. Пес-спасатель». Эта же картина получила по всей Украине 4,78 балла из пяти возможных и также стала победителем. Основанный на реальных событиях фильм рассказывает о мальчике-сироте из альпийского монастыря, который воспитывает щенка Барри, впоследствии ставшего самым известным псом-спасателем в мире. Не будем раскрывать подробности, ведь фильм уже приобретен для широкого проката и вскоре выйдет в кинотеатрах Украины.

В рамках фестиваля состоялся также юбилейный 10-й Детский киноконкурс. Организаторы получили более 120 заявок от украинских детей из разных уголков страны и мира, из которых были отобраны 18 финалистов. Победителей определило профессиональное жюри: режиссер анимации Анастасия Фалилеева, кинопродюсер и ветеран Владимир Яценко, а также режиссер документального кино и ветеран Алиса Коваленко.

Гран-при получила лента из Ивано-Франковска — «Ангелы чудятся» (режиссер Вероника Костюкова, 12 лет).

Лучший анимационный фильм в категории 7–10 лет — «Приключения монеты» (режиссер Даниил Петрук, 8 лет, город Нетешин, Хмельницкая область).

Лучший анимационный фильм в категории 11–14 лет — «Ідеаль-НІ-сть» (режиссеры Адам Лошневский, Всеволод Абрахманов, Златослава Срибна, 11 лет, город Хотин).

Лучший игровой фильм в категории 11–14 лет — «Странная вакансия» (режиссер Марк Морозов, 12 лет, город Львов).

Приз зрительских симпатий получила лента из Кривого Рога «Где твой фокус?» (режиссер Марта Романча, 13 лет).

Все победители получили также денежные награды. Позже все фильмы-финалисты можно будет посмотреть на YouTube-канале Чилдрен Кинофеста. Мне жаль, что среди победителей не оказалось одесских юных кинематографистов. Печально, что, несмотря на работу нескольких киношкол в нашем городе, участников детского конкурса уже несколько лет на Чилдрен Кинофесте не было.

Кино, дети, война

За тринадцать лет существования Чилдрен Кинофеста появилось немало традиций. Одна из них — показывать в последний день фестиваля фильм, победивший в предыдущем году. Так был показан итальянский фильм «В последний раз, когда мы были детьми». Прекрасное кино, поднимающее столь важную тему, как дети на войне. Оно рассказывает о приключениях троих детей из разных семей, которые отправляются в Германию, чтобы спасти своего друга-еврея. Вообще, кроме четырех замечательных детей-актеров, в фильме мало детского, да и финал трагичен. Но вызывает уважение то, насколько честно детям рассказывают о той войне и участии в ней Италии.

Такую же тему поднимал и конкурсный фильм «Тайный этаж» из Австрии, где современный подросток попадает в 1938 год. В этой картине финал оказался более оптимистичным.

Еще один фильм продолжил тему детей на войне — специальный показ анимации «Тайна аббатства Келлс». И хотя это история о средневековой Ирландии, она тоже рассказывает о детях во время войны. Насколько это важно и насколько подобные фильмы нужны Украине, ощущается прямо в кинозале, когда видишь, как украинские дети сопереживают героям этих фильмов.

Надеюсь, что и отечественные кинематографисты возьмутся за эту тему не только в документальном, но и в художественном кино. Кстати, в 70–80-е годы на Одесской киностудии снималось немало актуальных детских фильмов, но после «Приключений Петрова и Васечкина…» вспомнить практически нечего. К сожалению, за последние десять лет в Украине было снято всего семь детских фильмов (при около 250 фильмах для взрослых). В 2023 году на экраны вышла «Мавка. Лесная песня». Это был последний фильм для детей. Конечно, можно списать это на войну. Но одна картина в год даже в мирное время — слишком мало, чтобы говорить о детском кино как о полноценном явлении.

Впрочем, самое главное в Чилдрен Кинофесте — не победители, а именно зрители. Уже много лет фестиваль воспитывает не только юных зрителей, но и будущих создателей больших мелодрам, блокбастеров и обладателей престижных кинопремий.

Чилдрен Кинофест проходил в гибридном формате. Показы в кинотеатрах Киева, Львова, Винницы, Житомира, Днепра, Луцка, Одессы, Полтавы, Тернополя, Хмельницкого, Запорожья и Чернигова собрали 20 тысяч зрителей. Еще 40 тысяч посмотрели фильмы фестиваля в онлайн-кинотеатре и на платформах «Киевстар ТВ» и «Бробакс». Таким образом, более 60 тысяч зрителей так или иначе посетили 13-й Чилдрен Кинофест — и это главное!

До свидания, 13-й Чилдрен Кинофест, здравствуй следующий! Уже осенью можно будет отправлять свои работы на 14-й Детский киноконкурс. Вас всегда ждет Совенок Чарли — логотип, символ и талисман Чилдрен Кинофеста.

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