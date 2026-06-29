Ключевые моменты:
- Фестиваль посетили более 60 тысяч зрителей
- Лучшим фильмом стала лента «Барри. Пес-спасатель»
- В детском киноконкурсе определили пятерых победителей
- Одесса вновь не имела финалистов детского конкурса
Культурный обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников, освещавший события фестиваля, рассказывает о главных итогах, лучших фильмах и о том, почему тема детского кино во время войны остается особенно актуальной.
В июне в Одессе, как и по всей стране, завершился 13-й Чилдрен Кинофест. Бесплатные показы фильмов для детей и подростков посетили в кинотеатрах Украины более 20 000 зрителей. «Одесская жизнь» получила благодарность от организаторов за информационную поддержку фестиваля. Подводит итоги 13-го Чилдрен Кинофеста наш корреспондент Алексей Овчинников.
Новые звезды детского кино и главный зрительский хит фестиваля
Во-первых — кто победители? Одесские зрители признали лучшим фильмом фестиваля швейцарскую приключенческую ленту «Барри. Пес-спасатель». Эта же картина получила по всей Украине 4,78 балла из пяти возможных и также стала победителем. Основанный на реальных событиях фильм рассказывает о мальчике-сироте из альпийского монастыря, который воспитывает щенка Барри, впоследствии ставшего самым известным псом-спасателем в мире. Не будем раскрывать подробности, ведь фильм уже приобретен для широкого проката и вскоре выйдет в кинотеатрах Украины.
В рамках фестиваля состоялся также юбилейный 10-й Детский киноконкурс. Организаторы получили более 120 заявок от украинских детей из разных уголков страны и мира, из которых были отобраны 18 финалистов. Победителей определило профессиональное жюри: режиссер анимации Анастасия Фалилеева, кинопродюсер и ветеран Владимир Яценко, а также режиссер документального кино и ветеран Алиса Коваленко.
- Гран-при получила лента из Ивано-Франковска — «Ангелы чудятся» (режиссер Вероника Костюкова, 12 лет).
- Лучший анимационный фильм в категории 7–10 лет — «Приключения монеты» (режиссер Даниил Петрук, 8 лет, город Нетешин, Хмельницкая область).
- Лучший анимационный фильм в категории 11–14 лет — «Ідеаль-НІ-сть» (режиссеры Адам Лошневский, Всеволод Абрахманов, Златослава Срибна, 11 лет, город Хотин).
- Лучший игровой фильм в категории 11–14 лет — «Странная вакансия» (режиссер Марк Морозов, 12 лет, город Львов).
- Приз зрительских симпатий получила лента из Кривого Рога «Где твой фокус?» (режиссер Марта Романча, 13 лет).
Все победители получили также денежные награды. Позже все фильмы-финалисты можно будет посмотреть на YouTube-канале Чилдрен Кинофеста. Мне жаль, что среди победителей не оказалось одесских юных кинематографистов. Печально, что, несмотря на работу нескольких киношкол в нашем городе, участников детского конкурса уже несколько лет на Чилдрен Кинофесте не было.
Кино, дети, война
За тринадцать лет существования Чилдрен Кинофеста появилось немало традиций. Одна из них — показывать в последний день фестиваля фильм, победивший в предыдущем году. Так был показан итальянский фильм «В последний раз, когда мы были детьми». Прекрасное кино, поднимающее столь важную тему, как дети на войне. Оно рассказывает о приключениях троих детей из разных семей, которые отправляются в Германию, чтобы спасти своего друга-еврея. Вообще, кроме четырех замечательных детей-актеров, в фильме мало детского, да и финал трагичен. Но вызывает уважение то, насколько честно детям рассказывают о той войне и участии в ней Италии.
Такую же тему поднимал и конкурсный фильм «Тайный этаж» из Австрии, где современный подросток попадает в 1938 год. В этой картине финал оказался более оптимистичным.
Еще один фильм продолжил тему детей на войне — специальный показ анимации «Тайна аббатства Келлс». И хотя это история о средневековой Ирландии, она тоже рассказывает о детях во время войны. Насколько это важно и насколько подобные фильмы нужны Украине, ощущается прямо в кинозале, когда видишь, как украинские дети сопереживают героям этих фильмов.
Надеюсь, что и отечественные кинематографисты возьмутся за эту тему не только в документальном, но и в художественном кино. Кстати, в 70–80-е годы на Одесской киностудии снималось немало актуальных детских фильмов, но после «Приключений Петрова и Васечкина…» вспомнить практически нечего. К сожалению, за последние десять лет в Украине было снято всего семь детских фильмов (при около 250 фильмах для взрослых). В 2023 году на экраны вышла «Мавка. Лесная песня». Это был последний фильм для детей. Конечно, можно списать это на войну. Но одна картина в год даже в мирное время — слишком мало, чтобы говорить о детском кино как о полноценном явлении.
Впрочем, самое главное в Чилдрен Кинофесте — не победители, а именно зрители. Уже много лет фестиваль воспитывает не только юных зрителей, но и будущих создателей больших мелодрам, блокбастеров и обладателей престижных кинопремий.
Чилдрен Кинофест проходил в гибридном формате. Показы в кинотеатрах Киева, Львова, Винницы, Житомира, Днепра, Луцка, Одессы, Полтавы, Тернополя, Хмельницкого, Запорожья и Чернигова собрали 20 тысяч зрителей. Еще 40 тысяч посмотрели фильмы фестиваля в онлайн-кинотеатре и на платформах «Киевстар ТВ» и «Бробакс». Таким образом, более 60 тысяч зрителей так или иначе посетили 13-й Чилдрен Кинофест — и это главное!
До свидания, 13-й Чилдрен Кинофест, здравствуй следующий! Уже осенью можно будет отправлять свои работы на 14-й Детский киноконкурс. Вас всегда ждет Совенок Чарли — логотип, символ и талисман Чилдрен Кинофеста.
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