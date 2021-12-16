Где можно спрятать подарок от любопытного ребенка?

Дети хотят поскорее получить свои подарки. Это желание бывает настолько сильным, что они начинают их везде искать. Охота за подарками превращается в увлекательную игру, в ход идут любые средства.

Давайте посмотрим, где можно спрятать рождественские и новогодние подарки от любопытных членов семьи.

В каких местах дети чаще всего ищут подарки?

Дети начинают искать свои подарки в спальне родителей. Это место тянет их как магнитом. Не прячьте подарок под своей кроватью — это самое очевидное место.

Второе популярное место, куда любят заглядывать дети, шкаф для одежды. Можно немного схитрить: положить подарок в плотный пакет, повесить его на плечики для одежды, сверху набросить одежду и надеяться, что ребенок не заметит.

Статья по теме: Игрушки для мальчиков — учитываем возраст и увлечения

Прятать подарок на верхней полке кухонного гарнитура, на шкафу или сверху книжного стеллажа, тоже не самая лучшая идея. Ребенок понимает, что подарок постараются спрятать где-нибудь повыше, и если заметит что-нибудь подозрительное, то может попробовать до него добраться. Сооружая высокую баррикаду, он может упасть и пораниться.

Где лучше спрятать подарок от ребенка?

Сложнее всего найти подарок, который лежит на видном месте. Особенно, если положить его в неприметную и скучную коробку. Коробки от кухонных комбайнов, блендеров или от обуви не вызывают подозрений, потому что они могут годами лежать на своем месте и уже примелькались.

Вы можете спрятать подарок прямо в комнате у ребенка. Это рискованно, но неожиданно. Вряд ли дети будут искать подарки под своей же кроватью, особенно если там хранятся сезонные вещи или коробки с игрушками.

Можно заранее, на виду у ребенка, собрать коробку с книжками, старыми игрушками или одеждой, задвинуть куда-нибудь в угол, а потом тихонько спрятать там подарок. Ребенок будет знать, что в этой коробке нет ничего интересного, ведь он своими глазами видел, как в нее складывали всякие скучные вещи.

Вот еще несколько надежных мест, которые находятся на виду и подходят, чтобы спрятать подарок от ребенка:

на дне корзины с грязным бельем

вместе с чистящими и моющими средствами на кухне или в ванной

в чемодане для путешествий

в головном уборе на верхней полке гардероба

на балконе

в нижнем ящике холодильника, вместе с овощами (если условия хранения подарка позволяют)

в комоде на полке с нижним бельем (для многих детей это «запретное» место)

Что делать, если ребенок очень любопытный и задался целью найти подарок?

В таком случае, подарок лучше вообще не приносить домой. Некоторые родители возят подарки в багажнике автомобиля или хранят в гараже, на полке с инструментами. Если вещь хрупкая или в мягкой упаковке, то можно положить ее в чемодан, обложив вещами или тканью, чтобы вибрация и тряска не повредили подарок.

Можно оставить подарок на работе, если коллеги и начальство не против. Квартира бабушки и дедушки тоже подойдет, но этот вариант в зоне риска, если дети часто бывают у них в гостях.

Лучше всего отдать подарок на хранение соседям или родственникам, у которых дети уже взрослые. Это самый надежный вариант.

Читайте также: Одесситам на заметку. Чем порадовать родных на Рождество

Фото: Freepik