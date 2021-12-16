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Где можно спрятать подарок от любопытного ребенка?

Где можно спрятать подарок от любопытного ребенка?

Дети хотят поскорее получить свои подарки. Это желание бывает настолько сильным, что они начинают их везде искать. Охота за подарками превращается в увлекательную игру, в ход идут любые средства.

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Давайте посмотрим, где можно спрятать рождественские и новогодние подарки от любопытных членов семьи.

В каких местах дети чаще всего ищут подарки?

Дети начинают искать свои подарки в спальне родителей. Это место тянет их как магнитом. Не прячьте подарок под своей кроватью — это самое очевидное место.

Второе популярное место, куда любят заглядывать дети, шкаф для одежды. Можно немного схитрить: положить подарок в плотный пакет, повесить его на плечики для одежды, сверху набросить одежду и надеяться, что ребенок не заметит.

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Прятать подарок на верхней полке кухонного гарнитура, на шкафу или сверху книжного стеллажа, тоже не самая лучшая идея. Ребенок понимает, что подарок постараются спрятать где-нибудь повыше, и если заметит что-нибудь подозрительное, то может попробовать до него добраться. Сооружая высокую баррикаду, он может упасть и пораниться.

В каких местах дети чаще всего ищут свои подарки?

Где лучше спрятать подарок от ребенка?

Сложнее всего найти подарок, который лежит на видном месте. Особенно, если положить его в неприметную и скучную коробку. Коробки от кухонных комбайнов, блендеров или от обуви не вызывают подозрений, потому что они могут годами лежать на своем месте и уже примелькались.

Вы можете спрятать подарок прямо в комнате у ребенка. Это рискованно, но неожиданно. Вряд ли дети будут искать подарки под своей же кроватью, особенно если там хранятся сезонные вещи или коробки с игрушками.

Можно заранее, на виду у ребенка, собрать коробку с книжками, старыми игрушками или одеждой, задвинуть куда-нибудь в угол, а потом тихонько спрятать там подарок. Ребенок будет знать, что в этой коробке нет ничего интересного, ведь он своими глазами видел, как в нее складывали всякие скучные вещи.

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Вот еще несколько надежных мест, которые находятся на виду и подходят, чтобы спрятать подарок от ребенка:

  • на дне корзины с грязным бельем
  • вместе с чистящими и моющими средствами на кухне или в ванной
  • в чемодане для путешествий
  • в головном уборе на верхней полке гардероба
  • на балконе
  • в нижнем ящике холодильника, вместе с овощами (если условия хранения подарка позволяют)
  • в комоде на полке с нижним бельем (для многих детей это «запретное» место)

Что делать, если ребенок очень любопытный и задался целью найти подарок?

Где лучше спрятать подарок от ребенка?

В таком случае, подарок лучше вообще не приносить домой. Некоторые родители возят подарки в багажнике автомобиля или хранят в гараже, на полке с инструментами. Если вещь хрупкая или в мягкой упаковке, то можно положить ее в чемодан, обложив вещами или тканью, чтобы вибрация и тряска не повредили подарок.

Можно оставить подарок на работе, если коллеги и начальство не против. Квартира бабушки и дедушки тоже подойдет, но этот вариант в зоне риска, если дети часто бывают у них в гостях.

Лучше всего отдать подарок на хранение соседям или родственникам, у которых дети уже взрослые. Это самый надежный вариант.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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