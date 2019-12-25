Готовимся к новогодним праздникам: что подарить друзьям и близким?

Эти дни – самое время подумать о том, что же подарить на Новый год и Рождество родным и дорогим людям. Предлагаем вам несколько идей: чем порадовать внуков, детей и друзей, чтобы те в итоге не остались равнодушными.

Что подарить малышу?

Подарок, который порадует любого малыша, – это игрушки. Внукам дошкольного возраста будут интересны мягкие игрушки с героями из любимых мультфильмов, коробка объемных пазлов, конструктор из крупных деталей, комнатный футбольный мяч на батарейках или мягкая игрушка – рюкзак. Полезны будут развивающие игры и предметы: бумага для аппликаций, пластилин, мелки, книжки-раскраски, детский планшет для рисования, наборы для творчества.

Школьникам, которые любят подвижные игры, можно подарить инвентарь для спорта – ролики, скакалку, разноцветные детские гантели. Ребенка от 6 до 11 лет также увлечет конструктор, головоломки, а «знайкам» кстати придутся книги-квесты и энциклопедии. Девочкам могут понравиться комплекты для вышивания, вязания или макраме, а настоящий восторг вызовут стильная шкатулка и детская косметика. Мальчишкам по вкусу придутся вращающаяся игрушка «спиннер», детские часы или настольные игры. Также детям школьного возраста можно вручить копилку с первым вкладом или яркий бокс для школьных завтраков с бутылочкой для воды и чая.

Подростков заинтересуют наушники, портативные колонки, компьютерная флешка или новый чехол для телефона (нужно только узнать модель гаджета и вкусы ребенка). Девочке, возрастом от 12 до 18 лет, будет интересна модная бижутерия, серебряные аксессуары или духи. Если ребенок увлекается спортом, очень актуальными подарками станут волейбольный или футбольный мяч, теннисные ракетки или футболка.

Что подарить взрослым детям?

Детям, у которых уже есть собственные семьи, пригодятся постельное белье, полотенца, подушки, плед или комнатные тапки. Дочке, племяннице или невестке можно купить шейный платок, шарф, перчатки или косметичку. Сыну, зятю или племяннику подойдут ежедневник, визитница, портмоне, мужской зонт. Курящим – необычная пепельница или качественная зажигалка. Детям, которые часто путешествуют, понравится чашка-термос, практичный рюкзак, дорожная сумка-косметичка. Ну а тот, кто умеет рукодельничать, может связать детям яркий свитер, жилет, шарф или носки.

Что подарить друзьям «элегантного возраста»?

Любители кофе и чая оценят новую чашку с коробкой хорошего напитка. Кулинара приятно удивят оригинальные формочки для выпечки, набор емкостей для продуктов или книга необычных рецептов. Понравятся приятелям изделия с символом наступающего года (магниты на холодильник или брелки для ключей). Также хорошим подарком будет картина из бисера или вышивка ручной работы. А вот рукодельнице будет логично вручить новые спицы, пряжу для вязания или вышивку. Садоводам по душе придутся новые вазоны или семена редких растений. Друзьям о вас будут долго напоминать варежки, палантин или теплый платок. Ну а билеты в театр или на концерт понравятся заядлым театралам.

Собираем сладкий подарок

Сладкий подарочный набор будет приятен в любом возрасте, а главное, собрать его можно самостоятельно и на любой вкус.

Выберите емкость для набора – небольшую коробку или корзинку. Если это коробка, украсьте ее оберточной бумагой или тканью. Наполните емкость ватой или мелко нарезанной бумагой, газетой или опилками. Положите туда коробку с чаем или кофе, печенье или конфеты, несколько мандаринов, баночку меда или собственноручно сваренного варенья.

А теперь набор вкусностей поставьте посередине квадрата из прозрачной пленки для подарков, свяжите его концы яркой лентой… и все. Оригинальный презент готов.

Фото: podarki-kaliningrad.ru

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